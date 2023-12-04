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Олаф Шольц, биография

Олаф Шольц, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Олаф Шольц, биография

Федеральный канцлер Германии

2023-12-04T16:10

2023-12-04T16:10

2023-12-04T16:10

биография

олаф шольц

политика

германия

канцлеры

бундестаг

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Детство и образованиеРодился Олаф Шольц 14 июня 1958 года в маленьком городе Оснабрюке, что в Германии. Уроженцем этого города также является знаменитый писатель Эрих Мария Ремарк. После окончания школы в 1977 году Шольц добровольно устраивается на работу в дом престарелых. Высшее образование будущий политик решает получить в Гамбургском университете и поступает на специальность право.Отец Олафа - Герхард Шольц работал текстильным промышленником: он прошел путь от рядового торгового представителя до управляющего директора. О матери Кристель Шольц ничего не известно.У Шольца есть два младших брата. Йенс – он стал врачом и занимал должность председателя правления университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн. Второй брат - Инго, работает IT-предпринимателем.Дедушка и бабушка по отцовской линии всю жизнь трудились на железной дороге. В СМИ гуляла информация о том, что дед был родственно связан со служащим СС Фрицем фон Шольцем, однако сам политик это опровергает.КарьераБудучи юношей, Шольц связывает свою жизнь с политикой, и в возрасте 17-ти лет вступает в молодёжную организацию Социал-демократической партии “Юсос”. Там он проработает 6 лет в качестве заместителя председателя, а затем еще 2 года будет президентом Международного союза молодых социалистов.После ВУЗа Шольц вместе с коллегой основал юридическую фирму “Zimmermann, Scholz & Partner”, в которой проработал на должности адвоката до 1988 года. Когда в 1998 году к власти пришли социал-демократы во главе с Герхардом Шрёдером, Шольц входит в состав бундестага Германии. Спустя 3 года Олаф Шольц стал сенатором внутренних дел в Гамбурге, а затем — генеральным секретарем СДПГ. После отставки Шрёдера Олаф занимает пост первого директора-распорядителя парламентской группы СДПГ в бундестаге.В 2001 году Шольц подвергся критике за то, что он поддержал применение рвотного средства как метода борьбы с торговцами наркотиками. В 2016 году данный метод был осужден европейским судом по правам человека.С 2007 по 2009 год Олаф занимает пост федерального министра труда и общественных дел Германии. А затем до 2011 года работает заместителем председателя парламентской фракции СДПГ.В феврале 2011 года Шольца избрали мэром города Гамбург: на этой должности он пробудет порядка 7 лет. В 2017 году в результате федеральных выборов, Шольц становится вице-канцлером ФРГ и министром финансов в правительстве Ангелы Меркель.Во время мировой пандемии Шольц поддержал малый бизнес, благодаря чему его политический рейтинг явно возрос. В частности, это помогло ему лидировать на выборах: в 2021 году Олаф становится канцлером. За кандидатуру политика проголосовали 395 депутатов бундестага.СкандалыСпустя несколько месяцев на посту канцлера стали возникать призывы к отставке Шольца. Поводом для этого послужили обвинения в адрес Шольца: его политику стали называть недальновидной и многие критиковали выдвигаемые им санкции в отношении РФ.В 2022 году Шольц был замешан в скандале, связанным с закрытым мероприятием социал-демократической партии. Тогда по информации издания Der Tagesspiegel, несколько девушек после этой вечеринки обратились за медицинской помощью, жалуясь на провалы в памяти и плохое самочувствие. Экспертиза доказала, что речь шла о запрещенных веществах.Отношения и детиШольц женат на Бритте Эрнст. Познакомился с будущей супругой Олаф в середине 80-х, а в 1998 году пара поженилась. Эрнст является политиком, членом СДПГ, министром образования, молодежи и спорта Бранденбурга. Детей у супругов нет.Именно жена Шольца привила супругу любовь к спорту: пара часто катается на велосипедах и занимается греблей. Однако в один день пробежка на свежем воздухе закончилась для политика травмой: Шольц упал, и спустя несколько дней опубликовал фото с повязкой на глазу.Интересные факты1. За бюрократизм и скучный имидж некоторые СМИ называют Шольца "робот" или “шольцомат”.2. В 2003 году еженедельное издание “Die Zeit” на своих страницах называло политика “автоматам шульца” из-за того, что Шольц достаточно часто говорит заученные и автоматические реплики.3. Олаф является автором печатного издания “Земля надежды”. В Германии говорят, что в книге множество вопросов касающихся будущего Европы и иммиграции.4. Приезжая в Санкт-Петербург немецкий политик выступил с лекцией в одном из университетов города. Мэр Санкт-Петербурга положительно отнесся к предложению об обмене студентами между городами.

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биография, олаф шольц, политика, германия, канцлеры, бундестаг