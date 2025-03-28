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Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны

Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны - 28.03.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны

Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-03-28T13:00

2025-03-28T13:00

2025-03-28T13:37

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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, сумская область, геннадий алехин, минобороны