https://ukraina.ru/20250328/1062059761.html

Фотоальбом Победы: Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Гулаев

Фотоальбом Победы: Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Гулаев - 28.03.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Гулаев

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-03-28T13:45

2025-03-28T13:45

2025-03-28T13:45

80 лет победы

история

великая отечественная война

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На главном фото — Дважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи 129-го гвардейского истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан Николай Гулаев в кабине своей "Аэрокобры". Николая Гулаева называют самым эффективным летчиком войны. Это означает, что практически каждый воздушный бой, в котором он участвовал, завершался сбитым самолетом. Всего он произвел 250 боевых вылетов и лично сбил 57 вражеских машин. 14 мая 1943 года Гулаев в одиночку вступил в бой с десятью самолетами врага. В итоге два из них он сбил, а третий протаранил. При этом, получив легкие ранения, он смог посадить свой самолет в поле, вернуться пешком на аэродром и тут же подняться в небо уже на другой машине.Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.

https://ukraina.ru/20250325/1062003627.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, история, великая отечественная война