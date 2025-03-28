Фотоальбом Победы: Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Гулаев
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Дважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи 129-го гвардейского истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан Николай Гулаев в кабине своей "Аэрокобры".
Николая Гулаева называют самым эффективным летчиком войны. Это означает, что практически каждый воздушный бой, в котором он участвовал, завершался сбитым самолетом. Всего он произвел 250 боевых вылетов и лично сбил 57 вражеских машин.
14 мая 1943 года Гулаев в одиночку вступил в бой с десятью самолетами врага. В итоге два из них он сбил, а третий протаранил. При этом, получив легкие ранения, он смог посадить свой самолет в поле, вернуться пешком на аэродром и тут же подняться в небо уже на другой машине.
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкРазведчица Катя беседует с бойцами в районе села Малый Дальник, Одесского района, Одесской области. Дата съемки - 1 августа 1941 года.
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Разведчица Катя беседует с бойцами в районе села Малый Дальник, Одесского района, Одесской области. Дата съемки - 1 августа 1941 года.
© РИА Новости . Александр Грибовский / Перейти в фотобанкБитва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года.
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Битва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкБойцы 4-го Украинского фронта перемещают вверх по склону 45-мм противотанковую пушку образца 1942 г. (М-42) в Карпатских горах.
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Бойцы 4-го Украинского фронта перемещают вверх по склону 45-мм противотанковую пушку образца 1942 г. (М-42) в Карпатских горах.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк"Даешь Киев!". Форсирование Днепра. Сентябрь 1943 г.
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"Даешь Киев!". Форсирование Днепра. Сентябрь 1943 г.
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Разведчица Катя беседует с бойцами в районе села Малый Дальник, Одесского района, Одесской области. Дата съемки - 1 августа 1941 года.
2 из 4
Битва за Днепр. Кавалерийская казачья дивизия под командованием подполковника Ивана Константиновича Морозова преодолевает водную преграду. Сентябрь 1943 года.
3 из 4
Бойцы 4-го Украинского фронта перемещают вверх по склону 45-мм противотанковую пушку образца 1942 г. (М-42) в Карпатских горах.
4 из 4
"Даешь Киев!". Форсирование Днепра. Сентябрь 1943 г.
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