https://ukraina.ru/20250328/1062135212.html
Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
В Кремле оценили удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре
2025-03-28T18:23
2025-03-28T18:23
2025-03-28T18:23
эксклюзив
хроники
россия
украина
суджа
владимир путин
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
генштаб
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Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины."Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", — отметил Песков.Ранее Минобороны РФ России рассказало о том, что ВСУ нанесли 28 марта удары по энергетической инфраструктуре в нарушение установленного перемирия."28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Кроме того, утром того же 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолётного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Также накануне, 27 марта, в Белгородской области около 15:00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе."Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"", — подчеркнули в Минобороны России.Украина на официальном уровне заявила, что не наносила ударов, несмотря на то, что Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео удара ВСУ по Судже."Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", — указывалось в заявлении Генштаба ВСУ.И это при том, что Суджа находится в Курской области РФ, а ГИС "Суджа" не является военным объектом.Также украинский Генштаб попытался обвинить Россию в нарушении перемирия.Источник украинского издания "Украинская правда" сообщил, что в течение двух дней ВСУ воздерживались от ударов БпЛА вглубь территории России. Однако возобновили эти удары 28 марта якобы в ответ на нарушения со стороны РФ.Российский политолог Юрий Баранчик, комментируя нарушение Украиной перемирия, отметил, что Украина недоговороспособна."404 (Украина — Ред.) недоговороспособна и безумна. Удары по российской энергоинфраструктуре, несмотря на подписание каких-то технических документов, продолжаются. Вроде, мы как бы свободны от обязательств. Но ничего не делаем. И правильно. Почему - крайним в этой ситуации становится Трамп. Это его план и это его не слушает плохой мальчик Вова Зеленский", — указал Баранчик.По его словам, основной вопрос сейчас в том, смогут ли власти США приструнить Зеленского."Сможет ли Трамп наказать плохого мальчика - вот в чем вопрос. А если нет, то ситуация возвращается к дотрамповским временам. А если произойдет ввод войск Британии, Франции и Ко на окраину, то, возможно, и нам придется объявлять мобилизацию, поскольку ресурс контрактников сильно исчерпан", — подытожил эксперт.Российский военкор Александр Коц со своей стороны заявил, что удар по ГИС "Суджа" мог и не быть санкционированным киевскими властями."Я думаю, тут даже не было какой-то специальной команды от Зеленского. Просто, помимо недоговороспособности, Украина отличается тем, что некоторые подразделения и их натовские кураторы (а без них высокоточка не применяется) плевать хотели на высокие договоренности. И действуют, исходя из собственных взглядов на оперативную обстановку. Так было всегда. С 2014 года", — подчеркнул Коц.По его мнению, многие сегодня хотят сорвать перемирие."А сегодня высок процент тех, кто хотел бы сорвать перемирие ради продолжения войны. В том числе и среди стран, инструкторы которых контролируют применение РСЗО "Хаймарс". Ну а нам, собственно, важно это зафиксировать, чтобы представить на следующей встрече с американцами — мы пытались, а теперь, как сказал Владимир Путин, "будем добивать"", — резюмировал эксперт.Обратили внимание на удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре и на Западе."Киев снова нанес удар по газоизмерительной станции в Судже. Теперь становится очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована в какой-либо форме деэскалации", — написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.Вечером 28 марта министерство иностранных дел России опубликовало комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона", — заявила Захарова.Она вспомнила о других ударах ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры."Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности. Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения", — отметила Захарова.По её словам, произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Захарова подчеркнула, что в украинском руководстве "по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса".О словах президента России Владимира Путина по поводу украинского конфликта — в статье Павла Котова "Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина".
https://ukraina.ru/20250328/1062121074.html
https://ukraina.ru/20250328/1062111514.html
https://ukraina.ru/20250327/1062101547.html
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эксклюзив, хроники, россия, украина, суджа, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб
Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
В Кремле оценили удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре
Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли Россия для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.
"Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", — отметил Песков.
Ранее Минобороны РФ России рассказало
о том, что ВСУ нанесли 28 марта удары по энергетической инфраструктуре в нарушение установленного перемирия.
"28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
Кроме того, утром того же 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолётного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Также накануне, 27 марта, в Белгородской области около 15:00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.
"Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"", — подчеркнули в Минобороны России.
Украина на официальном уровне заявила, что не наносила ударов, несмотря на то, что Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео удара ВСУ по Судже.
"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", — указывалось в заявлении Генштаба ВСУ.
И это при том, что Суджа находится в Курской области РФ, а ГИС "Суджа" не является военным объектом.
Также украинский Генштаб попытался обвинить Россию в нарушении перемирия.
Источник украинского издания "Украинская правда
" сообщил, что в течение двух дней ВСУ воздерживались от ударов БпЛА вглубь территории России. Однако возобновили эти удары 28 марта якобы в ответ на нарушения со стороны РФ.
Российский политолог Юрий Баранчик
, комментируя нарушение Украиной перемирия, отметил
, что Украина недоговороспособна.
"404 (Украина — Ред.) недоговороспособна и безумна. Удары по российской энергоинфраструктуре, несмотря на подписание каких-то технических документов, продолжаются. Вроде, мы как бы свободны от обязательств. Но ничего не делаем. И правильно. Почему - крайним в этой ситуации становится Трамп. Это его план и это его не слушает плохой мальчик Вова Зеленский
", — указал Баранчик.
По его словам, основной вопрос сейчас в том, смогут ли власти США приструнить Зеленского.
"Сможет ли Трамп наказать плохого мальчика - вот в чем вопрос. А если нет, то ситуация возвращается к дотрамповским временам. А если произойдет ввод войск Британии, Франции и Ко на окраину, то, возможно, и нам придется объявлять мобилизацию, поскольку ресурс контрактников сильно исчерпан", — подытожил эксперт.
Российский военкор Александр Коц
со своей стороны заявил
, что удар по ГИС "Суджа" мог и не быть санкционированным киевскими властями.
"Я думаю, тут даже не было какой-то специальной команды от Зеленского. Просто, помимо недоговороспособности, Украина отличается тем, что некоторые подразделения и их натовские кураторы (а без них высокоточка не применяется) плевать хотели на высокие договоренности. И действуют, исходя из собственных взглядов на оперативную обстановку. Так было всегда. С 2014 года", — подчеркнул Коц.
По его мнению, многие сегодня хотят сорвать перемирие.
"А сегодня высок процент тех, кто хотел бы сорвать перемирие ради продолжения войны. В том числе и среди стран, инструкторы которых контролируют применение РСЗО "Хаймарс". Ну а нам, собственно, важно это зафиксировать, чтобы представить на следующей встрече с американцами — мы пытались, а теперь, как сказал Владимир Путин, "будем добивать"", — резюмировал эксперт.
Обратили внимание на удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре и на Западе.
"Киев снова нанес удар по газоизмерительной станции в Судже. Теперь становится очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована в какой-либо форме деэскалации
", — написал
в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз
.
Вечером 28 марта министерство иностранных дел России опубликовало комментарий
официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
.
"Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона", — заявила Захарова.
Она вспомнила о других ударах ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.
"Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности. Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения", — отметила Захарова.
По её словам, произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Захарова подчеркнула, что в украинском руководстве "по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса".
О словах президента России Владимира Путина по поводу украинского конфликта — в статье Павла Котова "Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина".