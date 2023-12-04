Петер Сийярто, биография - 04.12.2023 Украина.ру
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Петер Сийярто, биография
Петер Сийярто, биография - 04.12.2023 Украина.ру
Петер Сийярто, биография
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии
2023-12-04T15:56
2023-12-04T15:56
биография
петер сийярто
венгрия
министр иностранных дел
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Детство и образованиеПетер родился 30 октября 1978 года в городе Комаром в Венгрии. Его семья была весьма богатой.Полтора года Сийярто жил в США, а потом вернулся в Венгрию и закончил школу Czuczor Gergely Bencés Gimnázium в городе Дьёр. Высшее образование получил в 1997 году в Будапештском университете экономических наук и государственного управления (сейчас это Университет Корвина) по направлению международные отношения и спортивный менеджмент.КарьераВ политику Петер пришел в 1998 году, когда стал самым молодым членом муниципального собрания Дьёр. Он был председателем комитета по образованию, культуре и спорту.Далее жизнь Сийярто связана с партией "Фидес" Виктора Орбана. Сначала он стал сооснователем и первым президентом "Фиделитаса" - молодежной организации "Фидес" в Дьере. А в 2001 году его избрали избран вице-президентом "Фиделитаса", Петер также вошел в национальный совет "Фидес".Со следующего года Сийярто находился в составе Национальной ассамблеи Венгрии и был самым молодым членом парламента с 2002 по 2006 год. Параллельно с 2004 по 2006 года занимал пост заместителя председателя Комитета по делам молодежи и спорта.В 2005 году Петер вновь стал президентом Фиделитаса и пробыл на посту до 2009 года, также он возглавил Гирский филиал "Фидес". C 2010 по 2012 год Сийярто лично представлял премьер-министра Виктора Орбана в парламенте. После этого Петер стал председателем восьми экономических комитетов, деятельность которых была направлена на поддержание торговли со странами бывшего Советского Союза и странами Вышеградской “четверки”.Пост министра иностранных дел и торговли Сийярто занял в сентябре 2014 года по назначению премьер-министра Виктора Орбана.Отношения и детиВ 2009 году Петер заключил брак с Сильвией Надь. Она старше мужа на три года и работает учительницей. У пары есть двое сыновей: Петер 2011 года рождения и Патрик 2014-го. Интересные факты:1. В 2021 году Владимир Путин наградил Петера орденом Дружбы за большой вклад в развитие отношений с Россией.2. Сийярто стал инициатором появления новой должности - венгерского уполномоченного по развитию Закарпатья. Произошло это в июле 2018 года, после чего жителям закарпатских регионов начали массово выдавать паспорта Венгрии.
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биография, петер сийярто, венгрия, министр иностранных дел
биография, Петер Сийярто, Венгрия, министр иностранных дел

Петер Сийярто, биография

15:56 04.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Детство и образование
Петер родился 30 октября 1978 года в городе Комаром в Венгрии. Его семья была весьма богатой.
Полтора года Сийярто жил в США, а потом вернулся в Венгрию и закончил школу Czuczor Gergely Bencés Gimnázium в городе Дьёр. Высшее образование получил в 1997 году в Будапештском университете экономических наук и государственного управления (сейчас это Университет Корвина) по направлению международные отношения и спортивный менеджмент.
Карьера
В политику Петер пришел в 1998 году, когда стал самым молодым членом муниципального собрания Дьёр. Он был председателем комитета по образованию, культуре и спорту.
Далее жизнь Сийярто связана с партией "Фидес" Виктора Орбана. Сначала он стал сооснователем и первым президентом "Фиделитаса" - молодежной организации "Фидес" в Дьере. А в 2001 году его избрали избран вице-президентом "Фиделитаса", Петер также вошел в национальный совет "Фидес".
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Со следующего года Сийярто находился в составе Национальной ассамблеи Венгрии и был самым молодым членом парламента с 2002 по 2006 год. Параллельно с 2004 по 2006 года занимал пост заместителя председателя Комитета по делам молодежи и спорта.
В 2005 году Петер вновь стал президентом Фиделитаса и пробыл на посту до 2009 года, также он возглавил Гирский филиал "Фидес". C 2010 по 2012 год Сийярто лично представлял премьер-министра Виктора Орбана в парламенте.
После этого Петер стал председателем восьми экономических комитетов, деятельность которых была направлена на поддержание торговли со странами бывшего Советского Союза и странами Вышеградской “четверки”.
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Пост министра иностранных дел и торговли Сийярто занял в сентябре 2014 года по назначению премьер-министра Виктора Орбана.
Отношения и дети
В 2009 году Петер заключил брак с Сильвией Надь. Она старше мужа на три года и работает учительницей. У пары есть двое сыновей: Петер 2011 года рождения и Патрик 2014-го.
Интересные факты:
1. В 2021 году Владимир Путин наградил Петера орденом Дружбы за большой вклад в развитие отношений с Россией.
2. Сийярто стал инициатором появления новой должности - венгерского уполномоченного по развитию Закарпатья. Произошло это в июле 2018 года, после чего жителям закарпатских регионов начали массово выдавать паспорта Венгрии.
 
биографияПетер СийяртоВенгрияминистр иностранных дел
 
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