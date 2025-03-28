https://ukraina.ru/20250328/1062135036.html
Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв - 28.03.2025 Украина.ру
Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, когда на Украине пройдут выборы, как будут наказывать военных преступников из ВСУ и есть ли шансы у молдавской оппозиции сопротивляться Санду
2025-03-28T18:16
2025-03-28T18:16
2025-03-28T18:16
видео
украина
россия
олег царев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
выборы
молдавия
мир
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00:24 – Насколько велики резервы ВСУ, если они могут наступать?01:57 – Какое место будет занимать Россия в мироустройстве будущего?05:28 – Удастся ли Зеленскому избежать выборов?15:36 – Почему Украина противится миру?18:28 – Как наказывать украинских военных преступников?20:46 – Есть ли у молдавской оппозиции возможность сопротивления Санду?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, когда на Украине пройдут выборы, как будут наказывать военных преступников из ВСУ и есть ли шансы у молдавской оппозиции сопротивляться Санду
00:24
– Насколько велики резервы ВСУ, если они могут наступать?
01:57
– Какое место будет занимать Россия в мироустройстве будущего?
05:28
– Удастся ли Зеленскому избежать выборов?
15:36
– Почему Украина противится миру?
18:28
– Как наказывать украинских военных преступников?
20:46
– Есть ли у молдавской оппозиции возможность сопротивления Санду?