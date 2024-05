https://ukraina.ru/20240520/1055158024.html

Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает Патриоты

Закон об ужесточении мобилизации вступил в силу, а Запад намекает Зеленскому на необходимость пересмотра его мирного плана согласно реальной ситуации и на необходимость проведения выборов. Об этом, а также о согласованной с Китаем российской позиции по переговорному процессу, в нашем еженедельном обзоре.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053092833_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_e7a4fdd0de2ac2b45b9f2bded8b2744a.jpg

Украинские "цыгане" и "свободный мир"Безусловно, главное событие прошедшей недели на Украине — вступление в силу закона об ужесточении мобилизации, что сразу привело к "вымиранию" городов (мужчины с улиц исчезли) и непонятной экономической перспективе.Предшествовал этому визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил: "Мобилизация — это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи". Затем он сыграл в одном из баров вместе с местной кавер-группой песню Нила Янга Rockin' In The Free World. Все подумали, что это символ причастности Украины к "свободному миру", однако на самом деле эта песня — жесткая критика американского общества, которое под красивые заявления о Free World, ежедневно продуцирует социальное дно в виде нищих, бомжей и наркоманов. Таким образом Блинкен напомнил нынешней Украине, какое место она занимает в пищевой цепочке империализма, где уже не просто богатые воюют руками бедных, а богатые страны воюют руками бедных стран, точнее руками работяг этих бедных стран, в то время, когда дети бизнесменов и министров развлекаются на курортах. К сожалению, издевательские намеки Блинкена поняли не все.А еще "белый господин" сказал, что США работает "с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, включая перемещенных лиц…, смогут воспользоваться правом голоса". Так что, кресло под Зеленским качается и неудачи на фронте в преддверие выборов в США могут быть для него фатальными.Поэтому людей и гребут, причем самым свинским образом. Так, недавно, представитель ТЦК жестоко избил 19-летнюю одесситку Анастасию Токмакову, которая пыталась снять, как ее друга увозят в военкомат. Рукоприкладством дело не закончилось. Оперативное командование "Юг" заявило, что видео, на котором военный избивает одесситку, дискредитирует ТЦК в интересах России и обратилось в правоохранительные органы с целью "установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены".В целом отношение государства к тем, кто не хочет воевать по соображениям совести, емко выразил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив. "Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь", — заявил Андрусив. Разжигания национальной ненависти в этих словах правоохранительные органы пока не выявили.А тем временем даже до вступления в силу закона полиция стала задерживать все больше уклонистов. В одном только Киеве за три недели мая в ТЦК доставили 903 человека. В розыске по Киеву находятся около 6 тысяч военнообязанных. И если суды первой инстанции чаще всего приговаривают уклонистов к условному сроку, то в апелляции пересматривают "несправедливые из-за своей мягкости" решения и дают реальные сроки. Достоянием общественности стало дело одессита, которого "запаковали" в автобус четверо тэцэкашников, отвезли на ВВК (военно-врачебную комиссию), где его признали годным несмотря на наличие старых травм. И что интересно, в воинской части в Черкассах, а затем и воинской части в Умани одессита отказались ставить на учет из-за его действительно неудовлетворительного состояния здоровья. Тогда его вернули домой и выдали повестку с требованием снова прийти в ТЦК. Учитывая все произошедшее, мужчина решил ее проигнорировать и получил 3 года лишения свободы.А в Верховной Раде появился законопроект №7033-д, который требует ограничить право общественности свободно получать доступ к информации из судебного реестра и осуществлять контроль за судебными разбирательствами.Женщины на заводы, мужчины в РумыниюПо новому закону о мобилизации бизнес должен обеспечивать вручение повесток своим сотрудникам и ежегодно подавать в ТЦК списки сотрудников, подлежащих взятию на военный учет, а при принятии или увольнении военнообязанных — извещать ТЦК в течение недели. За нарушение — штраф. Бизнес в недоумении. Например, исполнительных директор завод "Криворожсталь" (принадлежит индийской компании Arcelor Mittal) Мауро Лонгобардо заявил, что, "если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно [персонала] для работы". По его словам, с начала войны мобилизовали пятую часть сотрудников завода, а будет еще больше. Многие мужчины просто уволились после того, как военкомы стали хватать их у проходной завода в начале смены. Предприятие начало сокращать производство и привлекать женщин к тяжелым физическим работам.Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин считает, что рынок международных автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что бронь есть у менее 5% водителей. Остальные отказываются выходить в рейсы или, пересекая границу, бросают машины и больше не возвращаются на Украину. Это, по словам владельца сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, может привести к топливному кризису или рынок перевозок займут поляки.Казалось бы, такая ситуация вредна для экономики Украины, которая должна работать на обеспечение армии. Но нет, ведомства действуют несогласованно и Минобороны не обращает внимание на снижение поступления налогов в бюджет. Дошло даже до такого маразма, когда военкомы "пакуют" возвращающихся со смены строителей фортификаций на блокпостах.Народ стихийно сопротивляется. Например, в Запорожье в ночь с 11 на 12 мая неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание Шевченковского ТЦК. Но чаще всего люди просто пытаются покинуть страну и это мероприятие все больше и больше начинает напоминать боевые действия. Так 15 мая пограничники застрелили в голову 41-летнего мужчину, который пытался нелегально перейти границу около поселка Луки Раховского района на Закарпатье, а из Тисы выловили уже 29-го утопленника. Часть пытавшихся переплыть реку найдены с огнестрельными ранениями.Несколько человек, которым удалось перейти границу с Румынией через горы анонимно рассказали украинским СМИ, что путь в 80 км занял 5 дней и 6 ночей, в буферной зоне очень много пограничников, по лесным тропинкам ходить нельзя, идти надо только через чащу, обходя просеки, за которыми следят с помощью квадракоптеров, и ни в коем случае не ночевать просто в спальных мешках (тепловизоры легко таких определяют), но рыть ямы для сна под упавшими деревьями.Европейская безопасность не для всехТе же, кто все-таки смог прорваться за границу, оказываются в двойственном положении."Чтобы ни заявляли лидеры разных государств о возвращении наших граждан домой – все заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались у них, максимально интегрировались, работали, платили налоги. Европейские государства будут делать все, чтобы наши люди остались у них навсегда", — написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.Кроме того, и сами выехавшие из Украины совершенно не горят желанием возвращаться, даже после окончания войны. Согласно данным свежего опроса КМИС, лишь чуть больше половины живущих в Германии, Польше и Чехии граждан Украины интересуются событиями на родине, 34% вообще не интересуются, а 11% затруднились ответить. 66% опрошенных удовлетворены нынешними условиями жизни, 50% считают, что на Украину больше не вернутся, 45% хотят получить гражданство по месту пребывания, 7% уже получили, 12% подали документы и ждут решения. 12% прямо говорят, что на Украину возвращаться не собираются никогда, другие могут вернуться, если там будут созданы приемлемые условия: нормальная работа критической инфраструктуры (34%), безопасность (34%), жилищные вопросы (26%), завершение войны (26%). Это значит, что и они тоже не вернутся.И вот, с одной стороны, Сейм Польши одобрил изменения в законе о помощи украинским беженцам, что предусматривает продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания, привязку со следующего года выплат 800 злотых в месяц на одного ребенка к обучению детей в польских школах, расширение доступа к другим социальным выплатам и бесплатным курсам польского языка. То есть бывших жителей Украины решили интегрировать. Но в то же время, все это будет доступно только для подтвердивших личность и получивших специальный номер переселенца PESEL UKR. Единственным же способом подтверждения личности является предъявление проездного документа. Это значит, что, пересекшие границу нелегально, подтвердить личность не смогут, а пересечь ее легально у военнообязанных мужчин не получится. Недавняя выдача Польшей Украине двух уклонистов, которые нелегально перешли границу, показывает наглядно, как будет действовать Варшава как минимум до осени следующего года.Тревогу забили немецкие правозащитные организации Pro Asyl и Connection e.V. Они обратились к властям с призывом выдать украинским беженцам заменяющие паспорта "проездные документы для иностранцев", чтобы наверняка уберечь их от возвращения на войну. "Именно военнообязанные мужчины рискуют быть задержанными для участия в войне, если они отправятся в Украину. Ввиду отсутствия там права на отказ от военной службы по соображениям совести это неприемлемо", — заявили правозащитники. Беспокойство понятно, поскольку, хотя власти ФРГ неоднократно говорили, что никого не будут выдавать, военнообязанные беженцы по факту остаются во власти настроения политиков и не имеют железных законодательно закрепленных оснований не быть отправленными на Украину, если власти вдруг решат, что это целесообразно.А решить при определенных обстоятельствах могут запросто. Например, советник Свободной демократической партии Швейцарии Кристиан Вассерфален призвал заключить с Украиной соглашение о реадмиссии, чтобы на родину вернулись 11 тысяч мужчин, проживающих сейчас в его стране. "Мы не хотим укрывать де-факто дезертиров, бежавших из страны, оборонительная война которой теперь требует их присутствия. Это помогло бы Украине решить кадровую проблему и в то же время сняло бы нагрузку с тяжело обремененных швейцарских миграционных структур", – заявил Вассерфален.Идею поддержали в Швейцарской народной партии, а один из ее руководителей Паскаль Шмид планирует провести расследование в Национальном совете. "Тот факт, что Швейцария принимает дезертиров в течение последних двух лет и поддерживает их налоговыми деньгами, свел статус защиты до абсурда. Мы демонстрируем отсутствие солидарности с Украиной, которая находится в полном тупике на линии фронта. Если бы существование Швейцарии оказалось под угрозой, мы не были бы счастливы, если бы другие страны разместили сотни тысяч наших солдат и все еще думали, что делают с ними что-то хорошее", — сказал он.Украинцы воюют вместо армии США, будьте довольныКасательно отсутствия солидарности с Украиной швейцарские радикалы не так уж и не правы. Та же Польша давно саботирует поставки в Европу дешевого украинского зерна и как только на Украине уволили обвиненного в коррупции министра агрополитики Сольского, тут же вышла из зерновых переговоров. "Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, обвиняемыми в коррупции", — заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Естественно, это всего лишь повод, но он нашелся и это самое главное.Так же президент Польши Анджей Дуда прямо сказал, что системы Patriot из этой страны Украина не получит, потому что Варшава сама только начала получать первые системы, заказанные аж семь лет назад. Производство их не такое быстрое, а самим тоже надо. "Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны", — говорит Дуда.И только очень странная с точки зрения интересов Германии правящая в ФРГ "светофорная" коалиция дает все. Канцлер Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы Patriot, хоть, по его словам, "это было нелегким решением, потому что у нас их не так много".А вот, на что в ближайшее время надежды нет, так это на давно ожидаемые поставки истребителей F-16 из Дании. Совсем недавно журналист издания Diе Zeit Йорг Лау в пламенном порыве написал, что они окажутся на Украине в течение месяца, но затем удалил свой пост со словами о том, что неверно понял премьер-министра Фредериксена и самолеты будут в течение не месяца, а "месяцев". То есть в отражении российского весенне-летнего наступления они участия не примут.Интересно, что госсекретарь США Блинкен в Киеве анонсировал соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет, которое будет направлено на укрепление украинского ВПК, чтобы Украина могла производить артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие критически важные вооружения. Однако Зеленский почему-то не пребывает в большом восторге. Напротив, он снова заявил, что выделенные Украине Конгрессом американские деньги попадают не на Украину, а идут в экономику США "на американские фабрики, создание американских рабочих мест".Впрочем, всерьез критиковать господина Зеленский не смеет. На вопрос журналиста ABC News об обеспокоенности простых американцев большими выплатами Украине, он ответил, что жители США должны быть довольны тем, что "армии США не приходится воевать с Россией, и это делают украинцы". Как пел Блинкен, Keep on Rockin' In The Free World.А пока жители США радуются тому, что вместо них воюют украинцы, комиссия США по международной религиозной свободе отправила через украинского посла Маркарову официальное письмо украинским властям, в котором выражает обеспокоенность относительно возможного принятия закона, который открывает путь к запрету Украинской православной церкви и представляет угрозу для "свободы религии или убеждений".Комиссия считает, что нельзя наказывать религиозные общины, не доказав в судебном порядке их противозаконную деятельность и призывает передать законопроект Венецианской комиссии. Впрочем, такая же история была, когда на Украине принимали дискриминационные "декоммунизаторские" и "языковые" законы. Венецианская комиссия неоднократно указывала на их противоречия международному и национальному праву Украины, но это ни на что не повлияло - законы исправлять не стали.Однако адвокат УПЦ Роберт Амстердам считает, что в случае принятия законопроекта, его инициаторы могут попасть под американские санкции. По словам адвоката, на сегодняшний день более 1500 храмов УПЦ были насильно переданы ПЦУ и это не конец. Руководителем борьбы государства с УПЦ Амстердам назвал главу Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского. "Он, похоже, вместе с тайной полицией (СБУ - Ред.) управляет заключением в тюрьму церковных иерархов", — считает юрист.Цена мираНа встрече с Зеленским в Киеве госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае. "Если бы Путин проявил интерес к серьезному участию в переговорах, я уверен, что украинцы отреагировали бы на это", — сказал он.Но участие Байдена в мирной конференции в Швейцарии под вопросом. О том, что у американского президента пока нет таких планов, сказали и в Белом доме. Неспроста Зеленский говорит, что у Украины и ее западных союзников "разные взгляды" на то, как может выглядеть конец войны: "Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас", тогда как "Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир". По словам Зеленского, возникла абсурдная ситуация, "когда Запад опасается, что Россия проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла".Ситуацию комментирует Europe1. По данным источников издания, западные страны готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского "снять военную форму" и принять "принцип переговоров".Соответствующие заявления пошли и от самих союзников. Глава МИД Британии Кэмерон на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал, что новая помощь Украине поможет Киеву удержать линию фронта и предоставит Трампу "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами. На вопрос The Times, что такое "наилучшие возможные условия", Кэмерон ответил: "Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену". Пермьер Риши Сунак тут же бросился все опровергать и заявил, что "Путин должен потерпеть поражение", но сказанного не воротишь.Канцлер ФРГ Шольц понимает, что прорывов в Швейцарии не будет, но он надеется, что постепенно получится организовать прямые переговоры Киева и Москвы, чего Зеленский категорически не хочет. Президент же Чехии Петр Павел призвал начать мирные переговоры, отказавшись от нереалистичной формулы Зеленского с капитуляцией России и отходом ее на границы 1991 года. "Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", — сказал Павел. Венгрия же и вовсе наложила вето на резолюцию Совета Европы о признании безальтернативности формулы Зеленского. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что "другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента" и их нужно было бы включить в резолюцию. Конечно, речь идет о китайском плане.Россия продолжает настаивать на том же самом. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что "Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности", т.е. с сохранением уже занятых и внесенных в Конституцию РФ территорий. Это и есть китайский мирный план, который, согласно интервью президента РФ Путина агентству "Синьхуа", может быть положен в основу переговоров, но нужны надежные гарантии со стороны Запада.По результатам встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине, подписано совместное заявление, в котором указано, что Китай "поддерживает действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также выступает против вмешательства извне в ее дела", а "для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности".Си уточнил, что Китай поддержит мирную конференцию, но только такую, которая будет одобрена и Киевом, и Москвой, т.е. не швейцарскую. По словам помощника президента РФ Ушакова, высшее представительство Китая в Швейцарию не поедет.Отказались ехать также другие члены БРИКС в лице президента Бразилии Лула да Силва и президента ЮАР Рамафосы. Они считают, что нет никакого смысла в переговорах, в которых не принимает участие одна из сторон, а именно Россия. Индия пока просто не отвечает на приглашение.Путин же в который раз подтвердил готовность России участвовать в переговорах, которые основаны на "реальной ситуации", а не на "хотелках", но подчеркнул, что немаловажную роль в случае подписания каких-либо соглашений будет играть вопрос легитимности Зеленского и вообще легитимности властей Украины. Это значит, что должны быть выборы и именно на это в Киеве намекал и Блинкен.Российское общество к мирным переговорам вполне готово. Более ранние опросы официального ВЦИОМ подтверждаются свежим исследованием иноагента Левады, согласно которому 51% выступает за переговоры, а 39% — за продолжение войны. Причем интересно, что за войну, прежде всего, выступают люди старше 55 лет, которые редко принимают участие в боевых действиях. Также интересно, что голосование "за мир" отнюдь не протестное. Поддержка СВО сохраняется на уровне 75%, но 71% поддержал бы Путина, если бы он решил подписать мирное соглашение "на этой неделе", но только с условием сохранить новые регионы (60% против их передачи Украине и только 30% за). Такие условия и озвучены российским руководством как то, от чего можно отталкиваться на переговорах.О том, как на Украине во время военных действий стало модным быть "ухилянтом", то есть уклонистом, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации".

