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Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине

Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине - 28.03.2025 Украина.ру

Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта

2025-03-28T10:07

2025-03-28T10:07

2025-03-28T10:07

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Минобороны РФ сообщило, что армия России атаковала цех по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области. В публикации военного ведомства отмечается, что объект украинского военпрома был расположен в городе Богодухов на севере региона.Кроме того, этой ночью российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту ВСУ. Об этом написало издание MK.RU. По словам авторов публикации, после атаки ВС РФ центр города оказался обесточен, и началась "суета".По данным издания, в результате удара получил повреждения состав, курсирующий по маршруту Херсон — Львов. Этот поезд используется для снабжения группировки ВСУ. Удар пришелся прямо в цель — несколько вагонов с боеприпасами оказались уничтожены, подчеркивается в публикации.В ночь на пятницу, 28 марта, ВС РФ ударили беспилотниками "Герань" по военным целям в Киеве, Сумах и Харькове. А в Днепропетровске прилеты БПЛА вызвали мощные пожары. Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом и о других новостях, которые появились на утро сегодняшнего дня — в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.

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новости, россия, херсон, киев, сумы, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф