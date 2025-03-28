Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
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Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта
2025-03-28T10:07
2025-03-28T10:07
новости
россия
херсон
киев
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харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
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Минобороны РФ сообщило, что армия России атаковала цех по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области. В публикации военного ведомства отмечается, что объект украинского военпрома был расположен в городе Богодухов на севере региона.Кроме того, этой ночью российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту ВСУ. Об этом написало издание MK.RU. По словам авторов публикации, после атаки ВС РФ центр города оказался обесточен, и началась "суета".По данным издания, в результате удара получил повреждения состав, курсирующий по маршруту Херсон — Львов. Этот поезд используется для снабжения группировки ВСУ. Удар пришелся прямо в цель — несколько вагонов с боеприпасами оказались уничтожены, подчеркивается в публикации.В ночь на пятницу, 28 марта, ВС РФ ударили беспилотниками "Герань" по военным целям в Киеве, Сумах и Харькове. А в Днепропетровске прилеты БПЛА вызвали мощные пожары. Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом и о других новостях, которые появились на утро сегодняшнего дня — в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, херсон, киев, сумы, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Херсон, Киев, Сумы, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине

10:07 28.03.2025
 
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Минувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта
Минобороны РФ сообщило, что армия России атаковала цех по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области. В публикации военного ведомства отмечается, что объект украинского военпрома был расположен в городе Богодухов на севере региона.

"Восемь беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" ударили по цеху производства БПЛА и складу ВСУ", — заявили в Минобороны РФ. Все цели были уничтожены, уточнили в ведомстве.

Кроме того, этой ночью российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту ВСУ. Об этом написало издание MK.RU. По словам авторов публикации, после атаки ВС РФ центр города оказался обесточен, и началась "суета".
По данным издания, в результате удара получил повреждения состав, курсирующий по маршруту Херсон — Львов. Этот поезд используется для снабжения группировки ВСУ. Удар пришелся прямо в цель — несколько вагонов с боеприпасами оказались уничтожены, подчеркивается в публикации.
В ночь на пятницу, 28 марта, ВС РФ ударили беспилотниками "Герань" по военным целям в Киеве, Сумах и Харькове. А в Днепропетровске прилеты БПЛА вызвали мощные пожары.
Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом и о других новостях, которые появились на утро сегодняшнего дня — в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
 
НовостиРоссияХерсонКиевСумыХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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