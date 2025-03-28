Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны - 28.03.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны
Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны - 28.03.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны
Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-03-28T13:00
2025-03-28T13:37
новости
россия
курская область
сумская область
геннадий алехин
минобороны
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, сумская область, геннадий алехин, минобороны
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Геннадий Алехин, Минобороны

Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны

13:00 28.03.2025 (обновлено: 13:37 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.
Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьГеннадий АлехинМинобороны
 
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