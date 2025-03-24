Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года - 24.03.2025 Украина.ру
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Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года - 24.03.2025 Украина.ру
Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
Дефолт по госдолгу США может произойти в период июля-сентября 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
2025-03-24T14:20
2025-03-24T14:20
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"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - сказано в публикации BPC.По мнению экспертов центра, дата дефолта зависит от результатов сбора налогов. Отчёт об этом ожидается в апреле. При негативном сценарии дефолт США может быть объявлен в июне, а при позитивном – в сентябре.Аналитики BPCуказали на влияние на госрасходы погодных факторов – в частности, ураганов, а также пошлин, которые правительство США ввело на импорт товаров из ряда стран. Принявший дела в Белом доме Дональд Трамп анонсировал такие меры в январе, а затем подписал соответствующие указы.Помимо этого, в BPC указали на ряд других факторов, которые могут повлиять на сроки наступления дефолта США. среди них – решение конгрессменов по потолку госдолга, который до этого неоднократно поднимался.Тем временем госдолг США достиг $36,22 триллиона.Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США. подробности в публикации Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, дональд трамп, дефолт, госдолг, фрс сша, минфин, финансы
Новости, США, Дональд Трамп, дефолт, госдолг, ФРС США, Минфин, финансы

Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года

14:20 24.03.2025
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
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Дефолт по госдолгу США может произойти в период июля-сентября 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - сказано в публикации BPC.
По мнению экспертов центра, дата дефолта зависит от результатов сбора налогов. Отчёт об этом ожидается в апреле. При негативном сценарии дефолт США может быть объявлен в июне, а при позитивном – в сентябре.
Аналитики BPCуказали на влияние на госрасходы погодных факторов – в частности, ураганов, а также пошлин, которые правительство США ввело на импорт товаров из ряда стран. Принявший дела в Белом доме Дональд Трамп анонсировал такие меры в январе, а затем подписал соответствующие указы.
Помимо этого, в BPC указали на ряд других факторов, которые могут повлиять на сроки наступления дефолта США. среди них – решение конгрессменов по потолку госдолга, который до этого неоднократно поднимался.
Тем временем госдолг США достиг $36,22 триллиона.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США. подробности в публикации Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
 
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