https://ukraina.ru/20250328/1062114332.html

"Не подарок, но "Сюрприз": о разработке и применении наземных дронов в зоне проведения СВО

"Не подарок, но "Сюрприз": о разработке и применении наземных дронов в зоне проведения СВО - 28.03.2025 Украина.ру

"Не подарок, но "Сюрприз": о разработке и применении наземных дронов в зоне проведения СВО

На сегодняшний день наземные дроны могут стать если не решением комплекса проблем, созданных "малой авиацией", то первым шагом на пути к нему. Корреспондент издания "Украина.ру" ознакомился с работой транспортеров переднего края "Сюрприз", представленного бойцами 1-й Славянской бригады 51-й армии и готов поделиться своими впечатлениями.

2025-03-28T11:25

2025-03-28T11:25

2025-03-28T12:42

эксклюзив

дроны

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сво

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Одной из наиболее острых проблем текущего конфликта является изоляция поля боя силами так называемой малой авиации. Копеечные, по большому счету, дроны-камикадзе, "мавики", оборудованные под сброс боеприпаса, а также иные беспилотники активно используются и нами, и противником.В результате имеем те самые "золотые километры", - расстояние от ближнего прифронта до линии боестолкновения, которое весьма непросто, но жизненно необходимо пройти. Зачастую – пешком.В зависимости от специфики местности количество "золотых километров" может отличаться. Где-то можно хоть как-то двигаться по застройке, а где-то имеем километры голых полей или выкошенных лесополок, небо над которыми "жужжать" не прекращает. Классическую артиллерию, корректируемую разведывательными БПЛА самолетного типа, кстати, тоже никто не отменял.Тем не менее, "трехсотых" эвакуировать надо, личный состав на позициях снабжать надо и штурмовые группы на расстояние броска выводить тоже надо. Если же позиции неприятеля хорошо укреплены, то группы эти неплохо бы усиливать чем-нибудь "громким". Ну да не будем забегать наперед.Уже на первом этапе применения ВСУ FPV-дронов был поднят вопрос о необходимости разработки наземных беспилотных платформ, а в период боев за Авдеевку мы наблюдали вполне успешное применение "тележек". Причем как эвакуационных, так и боевых.В разных подразделениях мне приходилось видеть разные платформы, сконструированные и доработанные исходя из специфики местности, на которой предстояло работать. Вариант, продемонстрированный бойцами 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й Донецкой армии – универсальная гусеничная платформа ТСП "Сюрприз", разработка которой стартовала еще в ходе боев за печально известную Авдеевскую промку."Первая разработка была боевым модулем, укомплектованным спаренными пулеметами. Отработала она недолго. Она не была еще хорошо проработана. Ну, вы же понимаете, что все просто было на коленке сделано. Но затем мы подумали: почему бы и нет? Сперва просто устанавливали турели на линии боестолкновения, а потом задумались над тем, как бы сделать их автономными. Потом стали работать над дальностью. Поначалу ведь речь шла о сотне или паре сотен метров. Это не очень интересно. То есть нужно увеличить дальность применения и скорость. Первая двигалась со скоростью три километра в час. Сейчас разогнали до девяти километров в час", - рассказывает военнослужащий бригады, младший сержант "Соболь".Будучи донецким строителем и человеком абсолютно гражданским, в 22-м "Соболь" вступил в ряды Народной милиции ДНР, прошел через бои на самых неприятных (а приятных не существует в природе) участках фронта, а потому не понаслышке знает, в чем нуждаются пехотинцы на переднем крае.Первым делом нам демонстрируют модификацию ТСП "Сюрприз" "Эвакуация", предназначенную для подвоза медикаментов, провизии и боеприпасов, а также эвакуации раненых. На вид это приземистая тележка на гусеничном ходу, способная затеряться даже в не очень высокой траве. Тем не менее, она легко может дотащить триста килограммов полезного груза на несколько километров. С ретранслятором – вдвое дальше. При этом сконструирована она не как "сферический конь в вакууме", но с учетом трехлетнего опыта СВО. То есть и препятствия она легко преодолевает, и едет достаточно плавно, чтобы не растрясти "трехсотого", которому и так нехорошо.Далее идут боевые модификации ТСП "Сюрприз", способные преподнести неприятелю массу крайне болезненных сюрпризов. Первая оснащена сразу десятью РПГ-7 и способна бить залпом. По сути дела, РСЗО в миниатюре, которая может подойти к вражеским позициям на пятьсот-семьсот метров и стрелять куда быстрее, чем гранатометчик из мяса и костей, не слишком-то опасаясь ответной стрельбы.Следующая версия оснащена РПГ-30 на пять выстрелов. Далее – версия с двумя ПКТ и солидным боекомплектом, способная обеспечить штурмовой группе серьезную плотность и точность огня. "Наведение осуществляется поворотом машины, подъем – актуатором. Данное средство зарекомендовало себя с лучшей стороны в войсках и пользуется большим спросом. Сегодня оно является обязательным участником штурма", - комментирует "Соболь".Но самыми интересными безусловно являются версии, оснащенные автоматическим станковым гранатометом и крупнокалиберным пулеметом НСВ "Утес".В отличие от предыдущих типов вооружения, эти в штурм взять невозможно при всем желании. Вместе с тем "Утес" - оружие настолько серьезное, что бойцы, имея его на позициях, держат это в секрете. На черный день, так сказать. Тут немедленно вспоминается мой диалог с пулеметчиком образца начала 2023 года:- Вообще у меня ДШК с характером. Чуть палец мне "Дашка" не откусила недавно. "Утес" вот больше люблю.- А нету?- А есть!- Чего-то я гулял по траншеям и "Утес" не видел.- В смысле? Его светить вообще нельзя. Это на крайний случай. Если противник видит "Утес", то в него летит все, что может лететь.Скромно улыбаясь, "Соболь" отмечает, что версия с "Утесом" работала по укрепрайонам на Торецком направлении и отлично себя показала, а я пытаюсь представить, как чувствует себя пехотинец, по которому с пятисот метров работают калибром 12,7. Причем работает не человек, а маленькая железная машинка, которая и бьет несравнимо точнее, и отказывается гибнуть, схлопотав автоматную очередь. Б-р-р-р! Ночной кошмар Сары Коннор, если вы понимаете, о чем я.На полигон "тележки" доставляют микроавтобусами: по три в каждом. Повторюсь: машинка очень компактная, и даже в самых тяжелых модификациях она чуть ниже, чем средний боец, стреляющий с колена.Одну за другой, оператор выгоняет платформы из грузового отсека и отправляет на огневой рубеж. Сейчас он шагает прямо за "Сюрпризом", но в боевой обстановке находится в нескольких километрах от зоны применения.Что сказать о работе по целям? "Сюрприз" отлично справляется с препятствиями, ездит далеко, стреляет метко и не переворачивается в процессе. Бойцы утверждают, что удар он тоже неплохо держит, представляя собою крепкий орешек для операторов FPV-дронов.Вот где-то так и будет выглядеть война будущего, о которой судачат эксперты. Со временем армия получит унифицированную платформу, которая, по мере развития технологий научится ездить дальше и быстрее, лучше маскироваться и точнее стрелять. Но первые шаги на этом пути уже сделаны здесь и сейчас.Подробнее по теме: "Трое в "буханке", "Сайга" и батарейки": о работе военных связистов на Курском направлении

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, дроны, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво