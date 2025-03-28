https://ukraina.ru/20250328/1062112379.html

Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели

Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели - 28.03.2025 Украина.ру

Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели

О чем говорят и пишут журналисты, блогеры и обычные люди? Что волнует людей? Что произошло интересного?

2025-03-28T11:56

2025-03-28T11:56

2025-03-28T11:56

эксклюзив

германия

польша

европа

дональд трамп

сикорский

майк уолтц

мид

северный поток

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Жерар Депардье совершенно нелепо и глупо высказался - причём, его никто не тянул за язык. Это приступ внезапной глупости или он всегда такой был? Мы узнаем, что он на самом деле думает про "русскую натуру".Разрастается "дипломатический скандал" в Польше, связанный с выпивающим зам министра.В США продолжается скандал, связанный с мессенджером и разговорами в нём "новой элиты Трампа".А в Германии взорвали современную новую электростанцию. Своими руками. Зачем?Конечно же, потому что "энергия ветра и Солнца" должна питать промышленность Германии. Саморазрушение (с целью заработка ограниченной группы, которая наживается на "ветре, Солнце и зеленой повестке") продолжается.Итак, что же произошло в Польше? Скандал может иметь большие последствия.Дипломат пьет? Уже нет!Замглавы МИД Польши Анджей Шейна признался в алкогольной зависимости. Но уже излечён!!Благодаря докторам Б. и Д. Вороновичам и целой команде терапевтов. Всех их он с большим чувством поблагодарил.Хвала польским врачам! Дипломат почти мгновенно избавился от пагубной зависимости.А в чём дело? "Газета выборча" опубликовала статью, где живописала неоднократные появления высокопоставленного польского чиновника на рабочем месте в нетрезвом виде.Так же мгновенно замглавы МИД опубликовал свой ответ: да, было. Но это в прошлом.Прекрасная работа пиарщиков польского МИДа.Но премьер министр Дональд Туск все равно требует от Радослава Сикорского, главы польского МИД, увольнения его заместителя.Разумеется, никого не интересует, пьёт дипломат или нет. В Польше, одной из самых "пьющих" стран Европы, "очень высокий уровень потребления пива и большая склонность людей к запоям".Мы не знаем, что пил дипломат - скорее всего, не пиво. Но это не важно.Всё происходящее - лишь эпизод борьбы за власть. В Польше скоро выборы.Радослав Сикорский, сегодня глава МИД, был одним из претендентов на место президента. Многолетний агент и ставленник Британии, гражданин Британии (пока его не заставили как министра обороны лет 20 назад отказаться от британского гражданства).Но партия выдвинула на выборы другого кандидата. Что помешало Сикорскому?Сикорский сделал несколько стратегических ошибок: публично выступал против Трампа, постоянно требовал ещё больше "поддерживать Украину", от чего в Польше народ уже устал. Естественно, постоянно выступал "против России".И не только выступал. Сикорский закрыл российское консульство в Познани и угрожал закрывать и дальше дипломатические учреждения России в Польше.Но многое поменялось. И сегодня президент Туск думает, видимо, о том, что сам имидж Сикорского сильно вредит его партии. Впереди - возможное увольнение Сикорского с поста главы МИД.Неужели Сикорского снимут? Сначала его жена, журналистка Энн Эпплбаум, много писавшая о "страшной России", лишилась многолетних грантов от USAID. И вот теперь сам Радослав? Личный друг и соученик Бориса Джонсона в Оксфорде?Жерар, типичный французА вот Жерар!Депардье!"Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства это или из-за вульгарности".Вот так, представьте себе, говорит любимый многими в прошлом французский актёр.Жерара допросили по делу о сексуальных домогательствах. В 2021 году он якобы приставал к двум сотрудницам на съёмочной площадке.Трогал женщин (33 и 53 лет) за гениталии, ягодицы и грудь, совершал непристойные жесты и грязно выражался.Депардье говорит, что он ничего такого не имел в виду, а за бедра женщины он действительно держался, но только "чтобы не поскользнуться и не упасть". Грубые высказывания были, но они якобы касались работы.И что у него просто такая "русская натура". Какая, объяснил: много пьёт, вульгарный.Слушайте, ну это какой-то мелкий сс... н.Надо сказать прямо:"Жерар, вас обманули! У вас не русская натура. Вы просто такой по жизни."Человек мелкий, тщеславный, изворотливый, и не очень умный (мягко говоря).Для суда рассказ про русскую натуру - не аргумент, а вот русские (любой национальности) всё услышали.Кстати, Жерар ещё раз извернулся: помощник актёра сообщил, что журналисты извратили слова Депардье. Он опять "не то имел в виду".Скандал с мессенджеромНа все лады американская пресса обсуждает слитую переписку в секретном чате командиров "молодой элиты" Трампа.Министр обороны Хегсет, госсекретарь Рубио, советник президента Уолтц, вице-президент Джей ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и другие обсуждали авиаудары по хуситам и заодно рассказывали, какая Европа слабая и жалкая. И как крут Трамп и как они все его любят!Так что даже поначалу закралось подозрение: может, они специально все это якобы "слили", чтобы Трамп увидел, какие они все верноподданные?Демократы пытались использовать эту "ошибку Уолтца", так как именно Уолтц ошибся и добавил корреспондента в секретный чат, для удара по Трампу.Начали требовать увольнения Уолтца.Но пока что об этом речи не идёт.А вот очень интересно, кто же всё-таки слил разговор в чате.Это был "добавленный" по случайности главный редактор "The Atlantic" Джеффри Голдберг.Изданием владеет "Emerson Collective", основан Лорен Джобс, вдовой Стива Джобса.Лорен спонсировала предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на прошлых выборах, где победил Трамп.Управленцы "Emerson Collective" имеют большие связи с Саудовской Аравией.Сам Джеффри Голдберг, "добавленный журналист", провел в своё время пять интервью с Бараком Обамой, и все - о событиях на Ближнем Востоке.В частности, они обсуждали вражду Обамы и Нетаньяху, премьера Израиля.Множество тонких (и не тонких) связей и нитей между этой перепиской, тем, что её обнародовали (могли же этого не делать, использовать как-то по другому). Много целей. Не только дискредитация Уолтца и "команды силовиков"."The Atlantic" последовательно много лет работал на уничтожение имиджа Трампа. И демонстрирует: война продолжается.Но есть и тема Ближнего Востока и влияния этих стран на политику Белого дома.В этот раз, как уже многократно до того, использовали "The Atlantic".Хотя прокол, конечно, феноменальный. Издание "Политико" написало, что Уолтца в Белом доме теперь называют "этот чёртов идиот".Что тоже, впрочем, может быть частью долгой сложной кампании по разрушению единства в команде Трампа. А единства там изначально нет, и такие скандалы разрушают его ещё больше.Это, кстати, может стать основной проблемой Трампа: грызня между соратниками.Но пока что все старательно и лучезарно улыбаются.Немецкое саморазрушениеА в Германии взорвали самую современную угольную электростанцию Европы! Moorburg. Ее построили всего 6 лет назад, она обошлась в 1,1 миллиарда евро (планировали 3 миллиарда, но проект решили не развивать).Станция производила 1,654 Мвт и могла обеспечить электричеством весь город Гамбург!Почему взорвали? Программа по отказу от угля в целях защиты климата.Потеря инвестиций, потеря рабочих мест, потеря важной станции, которая обеспечивала энергетическую независимость.Около этой станции проводила акцию Грета Тунберг (родственница Ротшильдов, дом Ротшильдов официально это признал).Радуются "зелёные" в Германии: Анналена Бербок, которую никак не могут выпихнуть из правительства, собирается туда опять вернуться!"Зелёные" только что получили от будущего канцлера Мерца 1 миллиард на свои проекты (иначе отказывались голосовать за баснословный кредит, который собрался взять Мерц на производство оружия).Только за прошлый год Германия закрыла 16 электростанций. Годом ранее - 3 атомные электростанции.Что происходит в ЕвропеКакое объяснение этому странному поведению? Послушаем Такера Карлсона (он тоже не понимает, но у него есть версия):Интересная точка зрения очень информированного человека.И при этом у Германии появились новые громадные планы милитаризации.Ну что ж, надо поручить их осуществить Анналене Бербок, нынешнему министру иностранных дел Германии. Или Урсуле фон дер Ляйен, бывшему министру обороны Германии.Эти точно "справятся"!Кстати, взорвать станцию у них тоже не получилось. Разрушили только половину. Что делать со второй частью? Надо минировать заново. Но сначала надо обезвредить предыдущий заряд, а это 600 кг динамита.Прекрасно, просто прекрасно.Зато "зеленые" и Анналена очень довольны.О том, как Европа проигрывает дипломатическую войну России - в статье Ростислава Ищенко "Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, германия, польша, европа, дональд трамп, сикорский, майк уолтц, мид, северный поток