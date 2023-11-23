https://ukraina.ru/20231123/1051228712.html

Сергей Лавров, биография

Сергей Лавров, биография - 23.11.2023 Украина.ру

Сергей Лавров, биография

Министр иностранных дел РФ

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:00

биография

сергей лавров

мид рф

политик

оон

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Детство и образование Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. По словам Лаврова, в его роду были армянские и грузинские корни. Про родителей известно только то, что мать работала в Министерстве внешней торговли.Учился Сергей в специализированной школе с углубленным изучением английского языка и окончил ее с серебряной медалью. После Лавров решает подать документы в МИФИ, но по итогу поступает в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР на факультет международных отношений.Карьера На первом курсе подрабатывал на стройке в Останкинской телебашне: рыл котлован под ее фундамент. Затем по специальности Сергей устраивается в качестве стажера в посольство СССР в Шри-Ланке, а в 1972 году его назначают на младшую дипломатическую должность — атташе, там он проработал 4 года.По словам Сергея, каждые выходные сотрудники дипмиссии собирались вместе, играли в футбол, а также смотрели кино.Следующим местом работы Лаврова был отдел международных организаций МИДа, в дипломатических рангах третьего и второго секретаря.С 1981 года Лавров занимает должность в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Там он быстро поднялся по карьерной лестнице: стал старшим советником. Заместителем начальника управления международных экономических отношений советского МИДа он становится по приезде в Москву, в 1988 году. А спустя два года он возглавил управление международных организаций.После распада СССР и создания МИД России Лавров становится директором департамента международных организаций и глобальных проблем.Министр иностранных дел Должность заместителя министра иностранных дел Сергей Лавров получил в 1992 году и занимал ее до 1994 года, когда его направили снова в Нью-Йорк, но уже в качестве постоянного представителя России, а не СССР.Пост министра иностранных дел Сергей Викторович занимает дольше всех в России и является в принципе “долгожителем” правительства страны: на должность был назначен при президенте Владимире Путине в 2004 году и с тех пор сохранял ее в каждом новом кабинете министров.С 24 апреля 2004 г. Сергей Лавров является постоянным членом Совета безопасности РФ. Занимал должность председателя Комитета министров Совета Европы с 19 мая по 15 ноября 2006 года.Также он является главой комиссии генерального совета партии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которая была создана в октябре 2021 г. Сергий Викторович – член президиума Программной комиссии "Единой России" с февраля 2022 г.Помимо главной должности министра иностранных дел Лавров занимает и ряд других не менее важных: является председателем Совета глав субъектов РФ при МИД России (с 2004 г.) и комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (с 16 апреля 2004 г.), руководит Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом (с 2005 г.), председательствует в попечительском совете фонда "Русский мир" (с сентября 2023 г.) и в попечительском совете Московского государственного института международных отношений МИД России (с 9 октября 2006 г.), входит в Национальный антитеррористический комитет.Несмотря на то, что Лавров достаточно интеллигентный мужчина, в своей профессии он иногда не мог сдерживать эмоции, но весьма оправдано. Однажды он назвал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон “истеричкой”. Кроме того, на d интернетаtстало популярно видео, на котором Лавров на пресс-конференции с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром тихо произнес знаменитую фразу “Дебилы, б…”. Как предположили журналисты, слова могли относиться к фоторепортерам, которые принялись щелкать затворами в неудачный момент, а по другой версии, глава МИД РФ столь эмоционально отреагировал на СМС. По итогу, буквы "ДБ" превратились в отдельный мем, а также их печатали на различных сувенирах.Можно сказать, что Лавров очень разносторонний человек: он активно занимается футболом, а также является заядлым болельщиком “Спартака”. На досуге любит играть на гитаре. Несмотря на усердные занятия спортом, Лавров очень любит курить. Был такой случай, когда российский дипломат отстоял право на курение в штаб-квартире ООН у бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, чем заслужил уважение у других министров.Родители Отца Лаврова звали Виктор Калантаров – у него армянские корни, но был русскоязычным. Мать – Карелия. Бытует мнение, что фамилию Лавров российский дипломат унаследовал от матери или от ее второго мужа, который усыновил Сергея.Лавров много времени проводил с дедушкой – он был начальником ж/д станции “Ногинск”, а бабушка Сергея была медсестрой.Отношения и дети Познакомился Лавров со своей будущей женой Марией еще в студенчестве. Тогда девушка училась в пединституте на учительницу русского языка. Повстречавшись, пара решает пожениться на третьем курсе. На протяжении всей семейной жизни супруга поддерживает Сергея: она сопровождала его во всех международных поездках. Сама Мария занимала должность руководителя библиотеки миссии ООН.В семье Лавровых, проживавших в это время в США, родилась дочка Екатерина. Девочка учится в школе на Манхэттене, а высшее образование получает в Колумбийском университете. Свою судьбу дочь дипломата встретила на стажировке в Лондоне: им оказался сын крупного фармацевтического магната Александр Винокуров.Интересные факты1. Сергей Лавров подготовил сборники статей "Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в меняющемся мире" (2011), "Мы - вежливые люди! Размышления о внешней политике" (2017). 2. Сергей Викторович занимается спортом, в частности спортивным рафтингом (сплавом по горным рекам). И даже являлся одним из организаторов и руководителем Федерации гребного слалома России в 2007–2009 годах, а сейчас возглавляет ее попечительский совет. Также играет в футбол и является одним из основателей Народной футбольной лиги, входит в состав ее попечительского совета. 3. Сергей Лавров пишет стихи и даже сочинил текст гимна МГИМО. 4. Является почетным членом Императорского православного Палестинского общества, почетным доктором Донского государственного технического университета, Российско-таджикского (славянского) университета, Киргизско-российского славянского университета и почетным профессором Белорусского государственного университета. 5. Свободно говорит на английском, французском и сингальском языках. 6. Сергей Лавров рассказывал, что к 2021 году посетил 150 стран, при том что в ООН состоит 193 государства. В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что министр провел в небе столько времени, сколько равно примерно 83 облетам вокруг Земли. 7. Сергей Лавров с удовольствием принимал активное участие в традиционных капустниках во время встреч глав МИД АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Например, в 2005 году в Лаосе он предстал в образе джедая из "Звездных войн", а в 2006 в Куала-Лумпуре Лавров в национальной рубахе малайцев, с бубном в руках и лаптями на шее исполнил частушки о нефти.

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