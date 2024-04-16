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Петр Павел, биография

Петр Павел, биография - 16.04.2024 Украина.ру

Петр Павел, биография

Президент Чехии

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

биография

чехия

президент

нато

ес

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Детство и образованиеПетр родился 1 ноября 1961 года в Чехии в семье военного. Именно поэтому он с детства интересовался всем, что было связано с армией.С 1975 по 1979 год Павел учился в Военной гимназии имени Яна Жижки в Опаве, затем в 1983 году окончил Военное училище Сухопутных войск в городе Высков. Далее была аспирантура в Военной академии в Брно, которую он окончил в 1991 году.Профессиональную подготовку он прошел в 1995 году в Штабном колледже Кемберли в Великобритании на курсах для старших офицеров. Также в 2005 году Петр учился в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне, а через год стал магистром международных отношений в Королевском колледже Лондона.КарьераВоенную службу Петр начинал в десантных войсках – числился командиром разведывательно-десантного взвода с 1983 года, а затем – командиром роты с 1985 по 1991 год.Он был членом Коммунистической партии Чехословацкой республики с 1985 года и даже председателем партийной ячейки. Правда теперь заявляет, что жалеет об этом моменте своей биографии.С 1991 года Павел работает в военной разведке. В течение года с 1992 по 1993 он состоял в чешской миротворческой миссии в составе UNPROFOR, которая находилась на территории стран бывшей Югославии. В 1993 году проявил себя в ходе операции по спасению военных из Франции, которые были заблокированы между враждующими сторонами. За это его наградили французским крестом Воинской доблести с бронзовой звездой и медалью "За героизм" Чехии.Затем Петр ненадолго стал заместителем военного и военно-воздушного атташе Чехии в Бельгии. А в 1996 году был назначен военным помощником директора Военной разведки Чехии, а потом до 1997 года – заместителем.После этого в 1997 году Павел стал комбригом спецназа в Простееве. Через два года он занял пост военного помощника директора по руководству операциями в союзническом региональном командовании "Север" в Брюнсюме в Нидерландах. В 2002 году его назначили замом командира механизированной дивизии, а в декабре того же года – командующим специальными войсками, кроме того он получил звание бригадного генерала.Далее с января по апрель 2003 года Петр исполнял обязанности национального военного представителя при Центральном командовании вооруженных сил США (USCENTCOM) в Тампе (Флорида) и при подразделении USCENTCOM Forward в Катаре. В том же году был назначен замкомом Объединёнными силами Армии Чешской Республики.Затем с 2006 до 2007 года Павел был заместителем директором оперативного отдела Министерства обороны Чехии. А следующие два года работал в ЕС и НАТО заместителем военного представителя Чехии. В январе 2010 года приступил к обязанностям национального военного представителя Чехии при Верховном главнокомандовании сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе (Бельгия), также состоял в особой комиссии Министерства обороны Чехии.Президент Чехии Вацлав Клаус назначил Павела 29 июня 2012 года начальником Генерального штаба чешской армии. А через два года кандидатуру Петра предложили на пост председателя Военного комитета НАТО. 20 сентября 2014 года на заседании Военного комитета НАТО в Вильнюсе он получил 20 голосов, обошел претендентов из Италии и Греции и вступил в должность в июне 2015 года.Ушел на пенсию Петр в декабре 2018 года, но решил заняться общественными делами. В частности, весной 2022 года во время эпидемии коронавируса создал проект "Вместе сильнее", в рамках которого собирал деньги для людей, которые непосредственно участвовали в борьбе с пандемией. А осенью того же года он сам был волонтером в социальных и медицинских учреждениях.В конце июня 2022 года Павел объявил, что хочет баллотироваться в президенты Чехии. По результатам второго тура выборов он набрал более 58% голосов и был избран президентом Чешской Республики, официально вступив в должность 9 марта 2023 года.Петр выступает за тесную связь Чехии с Евросоюзом и НАТО, полностью поддерживает материальную и военную помощь Украине и считает, что Европа может сделать в этом плане гораздо больше. Также он поддерживает санкции против России и полагает, что нужно разорвать многолетнюю зависимость от нее. Заявляет, что "продолжение конфликта на Украине отвечает интересам России. Если часть украинской территории окажется под контролем России, Киев, например, вряд ли сможет вступить в НАТО". Убежден, что мир необходим, но он не должен быть достигнут "ни поражением Украины, ни ее параличом".Отношения и детиПервой женой Петра в 1986 году стала Гана, взявшая фамилию мужа. У пары родились два сына: Ян 1990 года рождения и Петр 1993 года рождения.После развода в 2004 году Павел женился на Еве Зеленой, теперь тоже Павловой. Она закончила Военно-политическую академию им. Клемента Готвальда, состояла в Коммунистической партии, а в 1989 году сдала свой партийный билет. Сейчас Ева является полковником авиации. Познакомились будущие супруги во время службы в Простейове. У Евы есть дочь 1992 года рождения от первого брака.Интересные факты1. Петр любит путешествия, катание на лыжах, чтение и фотографию, активно занимается спортом. Но особая его страсть - это мотоциклы. 2. Президент Чехии свободно говорит на английском, французском и русском языках.3. В 2019 году Павел издал книгу воспоминаний "На передовой: генерал армии Петр Павел (Petr Pavel: V первой линии)". В этой автобиографии он изложил, как строил свой военный путь.

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биография, чехия, президент, нато, ес