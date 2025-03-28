https://ukraina.ru/20250328/1062133266.html

Армия России вышла на пик наступательной активности — Deep State

Армия России вышла на пик наступательной активности — Deep State - 28.03.2025 Украина.ру

Армия России вышла на пик наступательной активности — Deep State

За последние три дня ВС РФ вышли на свой пик наступательной активности в этом году. Об этом 28 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-03-28T16:58

2025-03-28T16:58

2025-03-28T16:58

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По данным ресурса, за минувшие сутки российские военные совершили более 200 штурмов — самое большое количество за три дня в этом году. Тем временем украинское издание "Страна.ua" утверждает, что самая тяжелая ситуация у ВСУ сложилась под Покровском (Красноармейском), где войска ВС РФ снова усиливают атаки. Отмечается, что ранее на этом участке контрнаступление вели украинские военные, однако срезать покровский выступ российских сил не смогли.Между тем российские военные нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Подробности в публикации ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром. Успехи армии России отмечаются не только на поле боя. Так, сегодня, 28 марта, ВС РФ ударили по военным объектам Украины в различных областях, достигнув всех поставленных целей. А об этом — материале Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, сво