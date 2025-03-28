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Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили

Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили - 28.03.2025 Украина.ру

Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили

Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным

2025-03-28T07:49

2025-03-28T07:49

2025-03-28T07:40

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"Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным - ред.) говорить", - сказал Зеленский.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией.По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал слова Зеленского "наркотическим бредом"."Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец.По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа."Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - возмутился Чегринец.Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной Рады. Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, россия, владимир путин, шеремет, госдума, общественная палата, верховная рада