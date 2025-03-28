Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны
13:00 28.03.2025 (обновлено: 13:37 28.03.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.
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