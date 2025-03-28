https://ukraina.ru/20250328/1062135036.html

Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв

Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв - 28.03.2025 Украина.ру

Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв

Депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, когда на Украине пройдут выборы, как будут наказывать военных преступников из ВСУ и есть ли шансы у молдавской оппозиции сопротивляться Санду

2025-03-28T18:16

2025-03-28T18:16

2025-03-28T18:16

видео

украина

россия

олег царев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

выборы

молдавия

мир

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00:24 – Насколько велики резервы ВСУ, если они могут наступать?01:57 – Какое место будет занимать Россия в мироустройстве будущего?05:28 – Удастся ли Зеленскому избежать выборов?15:36 – Почему Украина противится миру?18:28 – Как наказывать украинских военных преступников?20:46 – Есть ли у молдавской оппозиции возможность сопротивления Санду?

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