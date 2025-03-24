Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Алексей Николаевич, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке?
- Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на чуть было удавшуюся попытку уничтожить мост, но выход из зерновой сделки был, на самом деле, для России не выгоден.
Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся. Там в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика, это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось.
Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Вопрос, захотят ли в этом участвовать турки, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится. Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы далеко не факт.
Если Турция не согласится на эту сделку, то кто будет контролировать транспортные потоки через проливы? У американцев нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции. То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?
То есть у сделки масса нюансов. И возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях тоже большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделка была с большим трудом заключена, сейчас будет совсем не проще.
- Что Россия будет требовать в нынешних условиях? Вопрос о переподключении к SWIFT будет стоять на повестке дня?
- Думаю, что не будет, потому что зерновая сделка — это не вопрос Европы. А SWIFT находится под юрисдикцией европейских государств. Зерновая сделка — это шаг к миру. Трампу необходим флаг над головой. Которым он будет махать. Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции. То есть Россия получит право вето на проход кораблей, идущих их Украины.
Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.
Даже если сама сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные плюшки и бонусы, о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море. Думаю, что американцы могут надавить на Зеленского, чтобы заставить его принять эту сделку.
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- Но большая часть оружейной логистики идет по суше через Польшу и Румынию.
- Безусловно, основные пункты пропуска на границе с Польшей. Но какая-то часть оружия шла и через Одессу. Россия била по кораблям и обнаруживалось, что они загружены снарядами и военной техникой. Доставка по морю дешевле. Американцы вынуждены доставлять самолетами, что безумно дорого, затем по железной дороге или автотранспортом. Причем один из пунктов перегрузки находился в Скандинавии.
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