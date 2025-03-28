80 лет освобождению Днепропетровска - 28.03.2025 Украина.ру
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История
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80 лет освобождению Днепропетровска
80 лет освобождению Днепропетровска - 28.03.2025 Украина.ру
80 лет освобождению Днепропетровска
Поражения на Курской дуге заставило командование Третьего Рейха перейти на восточном фронте к стратегической обороне. После разгрома на Донбассе противник решил отступить на подготовленные позиции за Днепром. Там возвели стратегический оборонительный рубеж. Серьёзное препятствие представляла собой и сама река
2025-03-28T08:16
2025-03-28T08:16
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
1943
днепропетровск
днепродзержинск
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В двадцатых числах сентября 1943 г. передовые части Степного (Иван Конев) и Юго-Западного (Родион Малиновский) фронтов, преследуя стремительно отступающего за Днепр противника, вышли к реке в районе Днепропетровска. Они сходу форсировали Днепр и закрепились на плацдармах на правом берегу. Через несколько дней от гитлеровцев 1-й гвардейской армией, действующей в составе Юго-Западного фронта, был освобождён левобережный пригород Днепропетровска — Амур.Северный плацдарм располагался у с. Аулы, выше по течению Днепра от Днепродзержинска (сейчас там находится основной городской водозабор). Здесь в русле Днепра находилось несколько островов, что облегчало переправу, а на правом берегу — небольшой лесной массив, в котором укрылись первые форсировавшие реку разведчики. В след за ними переправились более крупные силы, которые, несмотря на ожесточённые попытки немцев сбросить их в Днепр, сумели прочно закрепиться на его правом берегу.Южный плацдарм был захвачен в районе сел Войсковое и Вовниги, расположенными приблизительно посередине между Днепропетровском и Запорожьем. После повреждения плотины Днепрогэса вода в Днепре спала, и обнажился знаменитый порог Ненасытец, напротив которого части 4-го гвардейского стрелкового корпуса месяц с боями удерживали плацдарм, пока шла подготовка наступательной операции.За захват плацдармов звания Героя Советского Союза удостоились командиры осуществивших его подразделений (46-й армии, 333-й стрелковой и 25-й гвардейской дивизий) и множество бойцов и командиров, отличившихся при форсировании Днепра и удержании клочков земли на его правом берегу.Однако наличие собственных небольших плацдармов на правом берегу Днепра еще не позволяло перейти к его форсированию в этом районе. У гитлеровцев самих оставался плацдарм на противоположном берегу, причем куда более мощный — город Запорожье с окрестностями, который защищала 1 танковая армия. Немцы считали, что пока они контролируют район Запорожья ничего страшного в том, что отдельным советским подразделениями удалось закрепиться на противоположном берегу Днепра нет.Только после того, как 14 октября этот плацдарм был ликвидирован, а Запорожье освобождено в результате беспрецедентного по масштабам ночного штурма, настал черед Днепропетровска.16 октября, за неделю до начала наступательной операции, Ставка Верховного Главнокомандования издала указ № 30227 о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов с 20 октября 1943 г. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты соответственно.19 октября был отдан приказ о сосредоточении сил для форсирования Днепра в районе Днепропетровска и освобождения города.В это время тяжёлые бои развернулись западнее, в районе Кривого Рога, где с 15 октября развернули решительное наступление части 2 Украинского фронта. Именно туда немцы перебрасывали основные резервы. 23 октября им удалось отбросить уже ворвавшиеся в Кривой Рог советские войска.Оптимальные условия для освобождения Днепропетровска наконец сложились.23 октября с обоих плацдармов навстречу друг друга советские войска развернули наступление на юг, в сторону Никополя, замыкая вокруг Днепропетровска кольцо окружения.С Аульского плацдарма атаковала 46 армия генерала Василия Глаголева, которая была передана от Степного (2 Украинского) в состав Юго-Западного фронта (3 Украинского). С Войсково-Вовнижского плацдарма развернула наступление 8 гвардейская армия, которой в отсутствие убывшего на лечение Василия Чуйкова, командовал генерал-полковник Иван Масленников.Обе армии, прорвав оборону противника, за первый день наступления продвинулись на 3-4 километра. На следующий день, развивая успех, нашим войскам удалось перерезать основные дороги на Днепропетровск.Ключевым пунктом немецкой обороны был небольшой город Днепродзержинск расположенный между Аульским плацдармом и Днепропетровском. Обойдя этот узел обороны, советские войска окружили его, отрезав от обороняющей областной центр немецкой группировки, и только затем приступили к штурму города.Параллельно развивалась атака на сам Днепропетровск.В его пригородах выше по течению утром 24 октября Днепр форсировали части 46-й армии (152 стрелковая дивизия, 34 стрелкового корпуса), а ниже по течению — 8-й гвардейской (39 гвардейская стрелковая дивизия). Утром 25 октября они, соединившись у с. Краснополье, полностью окружили город и приступили к его штурму.Противник безуспешно попытался закрепиться в центральной части города и в районе железнодорожного вокзала, но был разбит.Несмотря на стремительность наступления советских войск, специальные немецкие команды успели нанести городу огромный ущерб. О разрушениях в Днепропетровске газета Красная Звезда сообщала:"Один из крупнейших заводов — Петровский — был взорван. Чудесное здание театра оперы, Горный институт, Дом Красной Армии, гостиница "Спартак", известный в городе дом Хренникова, и все другие каменные здания проспекта Карла Маркса, улиц Свердлова и Пушкина были подорваны или сожжены".Сводка Софинформбюро от 25 октября 1943 г. сообщала:"Войска 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 2 украинского фронта 26 октября с боями овладели областным центром Украины городом Днепропетровск".В честь этой победы в Москве был дан артиллерийский салют.Однако развить успех Малиновскому не удалось. Противник смог остановить продвижение советских войск и после встречных боев стороны перешли к обороне. Криворожская и Никопольская группировки гитлеровцев сохраняли свои позиции еще несколько месяцев, вплоть до февраля 1944 года.
https://ukraina.ru/20231013/1050057801.html
https://ukraina.ru/20230908/1049263429.html
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Александр Васильев
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Александр Васильев
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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1943, днепропетровск, днепродзержинск
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война, 1943, Днепропетровск, Днепродзержинск

80 лет освобождению Днепропетровска

08:16 28.03.2025
 
Памятник 152 дивизии в Днепропетровске
Памятник 152 дивизии в Днепропетровске
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Александр Васильев авторы
Александр Васильев
Обозреватель
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Поражения на Курской дуге заставило командование Третьего Рейха перейти на восточном фронте к стратегической обороне. После разгрома на Донбассе противник решил отступить на подготовленные позиции за Днепром. Там возвели стратегический оборонительный рубеж. Серьёзное препятствие представляла собой и сама река
В двадцатых числах сентября 1943 г. передовые части Степного (Иван Конев) и Юго-Западного (Родион Малиновский) фронтов, преследуя стремительно отступающего за Днепр противника, вышли к реке в районе Днепропетровска. Они сходу форсировали Днепр и закрепились на плацдармах на правом берегу. Через несколько дней от гитлеровцев 1-й гвардейской армией, действующей в составе Юго-Западного фронта, был освобождён левобережный пригород Днепропетровска — Амур.
Северный плацдарм располагался у с. Аулы, выше по течению Днепра от Днепродзержинска (сейчас там находится основной городской водозабор). Здесь в русле Днепра находилось несколько островов, что облегчало переправу, а на правом берегу — небольшой лесной массив, в котором укрылись первые форсировавшие реку разведчики. В след за ними переправились более крупные силы, которые, несмотря на ожесточённые попытки немцев сбросить их в Днепр, сумели прочно закрепиться на его правом берегу.
Южный плацдарм был захвачен в районе сел Войсковое и Вовниги, расположенными приблизительно посередине между Днепропетровском и Запорожьем. После повреждения плотины Днепрогэса вода в Днепре спала, и обнажился знаменитый порог Ненасытец, напротив которого части 4-го гвардейского стрелкового корпуса месяц с боями удерживали плацдарм, пока шла подготовка наступательной операции.
За захват плацдармов звания Героя Советского Союза удостоились командиры осуществивших его подразделений (46-й армии, 333-й стрелковой и 25-й гвардейской дивизий) и множество бойцов и командиров, отличившихся при форсировании Днепра и удержании клочков земли на его правом берегу.
Однако наличие собственных небольших плацдармов на правом берегу Днепра еще не позволяло перейти к его форсированию в этом районе. У гитлеровцев самих оставался плацдарм на противоположном берегу, причем куда более мощный — город Запорожье с окрестностями, который защищала 1 танковая армия. Немцы считали, что пока они контролируют район Запорожья ничего страшного в том, что отдельным советским подразделениями удалось закрепиться на противоположном берегу Днепра нет.
Вид на плотину Днепрогэс и памятник В.И. Ленину - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября 2023, 18:00История
Запорожье: 80 лет со дня освобожденияУдержание никопольского марганца, донецкого угля и снабжавшей производство энергией ДнепроГЭС Гитлер ставил приоритетной целью. Но успешные действия Юго-Западного и Южного фронтов определили судьбу немецких войск в Донбассе, а наступление на севере делало для них бессмысленной оборону всей Левобережной Украины
Только после того, как 14 октября этот плацдарм был ликвидирован, а Запорожье освобождено в результате беспрецедентного по масштабам ночного штурма, настал черед Днепропетровска.
16 октября, за неделю до начала наступательной операции, Ставка Верховного Главнокомандования издала указ № 30227 о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов с 20 октября 1943 г. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты соответственно.
19 октября был отдан приказ о сосредоточении сил для форсирования Днепра в районе Днепропетровска и освобождения города.
В это время тяжёлые бои развернулись западнее, в районе Кривого Рога, где с 15 октября развернули решительное наступление части 2 Украинского фронта. Именно туда немцы перебрасывали основные резервы. 23 октября им удалось отбросить уже ворвавшиеся в Кривой Рог советские войска.
Оптимальные условия для освобождения Днепропетровска наконец сложились.
23 октября с обоих плацдармов навстречу друг друга советские войска развернули наступление на юг, в сторону Никополя, замыкая вокруг Днепропетровска кольцо окружения.
К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео
8 сентября 2023, 13:21
К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео
С Аульского плацдарма атаковала 46 армия генерала Василия Глаголева, которая была передана от Степного (2 Украинского) в состав Юго-Западного фронта (3 Украинского). С Войсково-Вовнижского плацдарма развернула наступление 8 гвардейская армия, которой в отсутствие убывшего на лечение Василия Чуйкова, командовал генерал-полковник Иван Масленников.
Обе армии, прорвав оборону противника, за первый день наступления продвинулись на 3-4 километра. На следующий день, развивая успех, нашим войскам удалось перерезать основные дороги на Днепропетровск.
Ключевым пунктом немецкой обороны был небольшой город Днепродзержинск расположенный между Аульским плацдармом и Днепропетровском. Обойдя этот узел обороны, советские войска окружили его, отрезав от обороняющей областной центр немецкой группировки, и только затем приступили к штурму города.
Параллельно развивалась атака на сам Днепропетровск.
В его пригородах выше по течению утром 24 октября Днепр форсировали части 46-й армии (152 стрелковая дивизия, 34 стрелкового корпуса), а ниже по течению — 8-й гвардейской (39 гвардейская стрелковая дивизия). Утром 25 октября они, соединившись у с. Краснополье, полностью окружили город и приступили к его штурму.
Белгородско-Харьковская наступательная операция (Полководец Румянцев), 1943 год
23 августа 2023, 08:00История
Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССРБелгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
Противник безуспешно попытался закрепиться в центральной части города и в районе железнодорожного вокзала, но был разбит.
Несмотря на стремительность наступления советских войск, специальные немецкие команды успели нанести городу огромный ущерб. О разрушениях в Днепропетровске газета Красная Звезда сообщала:
"Один из крупнейших заводов — Петровский — был взорван. Чудесное здание театра оперы, Горный институт, Дом Красной Армии, гостиница "Спартак", известный в городе дом Хренникова, и все другие каменные здания проспекта Карла Маркса, улиц Свердлова и Пушкина были подорваны или сожжены".
Сводка Софинформбюро от 25 октября 1943 г. сообщала:
"Войска 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 2 украинского фронта 26 октября с боями овладели областным центром Украины городом Днепропетровск".
13 марта 2024, 08:13История
Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назадВ 2022 году боёв за Херсон практически не было. 3 марта российские войска вошли в город, легко подавив сопротивление плохо организованной территориальной обороны. 11 ноября в город зашли ВСУ, но российские войска оставили город ещё 9 числа. Но город снова будет освобождён. Так же, как это было 13 марта 1944 года
В честь этой победы в Москве был дан артиллерийский салют.
Однако развить успех Малиновскому не удалось. Противник смог остановить продвижение советских войск и после встречных боев стороны перешли к обороне. Криворожская и Никопольская группировки гитлеровцев сохраняли свои позиции еще несколько месяцев, вплоть до февраля 1944 года.
 
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