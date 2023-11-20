https://ukraina.ru/20231120/1051160394.html

Джо Байден. Биография

Джо Байден. Биография - 20.11.2023 Украина.ру

Джо Байден. Биография

46-й президент США

2023-11-20T11:56

2023-11-20T11:56

2023-11-20T12:12

биография

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сша

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политика

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Родился Байден 20 ноября 1942 года в Пенсильвании в семье католиков. Детство и образованиеНакануне рождения первенца, отец Байдена получил в наследство хорошее финансовое состояние, однако в год, когда Байден-младший появился на свет, произошел экономический кризис, и семья будущего президента США лишилась всех денег, а отец Джо остался без работы. Им пришлось продать дом и переехать в квартиру поменьше, где родители Байдена начали жить с нуля.Ходил Джо в уилмингтонскую школу святой Елены, а после продолжил обучение в Академии Арчмер, где показывал неплохие достижения в спорте: там он стал членом студенческой футбольной команды и занимался бейсболом. Помимо этого, он принимал активное участие в студенческой жизни и несколько раз избирался президентом класса.В учебных заведениях Байдену было затруднительно общаться со сверстниками: его дразнили одноклассники, так как с детства он заикался, но ежедневные тренировки перед зеркалом, избавили его от этого недостатка. Кстати, у Байдена также была астма, из-за которой он не смог отправиться воевать во Вьетнам.Получать высшее образование он отправился в Университет Делавэра в Нью-Арке, где изучал историю и политологию. Вдохновившись общественной деятельностью, после окончания ВУЗа, будущий политик решает поступить в юридический колледж Сиракьюс в Нью-Йорке: в 1968 оканчивает его со степенью доктора правоведения.Карьера и политика После обучения Джо начинает работать в юриспруденции в Делавэре. Сначала он был адвокатом в управлении государственных защитников в Уилмингтоне, и по итогу создает свою юридическую компанию "Biden and Walsh".Политическая карьера Байдена начинается с поста члена местного совета в округе Нью-Кастл. Там он стал самым молодым в истории США сенатором в 1972 году. В итоге на этой должности он пробыл 36 лет (дольше всех в Штатах): переизбирался в 1978, 1984, 1990, 1996, 2002, 2008 годах. На этом посту Джо занимался проблемами противодействия обороту наркотиков и оружия, боролся за усиление ответственности за насилие в отношении женщин, выступал за решение вопроса глобального потепления. Джо Байден возглавлял также судебный комитет сената США в 1987-1995 годах и два раза становился председателем сенатского комитета по международным отношениям (2001-2003; 2007-2009).В числе его задач было обеспечение национальной безопасности, нераспространение ядерного вооружения, расширение НАТО. В 1979 году Байден даже приезжал в составе делегации в СССР на переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. Президент СШАВпервые баллотироваться в президенты Джо решил в 1987 году. Но его избирательная кампания была провалена из-за обвинений в плагиате предвыборной программы.В следующий раз Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента в 2007 году, но по результатам в 2008 году он набрал только 1% делегатов в штате Айова и объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Барак Обама, который тогда был кандидатом в президенты США от Демократической партии, 28 августа 2008 года предложил Джо стать вице-президентом. Когда Барак победил на выборах, Байден занял пост официально. Во второй президентский срок Обамы Байден был переизбран на пост вице-президента с 2012 по 2017 год.Снова попытать свои силы в президентской гонке Джо Байден решил в 2019 году. К марту 2020 года он получил поддержку большинства представителей Демократической партии. На онлайн-съезде партии 19 августа кандидатуру Байдена официально выдвинули на пост президента США.Официально Джозеф Байден занял должность 20 января 2021 года, став самым пожилым президентом Штатов, избранным на первый срок. За его кандидатуру проголосовали 81,2 миллиона человек – это максимум в истории США.РодителиОтца Байдена звали Джозеф Робинетт, он занимался мелким бизнесом, продавал подержанные автомобили, а мать - Кэтрин Юджин Финнеган, однако о деятельности женщины ничего не известно. От матери Байден унаследовал ирландские корни.Дед будущего американского президента по отцовской линии был владельцем нефтяного предприятия в США. Благодаря ему Байдены получили крупное наследство. Прадед Байдена, Эдвард Ф. Блюитт, был членом Сената Пенсильвании.Отношения и детиПервый свой брак в 1966 году Джо заключил с девушкой по имени Нейлия. Она работала учительницей. Союз супругов был достаточно крепким: они поддерживали друг друга, и Байден даже называл Нейлию "мозгом” своей первой избирательной кампании.У пары родились трое детей:- в 1969-м - сын Джозеф Робинетт (в семье его звали Бо). Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр, а также военным судьей, служившим в Ираке. Он скончался в конце мая 2015 года от рака мозга.- в 1970-м - сын Роберт Хантер: он стал адвокатом в Вашингтоне и лоббистом.- в 1971-м - дочь Наоми Кристина (родители называли ее Эми).Накануне 1973 года супруга Байдена отправляется вместе с детьми в другой город на рождественский шоппинг, но их автомобиль попадает в аварию: от полученных травм Нейли вместе с годовалой Наоми скончались на месте, а сыновья выжили, но проходили долгую реабилитацию в больнице.В 1975 году на свидании вслепую Байден встречает свою новую возлюбленную - Джилл Трейси Джейкобс. Она, как и предыдущая супруга Джо была учительницей. Спустя два года после знакомства пара поженилась, а еще через три года в браке рождается дочь Эшли, которая в будущем станет соцработником и сотрудником Департамента по вопросам детей, молодежи и их семей в Делавэре.Интересные факты 1. Байден – невероятный любитель мороженого, о чем говорят все его близкие и он сам: "Я не пью и не курю, но ем много мороженого", – поделился Джозеф в 2016 году.2. У Джо есть условный срок за студенческую шалость. В попытке завоевать уважение среди сверстников Байден из огнетушителя облил пеной директора общежития. 3. Президент США до сих пор водит машину, которую подарил ему на свадьбу отец, бывший менеджер автосалона. Это зеленый Corvette Stingray. 4. Когда Байден учился в Арчмирской академии, он стал лучшим бомбардиром в 1960 году, их футбольная команда была непобежденной.

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