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Риши Сунак, биография

Риши Сунак, биография - 05.12.2023 Украина.ру

Риши Сунак, биография

Премьер-министр Великобритании

2023-12-05T09:01

2023-12-05T09:01

2023-12-05T09:01

биография

риши сунак

политика

великобритания

премьер-министр

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Детство и образование Родился Риши Сунак 12 мая 1980 года в Саутгемптонена на юге Великобритании в семье медиков. Отец - Яшвир Сунак – работал врачом общей практики в государственной системе здравоохранения. Мать – Уши Сунак – по профессии фармацевт.У Риши индуская кровь. Родители политика иммигрировали в Британию из Восточной Африки. В колониальные времена бабушки и дедушки Сунака переселились в Африку, а затем в 1970-х годах в Великобританию.Учился Сунак в частной хэмпширской школе, а затем в Винчестерском колледже-интернате для мальчиков. В юности будущий политик принимал активное участие в общественной жизни: был старостой класса и редактором газеты.Высшее образование Риши получает в Оксфордском университете, а затем в Стэнфордском университете как стипендиат Фулбрайта получает магистра бизнес-администрирования. Карьера Во время учебы Сунак подрабатывал официантом и продавцом в аптеке матери. Первым серьезным местом работы в 2001 году будущего политика стал крупный инвестиционный банк Goldman Sachs, а затем он сотрудничал с фирмой хедж-фондов The Children's Investment Fund Management и Theleme Partners.Немного позже Сунак основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, которая специализировалась на поддержке малого бизнеса в Великобритании.В 2015 году Сунак начинает политическую карьеру с того, что одерживает победу на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) с результатом 51,4%. Спустя 2 года на очередных выборах Сунак получает 63,9% голосов избирателей.Зимой 2018 года премьер-министр Тереза Мэй организовала кадровую перестановку среди младших министров: тогда Сунака впервые привлекли к работе в правительстве. На должности помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Риши проработает около года.В 2019 году Сунак назначен главным секретарем Казначейства при формировании правительства Бориса Джонсона, получив право в случае необходимости участвовать в заседаниях Кабинета. В этом же году Риши одержал в своем округе победу с результатом 63,6%, обогнав сильнейшего соперника Томаса Кирквуда.Спустя год Сунак переходит во второй кабинет Джонсона на должность канцлера Казначейства. Однако в 2022 году Риши подает в отставку со словами: “Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью” и его место занимает Лиз Трасс, набрав 57,4% процента. На этом посту Трасс продержалась всего 45 дней. За время короткого правления она попыталась резко снизить налоги и ограничить цены на энергоносители, что привело в дефициту бюджета. После отставки Трасс, премьер-министром становится Сунак. Накануне Борис Джонсон и Пенни Мордонт сняли свои кандидатуры с выборов и, таким образом, Риши остался единственным кандидатом в лидеры партии.В политике Сунак поддерживал экономические санкции против России и помогал Киеву, в том числе финансово. В начале 2023 года он объявил о намерении предоставить 14 танков Challenger 2 Украине, а также призвал остальные западные страны помочь Киеву тяжёлой военной техникой.Отношения и дети Женат Сунак на дочери индийского миллиардера и учредителя холдинга Infosys Нараяна Мурти –Акшате. Пара познакомилась в студенческие годы в Стэнфордском университете. Ашката родила Риши дочь Анушку и Кришну.На сегодня жена Сунака владеет 0,91 % акций Infosys, индийскими филиалами американской сети быстрого питания Wendy’s, агентством по подбору нянь, тренажерным залом и еще несколькими фирмами.Известно, что у Акшаты нет британского вида на жительство, в связи с чем она много лет не платила налоги. Однако финансовая махинация стала явной весной 2022 года и Акшата пообещала оплатить все долги.Интересные факты1. Сунак стал самым молодым главой британского правительства с начала 19 века.2. Политик очень любит пить Кока-Колу. Частым употреблением вредного напитка, Риши испортил себе зубы.3. Сунак вместе с супругой занимает 222 место в списке самых богатых людей Великобритании: общее состояние пары оценивается в 730 млн фунтов стерлингов.4. Состояние супруги Сунака оказалось больше, чем у Елизаветы II, и Риши стал стал первым чиновником, попавшим в 2022 году в рейтинг самых зажиточных британцев.5. После свадьбы Риши и Акшата жили в деревенском особняке в Кирби на севере Англии, а весной 2022-го переехали в роскошный отреставрированный дом на западе Лондона. У супругов есть еще два объекта недвижимости в британской столице и пентхаус в Калифорнии.

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биография, риши сунак, политика, великобритания, премьер-министр