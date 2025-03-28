https://ukraina.ru/20250328/1062053422.html

Пел для советских лидеров от Сталина до Горбачёва. 100 лет Дмитрию Гнатюку

Пел для советских лидеров от Сталина до Горбачёва. 100 лет Дмитрию Гнатюку - 28.03.2025 Украина.ру

Пел для советских лидеров от Сталина до Горбачёва. 100 лет Дмитрию Гнатюку

28 марта 1925 года в Буковине родился будущий выдающийся певец Дмитрий Гнатюк. Он был обласкан властями СССР и независимой Украины, в 2014-м поддержал "евромайдан", но ничего за это не получил

2025-03-28T16:00

2025-03-28T16:00

2025-03-28T16:00

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Дмитрий был вторым сыном в семье крестьянина-середняка Михаила Гнатюка, который жил в селе Мамаевцы (Буковина, ныне Черновицкая область). Поскольку эта провинция с 1775 года находилась под властью Вены, Михаил Гнатюк после начала Первой мировой войны был призван в австро-венгерскую армию, вскоре потерял в бою ногу и вернулся домой. Однако военную пенсию от Австро-Венгрии он получал недолго, поскольку в конце 1918 года край присоединила Румыния.Семья Гнатюков, в которой было шестеро детей, занималась сельским хозяйством на собственном небольшом участке земли, и жила небогато. Однако родители пытались дать всем своим детям хотя бы школьное образование. Дмитрий, кроме обучения в сельской школе, участвовал в церковном хоре, священник сразу почувствовал талант парня, и научил его музыкальной грамоте.Впоследствии Дмитрий организовал в школе кружок художественной самодеятельности, а также сам поставил спектакль "Сватовство в Гончаровке". "Премьера" состоялась в обычном сарае, потому что в селе не было клуба. Оттуда вынесли сено, устроили помост, декорациями были принесённые из домов коврики. Несмотря на всё это, спектакль имел огромный успех.В конце июня 1940 года Северная Буковина стала частью СССР. Дмитрий Гнатюк, который как раз окончил 9 классов, получил направление на учительские курсы:"Три месяца там занимался, затем школу ремонтировал, причем не одну, а ещё и соседнюю, в другом селе. Работы много было, парни мы молодые, я аж горел, так за все переживал, – в общем, хорошо мы трудились, дисциплинированно, и меня учителем оставили, а многих коллег на войну призвали".Его же самого в 1941-м не призвали, судя по всему, из-за старшего брата Ивана. Тот ещё в конце 1930-х поступил в Высшую морскую школу в Констанце, и летом 1940-го, когда новая граница с Румынией ещё обустраивалась, приехал домой на каникулы. При попытке же вернуться назад был арестован НКВД и через несколько недель убит в Черновицкой тюрьме. О судьбе брата Дмитрий Гнатюк узнал только в 2008 году, когда были рассекречены советские архивы. Ныне появился миф, что Иван Гнатюк был репрессирован как член ОУН*, но это обычная выдумка украинских пропагандистов.Певец никогда не рассказывал, чем он занимался в годы второй румынской оккупации, но после освобождения Черновицкой области в марте 1944 года оказался в Красной Армии – по его словам, добровольно:"В школу однажды прихожу, а навстречу приятель идет – хороший парень, мы с ним дружили – без руки: так больно стало! А второй без ноги вернулся, и я не выдержал, в военкомат пошел: "Забирайте меня в армию!" – попросил, и тут же на фронт отправили".Воевал Дмитрий Гнатюк недолго. В самом начале освобождения Польши его подразделение попало под бомбёжку, и он был тяжело контужен. Гнатюка даже поначалу посчитали мёртвым, поскольку на нём лежало семь тел его погибших сослуживцев. После нескольких месяцев в госпитале его отправили на Урал, на металлургический завод в город Нижняя Салда. И там Гнатюк, кроме работы металлургом, начал упорно заниматься пением."Мутация голоса произошла: сильнейшее потрясение, страшные взрывы и эта контузия поспособствовали тому, что я запел. К музыке, если честно, меня тянуло всегда, я ноты читал, партитуру, поэтому хор там организовал из 500 человек (мог и больше набрать – просто желающие все не помещались). Хор получился хороший: в выходные мы пели, в будни работали, поблажек никаких не было. Постепенно о нас узнали, и по субботам и воскресеньям мы начали по Свердловской области ездить и как известные артисты выступать".В июне 1945 года Дмитрия Гнатюка демобилизовали, и он поехал в Киев – поступать в консерваторию. Поскольку в столице Украины парень был впервые, прохожие по ошибке направили его в театральный институт. Там он успешно сдал экзамены на режиссёрский факультет, а затем ректор Семен Ткаченко спросил Гнатюка, может ли тот что-нибудь спеть. Дмитрий спел "Смотрю я на небо", а ректор удивился и сказал, что ему нужно было идти в консерваторию. После немой сцены, разобравшись в чём дело, Ткаченко сам отвел Гнатюка к оперному певцу и педагогу Ивану Паторжинскому.У Паторжинского возникла своеобразная конкуренция за талантливого студента с руководителем украинского народного хора Григорием Верёвкой. Паторжинский готовил из Гнатюка оперного певца и был против его участия в хоре, а Верёвка постоянно приглашал молодого человека на различные выступления, одно из которых стало для него неожиданным социальным лифтом.21 декабря 1949 года в СССР с помпой отмечалось 70-летие со дня рождения Иосифа Сталина. Хор под руководством Верёвки выступал в Большом театре, главными гостями на концерте был сам Сталин и председатель КНР Мао Цзэдун. После концерта к Верёвке подошёл чиновник из Министерства культуры. "Кто из ваших артистов пару украинских песен спеть может – завтра будет ещё один концерт" – "Да вот тут студент консерватории есть".На следующий день Дмитрий Гнатюк в Георгиевском зале Кремля перед Сталиным и всем Политбюро Компартии пронзительно исполнил песню "Смотрю я на небо". После аплодисментов Сталин спросил Гнатюка, где тот работает, а узнав, что парень студент консерватории на курсе Паторжинского, попросил передать певцу привет. Вождь также поинтересовался, что певец споёт ещё, и тут Гнатюк без паузы и аккомпанемента запел "Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, выпьем и снова нальём!" Весь зал за ним подхватил – у Сталина ведь был юбилей – а Гнатюк удостоился приглашения за один стол с такими признанными оперными грандами, как Сергей Лемешев, Иван Козловский и Вера Давыдова.Преемник Сталина, Никита Хрущёв, тоже благоволил певцу, который после окончания консерватории в 1951 году стал солистом Киевского театра оперы и балета имени Шевченко. Когда в 1960 году Дмитрий Гнатюк выступал на концерте после всесоюзного совещания по вопросам сельского хозяйства и был горячо принят публикой, Хрущев подошел к нему и сказал:"Дмитрий народного артиста, когда на юбилее Сталина пел, не получил, поэтому мы ему звание народного артиста СССР сейчас присваиваем".По воспоминаниям певца, особенно любил Хрущёв "Песню про рушник". А вот Леонид Брежнев млел от "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" на слова Ивана Франко, но и все остальные песни в исполнении Гнатюка обожал, и настаивал на включении певца в программы всех государственных мероприятий.С вождями Советской Украины у Дмитрия Гнатюка тоже сложились хорошие отношения – и с Петром Шелестом, и с Владимиром Щербицким. Оба защищали певца от обвинений в бандеровщине: первый разрешил петь песню Павлычко и Билаша "Два кольори" (её строчка "красное – это любовь, а чёрное – это печаль" была более чем прозрачной отсылкой к словам песни о красно-чёрном бандеровском флаге – "красный – добро, чёрный – ада дно"), второй – "Песню про Украину" тех же авторов. А вот общение с Горбачёвым, по воспоминаниям Гнатюка, было весьма формальным.Кроме выступлений в качестве солиста Дмитрий Гнатюк занимался режиссёрской работой, став в 1980 году режиссёром, а в 1988-м – художественным руководителем и главным режиссёром Киевского театра оперы и балета имени (ныне Национальная опера Украины). Он поставил более 20 спектаклей, в частности, оперы "Князь Игорь" Бородина, "Запорожец за Дунаем" Гулака-Артемовского, "Наталка Полтавка" Лысенко, "Золотой обруч" Лятошинского, "Мазепа" Чайковского, "Война и мир" Прокофьева, "Севильский цирюльник" Россини, "Аида" и "Травиата" Верди.От Советской власти Дмитрий Гнатюк получил не только звание народного артиста СССР, но и звание Героя социалистического труда, два ордена Ленина, ордена Трудового красного знамени и Дружбы народов. Он также стал лауреатом Государственной премии СССР и высшей госпремии УССР – имени Тараса Шевченко. Певец также был депутатом Верховного Совета СССР 8-10 созывов (1972-1984).Но главное – Дмитрий Гнатюк был "выездным" певцом, и получал после гастролей фантастические по меркам 1960-80-х годов гонорары в десятки тысяч долларов. С другой стороны, это составляло всего несколько процентов от того, что зарабатывал на певце Госконцерт, о чём Гнатюк часто вспоминал в последние годы жизни.С властями независимой Украины отношения у Гнатюка тоже были нормальными: в 1999-м он получил звание народного артиста Украины, в 2000-м – орден Ярослава Мудрого V степени. Правда, есть версия, что условием этих наград был выход певца из состава фракции партии "Громада" (лидеры – Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко), по спискам которой Гнатюк прошёл в 1998 году в Верховную Раду. Судя по всему, заработал певец на той кампании неплохо, ведь он был четвёртым номером в списке.В 2004 году Дмитрий Гнатюк поддержал "оранжевую революцию", выступал с народными песнями перед участниками митингов на сцене Майдана Незалежности. Пришедший в результате к власти Виктор Ющенко певца не забыл, и в 2005 году присвоил ему звание Героя Украины. А вот с командой Виктора Януковича отношения у Гнатюка не сложились, и в 2011 году он со скандалом и судебными процессами ушёл с поста художественного руководителя и главного режиссёра Национальной оперы, которой отдал более 23 лет жизни. Он числился в родном театре режиссёром, однако новых опер ему ставить не давали.Потому неудивительно, что в 2013 года Гнатюк, по собственному выражению, "с первых дней молился за евромайдан", называл Януковича "доморощенным диктатором", "антихристом и великим безбожником", позже выступал с антироссийскими заявлениями. Однако пришедший к власти в Киеве режим не собирался благодарить певца и режиссёра. Он вынужден был официально уволиться из театра, оставшись лишь преподавателем консерватории. Правда, в 2015-м, по случаю 90-летия, Пётр Порошенко наградил певца орденом Ярослава Мудрого III степени.Дмитрий Гнатюк преподавал в консерватории практически до конца своей жизни в апреле 2016 года. Он был с почестями похоронен на Байковом кладбище в Киеве, через три месяца там же почила его супруга, с которой певец прожил вместе почти 70 лет. А осенью 2016 у дома, где жил Гнатюк, на мусорке была обнаружена часть его личного архива – более 50 килограммов афиш, писем и фотографий.Правда, сын певца, филолог Андрей Гнатюк, заявил, что выброшенные вещи его родители ещё при жизни отсортировали как ненужные и вынесли на балкон, а основной архив Дмитрия Гнатюка сохранился и будет передан Национальной опере, консерватории и музею его родного села.

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