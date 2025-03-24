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Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года - 24.03.2025 Украина.ру
Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
Дефолт по госдолгу США может произойти в период июля-сентября 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
2025-03-24T14:20
2025-03-24T14:20
2025-03-24T14:20
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"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - сказано в публикации BPC.По мнению экспертов центра, дата дефолта зависит от результатов сбора налогов. Отчёт об этом ожидается в апреле. При негативном сценарии дефолт США может быть объявлен в июне, а при позитивном – в сентябре.Аналитики BPCуказали на влияние на госрасходы погодных факторов – в частности, ураганов, а также пошлин, которые правительство США ввело на импорт товаров из ряда стран. Принявший дела в Белом доме Дональд Трамп анонсировал такие меры в январе, а затем подписал соответствующие указы.Помимо этого, в BPC указали на ряд других факторов, которые могут повлиять на сроки наступления дефолта США. среди них – решение конгрессменов по потолку госдолга, который до этого неоднократно поднимался.Тем временем госдолг США достиг $36,22 триллиона.Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США. подробности в публикации Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, дефолт, госдолг, фрс сша, минфин, финансы
Новости, США, Дональд Трамп, дефолт, госдолг, ФРС США, Минфин, финансы
Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
Дефолт по госдолгу США может произойти в период июля-сентября 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - сказано в публикации BPC.
По мнению
экспертов центра, дата дефолта зависит от результатов сбора налогов. Отчёт об этом ожидается в апреле. При негативном сценарии дефолт США может быть объявлен в июне, а при позитивном – в сентябре.
Аналитики BPCуказали на влияние на госрасходы погодных факторов – в частности, ураганов, а также пошлин, которые правительство США ввело на импорт товаров из ряда стран. Принявший дела в Белом доме Дональд Трамп
анонсировал такие меры в январе, а затем подписал соответствующие указы.
Помимо этого, в BPC указали на ряд других факторов, которые могут повлиять на сроки наступления дефолта США. среди них – решение конгрессменов по потолку госдолга, который до этого неоднократно поднимался.
Тем временем госдолг США достиг $36,22 триллиона.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
в эфире Украина.ру
прокомментировал обвал рынка в США. подробности в публикации Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский