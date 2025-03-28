Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко - 28.03.2025 Украина.ру
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Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко
Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко - 28.03.2025 Украина.ру
Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл закрытого формата на переговорах в Эр-Рияде и рассказал о... Украина.ру, 28.03.2025
2025-03-28T12:38
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл закрытого формата на переговорах в Эр-Рияде и рассказал о возможности организации нового Нюрнбергского процесса. 00:17 - Итоги консультаций в Эр-Рияде; 04:42 - Риски срыва переговоров по Украине; 18:27 - Новому Нюрнбергскому процессу быть? 32:43 - Арест Евгении Гуцул. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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новости, политика, украина, россия, евгения гуцул, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, политика, Украина, Россия, Евгения Гуцул, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко

12:38 28.03.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл закрытого формата на переговорах в Эр-Рияде и рассказал о возможности организации нового Нюрнбергского процесса.
00:17 - Итоги консультаций в Эр-Рияде;
04:42 - Риски срыва переговоров по Украине;
18:27 - Новому Нюрнбергскому процессу быть? 32:43 - Арест Евгении Гуцул.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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