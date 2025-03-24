Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами - 24.03.2025 Украина.ру
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Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами
Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами - 24.03.2025 Украина.ру
Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами
Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.
2025-03-24T16:04
2025-03-24T16:04
интервью
россия
украина
одесса
дональд трамп
алексей зубец
дмитрий песков
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Алексей Николаевич, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке?- Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на чуть было удавшуюся попытку уничтожить мост, но выход из зерновой сделки был, на самом деле, для России не выгоден.В чем была суть этого соглашения? Турция перекрывала проливы для кораблей, везущих оружие, а объем зернового экспорта контролировался Россией, которая решала пропускать эти суда или нет. Таким образом был сокращен вывоз непродовольственных товаров из Украины.Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся. Там в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика, это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось.Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Вопрос, захотят ли в этом участвовать турки, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится. Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы далеко не факт.Если Турция не согласится на эту сделку, то кто будет контролировать транспортные потоки через проливы? У американцев нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции. То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?То есть у сделки масса нюансов. И возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях тоже большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделка была с большим трудом заключена, сейчас будет совсем не проще.- Что Россия будет требовать в нынешних условиях? Вопрос о переподключении к SWIFT будет стоять на повестке дня?- Думаю, что не будет, потому что зерновая сделка — это не вопрос Европы. А SWIFT находится под юрисдикцией европейских государств. Зерновая сделка — это шаг к миру. Трампу необходим флаг над головой. Которым он будет махать. Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции. То есть Россия получит право вето на проход кораблей, идущих их Украины.Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.Даже если сама сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные плюшки и бонусы, о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море. Думаю, что американцы могут надавить на Зеленского, чтобы заставить его принять эту сделку.- Но большая часть оружейной логистики идет по суше через Польшу и Румынию.- Безусловно, основные пункты пропуска на границе с Польшей. Но какая-то часть оружия шла и через Одессу. Россия била по кораблям и обнаруживалось, что они загружены снарядами и военной техникой. Доставка по морю дешевле. Американцы вынуждены доставлять самолетами, что безумно дорого, затем по железной дороге или автотранспортом. Причем один из пунктов перегрузки находился в Скандинавии.О европейской политике в отношении Украины От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"
https://ukraina.ru/20250323/1061982103.html
https://ukraina.ru/20250323/1061964617.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, одесса, дональд трамп, алексей зубец, дмитрий песков, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, Одесса, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Дмитрий Песков, Украина.ру

Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами

16:04 24.03.2025
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Алексей Николаевич, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке?
- Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на чуть было удавшуюся попытку уничтожить мост, но выход из зерновой сделки был, на самом деле, для России не выгоден.
В чем была суть этого соглашения? Турция перекрывала проливы для кораблей, везущих оружие, а объем зернового экспорта контролировался Россией, которая решала пропускать эти суда или нет. Таким образом был сокращен вывоз непродовольственных товаров из Украины.
Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся. Там в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика, это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось.
Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Вопрос, захотят ли в этом участвовать турки, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится. Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы далеко не факт.
Байден Ок
Вчера, 13:58
Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политикуБывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил желание вернуться в политику. И это вовсе не шутка – до первого апреля осталось больше недели.
Если Турция не согласится на эту сделку, то кто будет контролировать транспортные потоки через проливы? У американцев нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции. То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?
То есть у сделки масса нюансов. И возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях тоже большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделка была с большим трудом заключена, сейчас будет совсем не проще.
- Что Россия будет требовать в нынешних условиях? Вопрос о переподключении к SWIFT будет стоять на повестке дня?
- Думаю, что не будет, потому что зерновая сделка — это не вопрос Европы. А SWIFT находится под юрисдикцией европейских государств. Зерновая сделка — это шаг к миру. Трампу необходим флаг над головой. Которым он будет махать. Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции. То есть Россия получит право вето на проход кораблей, идущих их Украины.
Трампу важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом.
Даже если сама сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные плюшки и бонусы, о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море. Думаю, что американцы могут надавить на Зеленского, чтобы заставить его принять эту сделку.
Дмитрий Бавырин интервью
Вчера, 07:00
Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на УкраинеТы перестаешь платить, когда ты окончательно победил, а не когда ты начинаешь побеждать. А достижение победы, даже когда ситуация переломилась в твою сторону, может потребовать от тебя гораздо больше жертв, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
- Но большая часть оружейной логистики идет по суше через Польшу и Румынию.
- Безусловно, основные пункты пропуска на границе с Польшей. Но какая-то часть оружия шла и через Одессу. Россия била по кораблям и обнаруживалось, что они загружены снарядами и военной техникой. Доставка по морю дешевле. Американцы вынуждены доставлять самолетами, что безумно дорого, затем по железной дороге или автотранспортом. Причем один из пунктов перегрузки находился в Скандинавии.
О европейской политике в отношении Украины От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"
 
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