https://ukraina.ru/20231117/1051119592.html

Владимир Зеленский. Биография

Владимир Зеленский. Биография

Владимир Зеленский. Биография

Президент Украины

2023-11-17T15:28

2023-11-17T15:28

2023-11-17T15:28

биография

владимир зеленский

елена зеленская

президент украины

алексей порошенко

евромайдан

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Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Вырос будущий президент Украины в полноценной семье с еврейскими корнями.Детство и образованиеПосле рождения первенца, семья отправилась жить в Монгольскую Народную Республику: там отец Зеленского участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Там же Владимир пошел в школу, но проучился совсем немного: когда ему исполнилось 8 лет, семья возвратилась на родину.На Украине Зеленский обучался в школе с углубленным изучением английского языка. Помимо учебы занимался игрой на фортепиано, ходил на борьбу, танцы, а также участвовал в выступлениях школьной команды КВН. Кроме того, Владимир увлекался тяжелой атлетикой, и даже заработал первый разряд по штанге, но потом забросил спорт.В 1995 году Владимир окончил школу практически с отличием: в аттестате было только две четверки.Затем встал вопрос о высшем образовании, Владимир стремился поступить в МГИМО, но выбор пал на Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета на специальность “правоведение”. Однако по профилю Владимир никогда не работал.С первого курса института (с 1996 года) он играл в российском Клубе веселых и находчивых (КВН). Сначала был танцевальным постановщиком для команды "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", впоследствии стал ее участником. В 1997 году команда получила звание чемпиона Высшей лиги клуба.КВН и студия “95 квартал”В 1998 году, Зеленский стал одним из организаторов и капитаном команды КВН "95-й квартал" (Кривой Рог): она несколько сезонов выступала в Высшей Лиге. Название команда получила по кварталу в Кривом Роге, где жил сам Зеленский и некоторые члены команды.В этот период Зеленский почти постоянно проживал в Москве. Четырьмя годами позже Зеленский вместе с братьями Шефирами (они вместе играли в КВН еще в студенческие годы) основал студию "Квартал 95" для выхода на телевидение и проведения концертов и гастролей с авторскими проектами.В 2003 году в результате конфликта с ведущим и руководителем КВН Александром Масляковым Зеленский вместе с командой ушел из Клуба. Команда вернулась на Украину и Зеленский занял пост художественного руководителя студии "Квартал 95".В конце 2002 года студия дебютировала с концертом в Киеве, после чего она стремительно начала набирать популярность.Спустя три года студия “Квартал 95” впервые на одном из главных украинских телеканалов “Интер” выпускает юмористическое шоу “Вечерний квартал” с пародиями на политиков. Автором, режиссером и ведущим выступает Зеленский.Начиная с 2012 года передача стала известна и на российском телевидении: шоу показывали на ТВЦ, СТС, "Россия-1", РЕН ТВ, но после Евромайдана, выход передачи на российском телевидении был прекращен. Студии Зеленского принадлежали также программы "Рассмеши комика", "Вечерний Киев" и др.В это же время Зеленский писал сценарии для ряда других телепередач и мюзиклов, снимался в кино: "Любовь в большом городе" (2009), "Любовь в большом городе 2" (2010), "Служебный роман. Наше время" (2011), "8 первых свиданий" (2012), "8 новых свиданий" (2014) и т.д.Зеленский выступил и автором сценария, и продюсером комедийного телесериала "Сваты" (2008-2012). Участвовал в украинской версии проекта "Танцы со звездами" (2006), был ведущим российской версии шоу "X-Фактор" - "Фактор А" (2011), музыкального шоу "Хочу V ВИА Гру" (2013) и других.В 2010-2012 годах он был генеральным продюсером, членом правления телеканала "Интер". С 2015 года Владимир Зеленский был продюсером украинского телесериала "Слуга народа", в котором исполнил и главную роль школьного учителя истории Голобородько, который стал президентом Украины.Президент УкраиныВ 2014 году он поддержал "Евромайдан". Во время начала эскалации вооруженного конфликта в Донбассе одобрил действия украинской армии и добровольческих националистических батальонов, помогал им финансово.Спустя три года один из основателей и руководителей студии "Квартал 95", юрист Иван Баканов зарегистрировал в Минюсте Украины политическую партию "Слуга народа". Зеленский был лидером, но при этом в организации не состоял.В декабре 2018 года Владимир заявил, что партия "Слуга народа" планирует в 2019 году участвовать в парламентских выборах, а он сам, возможно, будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.31 декабря 2018 года в эфире телеканала "1+1" Владимир Зеленский сообщил, что собирается баллотироваться на пост главы государства 31 марта 2019 года. 21 января 2019 года партия “Слуга народа” выдвинула Зеленского ы качестве кандидата на пост президента Украины.В итоге в первом туре выборов Владимир оказался на первом месте из 39 кандидатов. Он набрал 30,24% голосов и во втором туре стал президентом Украины, сместив Петра Порошенко, получив в результате голосования более 70 процентов голосов избирателей. Главными лозунгами его избирательной кампании были – мир в Донбассе, уголовное преследование высокопоставленных коррупционеров (“Я - ваш приговор” сказал он Порошенко на открытых дебатах) и т.д. По факту ни один из предвыборных лозунгов Зеленского выполнен не был.Осенью 2019 года, примерно полгода спустя после того, как он стал президентом Украины, Зеленский вместе со своим другом детства Иваном Бакановым (был назначен им главой Службы безопасности Украины) во время официального визита в Лондон побывал в МI6 (секретной службе Великобритании), где в течение нескольких часов с ним беседовали высокопоставленные сотрудники этой организации. Содержание беседы осталось неизвестным. По мнению ряда экспертов после этой встречи Зеленский резко изменил направленность своей политической деятельности, которая стала явно антироссийской.РодителиОтца артиста, ставшего президентом, зовут Александр Зеленский. Он доктор технических наук, был математиком и программистом, преподавал в Криворожском экономическом институте. Мать - Римма Зеленская имеет инженерное образование, проработала по специальности 40 лет.Известно, что значительную роль в воспитании Зеленкого сыграла его бабушка – Ольга Осипова. Во времена Великой Отечественной войны она перебралась из Кривого Рога в Алма-Ату, где проработала учительницей. Дед Зеленского, который является тезкой внука, был участником Великой Отечественной войны.Отношения и детиВ официальном браке Зеленский состоит с 2003 года. Супругу зовут Елена Зеленская, она 1978 года рождения. Известно, что перед тем, как стать первой леди она являлась автором и сценаристом студии “Квартал-95”. В 2009 году на телевидении вышел фильм-мюзикл "Как казаки", в числе сценаристов которого значилась Елена Зеленская. Писала сценарии для "Вечернего квартала" и проекта "Женский Квартал".После того, как Зеленская стала женой президента, она подалась в культурную дипломатию, занимается реформированием системы питания в школах, а также безбарьерным пространством и равными возможностями для всех украинцев.У Владимира и Елены Зеленских двое детей: дочь Александра, 2004 года рождения, и сын Кирилл, 2013 года рождения.Дочь, видимо, решила тоже связать свою жизнь с шоу-бизнесом. В 2014 году Александра сыграла роль дочери главного героя в фильме "8 новых свиданий". В 2016 году она приняла участие в шоу "Рассмеши комика. Дети" и даже выиграла денежный приз. А сын Кирилл, по словам родителей, увлекается политикой и активно принимает участие в разговорах о войне.Интересные факты:1. В честь Владимира Зеленского летом 2022 года польские ученые назвали новый вид окаменелости из юрского периода. Это давняя морская лилия Ausichicrinites zelenskyyi. Назвали “за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины”. Животное проживало недалеко от Африки 150 миллионов лет назад.2. По мнению супруги Зеленского, Владимир очень рассеянный и забывчивый, вплоть до того, что президент Украины постоянно терял свои ключи. Только недавно Елена выдала мужу дополнительный комплект ключей.3. Из данных декларации, которую заполнял сам Владимир, с 2006 по 2017 годы они вместе с женой приобрели 15 объектов недвижимости.4. Шоу “Танцы со звездами”, в котором участвовал Зеленский обогнало в рейтинге новогоднее обращение президента. Телешоу собрало у экранов рекордное количество зрителей — 87,57 процента общей телеаудитории.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, владимир зеленский, елена зеленская, президент украины, алексей порошенко, евромайдан