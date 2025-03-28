https://ukraina.ru/20250328/1050425017.html

80 лет освобождению Днепропетровска

80 лет освобождению Днепропетровска - 28.03.2025 Украина.ру

80 лет освобождению Днепропетровска

Поражения на Курской дуге заставило командование Третьего Рейха перейти на восточном фронте к стратегической обороне. После разгрома на Донбассе противник решил отступить на подготовленные позиции за Днепром. Там возвели стратегический оборонительный рубеж. Серьёзное препятствие представляла собой и сама река

2025-03-28T08:16

2025-03-28T08:16

2025-03-28T08:16

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история

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история ссср

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1943

днепропетровск

днепродзержинск

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В двадцатых числах сентября 1943 г. передовые части Степного (Иван Конев) и Юго-Западного (Родион Малиновский) фронтов, преследуя стремительно отступающего за Днепр противника, вышли к реке в районе Днепропетровска. Они сходу форсировали Днепр и закрепились на плацдармах на правом берегу. Через несколько дней от гитлеровцев 1-й гвардейской армией, действующей в составе Юго-Западного фронта, был освобождён левобережный пригород Днепропетровска — Амур.Северный плацдарм располагался у с. Аулы, выше по течению Днепра от Днепродзержинска (сейчас там находится основной городской водозабор). Здесь в русле Днепра находилось несколько островов, что облегчало переправу, а на правом берегу — небольшой лесной массив, в котором укрылись первые форсировавшие реку разведчики. В след за ними переправились более крупные силы, которые, несмотря на ожесточённые попытки немцев сбросить их в Днепр, сумели прочно закрепиться на его правом берегу.Южный плацдарм был захвачен в районе сел Войсковое и Вовниги, расположенными приблизительно посередине между Днепропетровском и Запорожьем. После повреждения плотины Днепрогэса вода в Днепре спала, и обнажился знаменитый порог Ненасытец, напротив которого части 4-го гвардейского стрелкового корпуса месяц с боями удерживали плацдарм, пока шла подготовка наступательной операции.За захват плацдармов звания Героя Советского Союза удостоились командиры осуществивших его подразделений (46-й армии, 333-й стрелковой и 25-й гвардейской дивизий) и множество бойцов и командиров, отличившихся при форсировании Днепра и удержании клочков земли на его правом берегу.Однако наличие собственных небольших плацдармов на правом берегу Днепра еще не позволяло перейти к его форсированию в этом районе. У гитлеровцев самих оставался плацдарм на противоположном берегу, причем куда более мощный — город Запорожье с окрестностями, который защищала 1 танковая армия. Немцы считали, что пока они контролируют район Запорожья ничего страшного в том, что отдельным советским подразделениями удалось закрепиться на противоположном берегу Днепра нет.Только после того, как 14 октября этот плацдарм был ликвидирован, а Запорожье освобождено в результате беспрецедентного по масштабам ночного штурма, настал черед Днепропетровска.16 октября, за неделю до начала наступательной операции, Ставка Верховного Главнокомандования издала указ № 30227 о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов с 20 октября 1943 г. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты соответственно.19 октября был отдан приказ о сосредоточении сил для форсирования Днепра в районе Днепропетровска и освобождения города.В это время тяжёлые бои развернулись западнее, в районе Кривого Рога, где с 15 октября развернули решительное наступление части 2 Украинского фронта. Именно туда немцы перебрасывали основные резервы. 23 октября им удалось отбросить уже ворвавшиеся в Кривой Рог советские войска.Оптимальные условия для освобождения Днепропетровска наконец сложились.23 октября с обоих плацдармов навстречу друг друга советские войска развернули наступление на юг, в сторону Никополя, замыкая вокруг Днепропетровска кольцо окружения.С Аульского плацдарма атаковала 46 армия генерала Василия Глаголева, которая была передана от Степного (2 Украинского) в состав Юго-Западного фронта (3 Украинского). С Войсково-Вовнижского плацдарма развернула наступление 8 гвардейская армия, которой в отсутствие убывшего на лечение Василия Чуйкова, командовал генерал-полковник Иван Масленников.Обе армии, прорвав оборону противника, за первый день наступления продвинулись на 3-4 километра. На следующий день, развивая успех, нашим войскам удалось перерезать основные дороги на Днепропетровск.Ключевым пунктом немецкой обороны был небольшой город Днепродзержинск расположенный между Аульским плацдармом и Днепропетровском. Обойдя этот узел обороны, советские войска окружили его, отрезав от обороняющей областной центр немецкой группировки, и только затем приступили к штурму города.Параллельно развивалась атака на сам Днепропетровск.В его пригородах выше по течению утром 24 октября Днепр форсировали части 46-й армии (152 стрелковая дивизия, 34 стрелкового корпуса), а ниже по течению — 8-й гвардейской (39 гвардейская стрелковая дивизия). Утром 25 октября они, соединившись у с. Краснополье, полностью окружили город и приступили к его штурму.Противник безуспешно попытался закрепиться в центральной части города и в районе железнодорожного вокзала, но был разбит.Несмотря на стремительность наступления советских войск, специальные немецкие команды успели нанести городу огромный ущерб. О разрушениях в Днепропетровске газета Красная Звезда сообщала:"Один из крупнейших заводов — Петровский — был взорван. Чудесное здание театра оперы, Горный институт, Дом Красной Армии, гостиница "Спартак", известный в городе дом Хренникова, и все другие каменные здания проспекта Карла Маркса, улиц Свердлова и Пушкина были подорваны или сожжены".Сводка Софинформбюро от 25 октября 1943 г. сообщала:"Войска 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 2 украинского фронта 26 октября с боями овладели областным центром Украины городом Днепропетровск".В честь этой победы в Москве был дан артиллерийский салют.Однако развить успех Малиновскому не удалось. Противник смог остановить продвижение советских войск и после встречных боев стороны перешли к обороне. Криворожская и Никопольская группировки гитлеровцев сохраняли свои позиции еще несколько месяцев, вплоть до февраля 1944 года.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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