https://ukraina.ru/20250328/1062120431.html

Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко

Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко - 28.03.2025 Украина.ру

Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл закрытого формата на переговорах в Эр-Рияде и рассказал о... Украина.ру, 28.03.2025

2025-03-28T12:38

2025-03-28T12:38

2025-03-28T12:38

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл закрытого формата на переговорах в Эр-Рияде и рассказал о возможности организации нового Нюрнбергского процесса. 00:17 - Итоги консультаций в Эр-Рияде; 04:42 - Риски срыва переговоров по Украине; 18:27 - Новому Нюрнбергскому процессу быть? 32:43 - Арест Евгении Гуцул. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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