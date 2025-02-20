https://ukraina.ru/20250220/1061239049.html

Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев

Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев - 20.02.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев

Сейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.

2025-02-20T19:30

2025-02-20T19:30

2025-02-20T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.- Алексей, представитель Минобороны опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры. Все же как вы рассматриваете саму возможность проведения ВСУ какой-либо наступательной операции на фоне процесса российско-американского сближения?- Баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности расцениваю такое наступление как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновению, которая проигрывает войну на истощение, смерти подобно. Тем более что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта.Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской, Белгородской области или нападение на Белоруссию и Приднестровье.Любая из этих авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри ВСУ. Нападение на Брянскую область абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России. Любые другие действия меньшего масштаба были бы повторением курской авантюры.Но в любом случае все это закончилось бы невнятными действиями в приграничных районах и жестким ответом России. Он приведет к тому, что ВСУ будут вытеснены с севера Черниговской и Сумской областей. А от Чернигова открывается прямая дорога на Киев.- Недавно наши войска заняли Свердликово и угрожают главной трассе снабжения группировки ВСУ в Курской области, которая идет на Суджу. Пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма?- Сейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров. Украина действует в какой-то извращенной логике, поэтому продолжает цепляться за кусок российской территории. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями.- Исходя из логики происходящего российско-американского сближения, Трамп мог бы в качестве жеста доброй воли отключить "Старлинк" для ВСУ, перестать снабжать их разведданными из космоса, отозвать своих военных специалистов. Возможно ли, что такие договоренности уже достигнуты?- Переговоры в Эр-Рияде касались в первую очередь двусторонних взаимоотношений США и России, потому что принимались решения о восстановлении самого переговорного механизма.Я не думаю, что вопрос прекращения помощи Украине ставился нашими дипломатами. В противном случае это означало бы ставить вагон впереди паровоза. Паровоз здесь это восстановление наших двусторонних взаимоотношений. Видя сейчас резкое ухудшение взаимоотношений между Трампом и Зеленским, вряд ли у ВСУ сохранится возможность пользоваться "Старлинком" в том объеме, в котором это было с 2022 года.Могут быть и другие действия в отношении ресурсов, от которых Украина критично зависит от США, которые будут наглядно демонстрировать место Киева в переговорном процессе.- Что может остановить остановить процесс сближения России и США?- Эта опасность есть всегда, потому что мы не 51-й штат США, а США не субъект Российской Федерации. Взаимное признание суверенитет и является основой начавшихся переговоров. Очевидно, что в таких переговорах будут разночтения. И отсутствие новостей по какому-либо из переговорных треков будет показателем того, что пока позиции несовместимы. Это, возможно, украинский вопрос, снятие санкций, стратегических вооружений. То есть отсутствие новостей это плохие новости. Где-то придется идти по минному полю, оставленному предыдущими администрациями Белого дома.О переговорном процессе между Россией и США Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины