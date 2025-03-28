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Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта
2025-03-28T10:07
2025-03-28T10:07
2025-03-28T10:07
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Минобороны РФ сообщило, что армия России атаковала цех по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области. В публикации военного ведомства отмечается, что объект украинского военпрома был расположен в городе Богодухов на севере региона.Кроме того, этой ночью российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту ВСУ. Об этом написало издание MK.RU. По словам авторов публикации, после атаки ВС РФ центр города оказался обесточен, и началась "суета".По данным издания, в результате удара получил повреждения состав, курсирующий по маршруту Херсон — Львов. Этот поезд используется для снабжения группировки ВСУ. Удар пришелся прямо в цель — несколько вагонов с боеприпасами оказались уничтожены, подчеркивается в публикации.В ночь на пятницу, 28 марта, ВС РФ ударили беспилотниками "Герань" по военным целям в Киеве, Сумах и Харькове. А в Днепропетровске прилеты БПЛА вызвали мощные пожары. Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом и о других новостях, которые появились на утро сегодняшнего дня — в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсон, киев, сумы, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Херсон, Киев, Сумы, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта
Минобороны РФ сообщило, что армия России атаковала цех по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области. В публикации военного ведомства отмечается, что объект украинского военпрома был расположен в городе Богодухов на севере региона.
"Восемь беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" ударили по цеху производства БПЛА и складу ВСУ", — заявили в Минобороны РФ. Все цели были уничтожены, уточнили в ведомстве.
Кроме того, этой ночью российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту ВСУ. Об этом написало издание MK.RU. По словам авторов публикации, после атаки ВС РФ центр города оказался обесточен, и началась "суета".
По данным издания, в результате удара получил повреждения состав, курсирующий по маршруту Херсон — Львов
. Этот поезд используется для снабжения группировки ВСУ. Удар пришелся прямо в цель — несколько вагонов с боеприпасами оказались уничтожены, подчеркивается в публикации.
В ночь на пятницу, 28 марта, ВС РФ ударили беспилотниками "Герань" по военным целям в Киеве, Сумах и Харькове. А в Днепропетровске прилеты БПЛА вызвали мощные пожары.
Между тем президент России Владимир Путин
рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом и о других новостях, которые появились на утро сегодняшнего дня — в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта
.