https://ukraina.ru/20250328/1062135212.html

Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине

Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2025 Украина.ру

Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине

В Кремле оценили удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре

2025-03-28T18:23

2025-03-28T18:23

2025-03-28T18:23

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Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины."Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", — отметил Песков.Ранее Минобороны РФ России рассказало о том, что ВСУ нанесли 28 марта удары по энергетической инфраструктуре в нарушение установленного перемирия."28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Кроме того, утром того же 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолётного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Также накануне, 27 марта, в Белгородской области около 15:00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе."Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"", — подчеркнули в Минобороны России.Украина на официальном уровне заявила, что не наносила ударов, несмотря на то, что Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео удара ВСУ по Судже."Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", — указывалось в заявлении Генштаба ВСУ.И это при том, что Суджа находится в Курской области РФ, а ГИС "Суджа" не является военным объектом.Также украинский Генштаб попытался обвинить Россию в нарушении перемирия.Источник украинского издания "Украинская правда" сообщил, что в течение двух дней ВСУ воздерживались от ударов БпЛА вглубь территории России. Однако возобновили эти удары 28 марта якобы в ответ на нарушения со стороны РФ.Российский политолог Юрий Баранчик, комментируя нарушение Украиной перемирия, отметил, что Украина недоговороспособна."404 (Украина — Ред.) недоговороспособна и безумна. Удары по российской энергоинфраструктуре, несмотря на подписание каких-то технических документов, продолжаются. Вроде, мы как бы свободны от обязательств. Но ничего не делаем. И правильно. Почему - крайним в этой ситуации становится Трамп. Это его план и это его не слушает плохой мальчик Вова Зеленский", — указал Баранчик.По его словам, основной вопрос сейчас в том, смогут ли власти США приструнить Зеленского."Сможет ли Трамп наказать плохого мальчика - вот в чем вопрос. А если нет, то ситуация возвращается к дотрамповским временам. А если произойдет ввод войск Британии, Франции и Ко на окраину, то, возможно, и нам придется объявлять мобилизацию, поскольку ресурс контрактников сильно исчерпан", — подытожил эксперт.Российский военкор Александр Коц со своей стороны заявил, что удар по ГИС "Суджа" мог и не быть санкционированным киевскими властями."Я думаю, тут даже не было какой-то специальной команды от Зеленского. Просто, помимо недоговороспособности, Украина отличается тем, что некоторые подразделения и их натовские кураторы (а без них высокоточка не применяется) плевать хотели на высокие договоренности. И действуют, исходя из собственных взглядов на оперативную обстановку. Так было всегда. С 2014 года", — подчеркнул Коц.По его мнению, многие сегодня хотят сорвать перемирие."А сегодня высок процент тех, кто хотел бы сорвать перемирие ради продолжения войны. В том числе и среди стран, инструкторы которых контролируют применение РСЗО "Хаймарс". Ну а нам, собственно, важно это зафиксировать, чтобы представить на следующей встрече с американцами — мы пытались, а теперь, как сказал Владимир Путин, "будем добивать"", — резюмировал эксперт.Обратили внимание на удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре и на Западе."Киев снова нанес удар по газоизмерительной станции в Судже. Теперь становится очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована в какой-либо форме деэскалации", — написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.Вечером 28 марта министерство иностранных дел России опубликовало комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона", — заявила Захарова.Она вспомнила о других ударах ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры."Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности. Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения", — отметила Захарова.По её словам, произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Захарова подчеркнула, что в украинском руководстве "по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса".О словах президента России Владимира Путина по поводу украинского конфликта — в статье Павла Котова "Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина".

https://ukraina.ru/20250328/1062121074.html

https://ukraina.ru/20250328/1062111514.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, суджа, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб