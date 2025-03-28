Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв - 28.03.2025 Украина.ру
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Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв - 28.03.2025 Украина.ру
Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, когда на Украине пройдут выборы, как будут наказывать военных преступников из ВСУ и есть ли шансы у молдавской оппозиции сопротивляться Санду
2025-03-28T18:16
2025-03-28T18:16
видео
украина
россия
олег царев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
выборы
молдавия
мир
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00:24 – Насколько велики резервы ВСУ, если они могут наступать?01:57 – Какое место будет занимать Россия в мироустройстве будущего?05:28 – Удастся ли Зеленскому избежать выборов?15:36 – Почему Украина противится миру?18:28 – Как наказывать украинских военных преступников?20:46 – Есть ли у молдавской оппозиции возможность сопротивления Санду?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, россия, олег царев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, выборы, молдавия, мир, преступления, санду майя, резервы, всу, черное море, крым, сша, энергетика, донбасс, румыния, мигранты, видео
Видео, Украина, Россия, Олег Царев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, выборы, Молдавия, мир, преступления, Санду Майя, резервы, ВСУ, Черное море, Крым, США, энергетика, Донбасс, Румыния, мигранты

Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв

18:16 28.03.2025
 
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Депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, когда на Украине пройдут выборы, как будут наказывать военных преступников из ВСУ и есть ли шансы у молдавской оппозиции сопротивляться Санду
00:24 – Насколько велики резервы ВСУ, если они могут наступать?
01:57 – Какое место будет занимать Россия в мироустройстве будущего?
05:28 – Удастся ли Зеленскому избежать выборов?
15:36 – Почему Украина противится миру?
18:28 – Как наказывать украинских военных преступников?
20:46 – Есть ли у молдавской оппозиции возможность сопротивления Санду?
 
ВидеоУкраинаРоссияОлег ЦаревВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадавыборыМолдавиямирпреступленияСанду МайярезервыВСУЧерное мореКрымСШАэнергетикаДонбассРумыниямигранты
 
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