https://ukraina.ru/20250328/1062106556.html
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили - 28.03.2025 Украина.ру
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили
Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным
2025-03-28T07:49
2025-03-28T07:49
2025-03-28T07:40
новости
украина
киев
владимир зеленский
россия
владимир путин
шеремет
госдума
общественная палата
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060115438_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_0129bd229c8faa04dafd1bb4716f77fa.jpg
"Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным - ред.) говорить", - сказал Зеленский.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией.По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал слова Зеленского "наркотическим бредом"."Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец.По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа."Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - возмутился Чегринец.Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной Рады. Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060115438_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_7fcca5f7c3031c1c380b252d556c5e3d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, владимир зеленский, россия, владимир путин, шеремет, госдума, общественная палата, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Шеремет, Госдума, общественная палата, Верховная Рада
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили
Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным
"Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным - ред.) говорить", - сказал Зеленский.
Депутат Госдумы
от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией.
"У Зеленского, видимо, тяжелое психическое заболевание – шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины
печальным исходом.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма
, заместитель председателя Общественной палаты
республики Роман Чегринец назвал слова Зеленского "наркотическим бредом".
"Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец.
По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа.
"Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - возмутился Чегринец.
Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву
нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной Рады
.