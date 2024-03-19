Оксана Маркарова, биография - 19.03.2024 Украина.ру
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Оксана Маркарова, биография
Оксана Маркарова, биография - 19.03.2024 Украина.ру
Оксана Маркарова, биография
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
2024-03-19T14:09
2024-03-19T14:09
биография
украина
сша
министр
посол
оксана маркарова
министерство финансов
наталия яресько
ровно
алексей гончарук
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Детство и образованиеОксана родилась 28 октября 1976 года в Ровно.После школы училась в Киево-Могилянской академии, где в 1999 году стала магистром экологии. После этого у Маркаровой появилась возможность продолжить образование за границей, чем Оксана и воспользовалась. В 2001 году она защитила степень магистра в сфере международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы в США.Тогда Маркарова стала лучшей иностранной студенткой на курсе. Также она входила в общество Pi Alpha Alpha, в котором состоят студенты, изучающие государственное администрирование.Во время обучения в Университете Индианы Оксана проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, а также в других финансовых учреждениях Европы и Центральной Азии.КарьераЕще будучи студенткой Киево-Могилянской академии, Оксана начала работу в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics International Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".Перед Университетом Индианы Маркарова год занимала должность советника в американском фонде прямых инвестиций с капиталом $ 150 млн Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Здесь же в разное время работали министры финансов Украины Наталья Яресько и Александр Данилюк, с которыми Оксана позже пересекалась по работе на Украине.После приезда из США Маркарова возвращается в WNISEF и становится менеджером по внешним связям и корпоративным отношениям. На этом посту она проработала с 2001 по 2003 год.Более 10 лет с 2003 по 2014 год Оксана была президентом и председателем правления в частной "Инвестиционной компании" ИТТ-Инвест. Основная деятельность фирмы заключалась в инвестировании украинских производственных предприятий.Параллельно Маркарова была главой наблюдательных советов Дарницкого завода ЖБК, Обуховского завода пористых изделий, конференц-центра "Ирпень", гостиницы "Голосеевская", ІТТ-Плаза. Также являлась членом совета Украинской Ассоциации фондового рынка.В 2013-2014 Оксана была председателем наблюдательного совета Актив-банка. На тот момент финансовое учреждение возглавляли братья Андрей и Сергей Клюевы, соратники президента Виктора Януковича. Весной 2013 года в наблюдательный совет вошла Наталья Яресько, которая уже была хорошо знакома Маркаровой.На государственную службу Оксана поступает в марте 2015 года, когда становится заместителем министра финансов Украины все той же Натальи Яресько. В правительстве Арсения Яценюка Маркарова занималась реформированием системы управления госфинансами.В период, когда главой правительства был Владимир Гройсман, Оксана была назначена 29 апреля 2016 года первым заместителем министра финансов Александра Данилюка, с которым тоже уже была знакома по WNISEF. Тогда же Маркарова входит в наблюдательные советы "Ощадбанка", "Эксимбанка", "Приватбанка" и других финансовых организаций.Оксана входит в Совещательный совет Киево-Могилянской академии, а также в "Круг Друзей" Украинского католического университета, является членом Международной организации молодых президентов.После отставки Данилюка в июне 2018 года Оксана становится исполняющей обязанности главы Министерства финансов Украины, а с 22 ноября 2018 года – министром финансов. Этот же пост занимает 29 августа 2019 года при Алексее Гончаруке.Когда 4 марта 2020 года Верховная Рада приняла решение об отставке Гончарука со всем правительством, Маркарова также лишилась своей должности. Тогда она стала основательницей Фонда развития рынка капитала и открыла компанию Archidata.В период президентства Зеленского была назначена им в феврале 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Параллельно с 5 июля 2023 года является также чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде.Отношения и детиМаркарова замужем. Ее супругом является банкир и бизнесмен Даниил Волынец. С мая 2007 по апрель 2018 он входил в наблюдательный совет акционерного общества "Ощадбанка", а также был главой правления банка. Волынец владеет компаниями ЗАО ИК "ИТТ-Инвест", ООО "ТАМ Архитекта" и "Аккордбанк".В семье четверо детей: две дочери Даниила от первого брака – Анна и Мария, а также совместные сын Даниил и дочь Лидия.В сентябре 2021 года в своих соцсетях Маркарова сообщила, что у нее появился внук.Интересные факты1. Маркарова является обладательницей профессиональной лицензии по торговле ценными бумагами и управлению активами.2. Оксана получила кличку "член dreamteam Яресько" за тесную связь с упомянутой. Сама Маркарова никогда не скрывала своей дружбы с Натальей Яресько и, комментируя журналистам свое назначение на пост замминистра по финансам, заявила: "Наталка предложила мне присоединиться к ее команде, и я начала помогать ей как советник на общественных началах".3. Маркарова попала в скандал после публикации в сети в январе 2020 года записей прослушки из кабинета занимавшего тогда пост министра финансов Гончарука. Там он сообщает, что является "профаном в экономике", а у президента Зеленского "туман в голове", потому ему нужно повесить президенту лапшу на уши и придумать правдоподобные объяснения укрепления гривны на фоне ухудшения платежного баланса. И эту задачу Гончарук поставил перед Маркаровой.4. В 2021 году Маркарова попала в список 100 самых успешных женщин Украины по версии издания “Новое время”.5. По данным декларации от 2021 года, во владении Маркаровой значатся: квартира в Киеве самой Оксаны и две во Львове и США у мужа, 13 земельных участков, два гаража, помещение для Музея прессы, три жилых дома и баня в Киевской области у Даниила. Из ценностей – коллекция картин из более 1000 произведений живописи, сотни древних золотых и серебряных монет. Самый интересный задекларированный субъект – племенная рыжая кобыла ганноверской породы.
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биография, украина, сша, министр, посол, оксана маркарова, министерство финансов, наталия яресько, ровно, алексей гончарук, приватбанк, всемирный банк
биография, Украина, США, министр, посол, Оксана Маркарова, Министерство финансов, Наталия Яресько, Ровно, Алексей Гончарук, Приватбанк, Всемирный банк

Оксана Маркарова, биография

14:09 19.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
Детство и образование
Оксана родилась 28 октября 1976 года в Ровно.
После школы училась в Киево-Могилянской академии, где в 1999 году стала магистром экологии. После этого у Маркаровой появилась возможность продолжить образование за границей, чем Оксана и воспользовалась. В 2001 году она защитила степень магистра в сфере международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы в США.
Тогда Маркарова стала лучшей иностранной студенткой на курсе. Также она входила в общество Pi Alpha Alpha, в котором состоят студенты, изучающие государственное администрирование.
Во время обучения в Университете Индианы Оксана проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, а также в других финансовых учреждениях Европы и Центральной Азии.
Карьера
Еще будучи студенткой Киево-Могилянской академии, Оксана начала работу в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics International Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".
Перед Университетом Индианы Маркарова год занимала должность советника в американском фонде прямых инвестиций с капиталом $ 150 млн Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Здесь же в разное время работали министры финансов Украины Наталья Яресько и Александр Данилюк, с которыми Оксана позже пересекалась по работе на Украине.
После приезда из США Маркарова возвращается в WNISEF и становится менеджером по внешним связям и корпоративным отношениям. На этом посту она проработала с 2001 по 2003 год.
Более 10 лет с 2003 по 2014 год Оксана была президентом и председателем правления в частной "Инвестиционной компании" ИТТ-Инвест. Основная деятельность фирмы заключалась в инвестировании украинских производственных предприятий.
Параллельно Маркарова была главой наблюдательных советов Дарницкого завода ЖБК, Обуховского завода пористых изделий, конференц-центра "Ирпень", гостиницы "Голосеевская", ІТТ-Плаза. Также являлась членом совета Украинской Ассоциации фондового рынка.
В 2013-2014 Оксана была председателем наблюдательного совета Актив-банка. На тот момент финансовое учреждение возглавляли братья Андрей и Сергей Клюевы, соратники президента Виктора Януковича. Весной 2013 года в наблюдательный совет вошла Наталья Яресько, которая уже была хорошо знакома Маркаровой.
На государственную службу Оксана поступает в марте 2015 года, когда становится заместителем министра финансов Украины все той же Натальи Яресько. В правительстве Арсения Яценюка Маркарова занималась реформированием системы управления госфинансами.
В период, когда главой правительства был Владимир Гройсман, Оксана была назначена 29 апреля 2016 года первым заместителем министра финансов Александра Данилюка, с которым тоже уже была знакома по WNISEF. Тогда же Маркарова входит в наблюдательные советы "Ощадбанка", "Эксимбанка", "Приватбанка" и других финансовых организаций.
Оксана входит в Совещательный совет Киево-Могилянской академии, а также в "Круг Друзей" Украинского католического университета, является членом Международной организации молодых президентов.
После отставки Данилюка в июне 2018 года Оксана становится исполняющей обязанности главы Министерства финансов Украины, а с 22 ноября 2018 года – министром финансов. Этот же пост занимает 29 августа 2019 года при Алексее Гончаруке.
Когда 4 марта 2020 года Верховная Рада приняла решение об отставке Гончарука со всем правительством, Маркарова также лишилась своей должности. Тогда она стала основательницей Фонда развития рынка капитала и открыла компанию Archidata.
В период президентства Зеленского была назначена им в феврале 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Параллельно с 5 июля 2023 года является также чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде.
Отношения и дети
Маркарова замужем. Ее супругом является банкир и бизнесмен Даниил Волынец. С мая 2007 по апрель 2018 он входил в наблюдательный совет акционерного общества "Ощадбанка", а также был главой правления банка. Волынец владеет компаниями ЗАО ИК "ИТТ-Инвест", ООО "ТАМ Архитекта" и "Аккордбанк".
В семье четверо детей: две дочери Даниила от первого брака – Анна и Мария, а также совместные сын Даниил и дочь Лидия.
В сентябре 2021 года в своих соцсетях Маркарова сообщила, что у нее появился внук.
Интересные факты
1. Маркарова является обладательницей профессиональной лицензии по торговле ценными бумагами и управлению активами.
2. Оксана получила кличку "член dreamteam Яресько" за тесную связь с упомянутой. Сама Маркарова никогда не скрывала своей дружбы с Натальей Яресько и, комментируя журналистам свое назначение на пост замминистра по финансам, заявила: "Наталка предложила мне присоединиться к ее команде, и я начала помогать ей как советник на общественных началах".
3. Маркарова попала в скандал после публикации в сети в январе 2020 года записей прослушки из кабинета занимавшего тогда пост министра финансов Гончарука. Там он сообщает, что является "профаном в экономике", а у президента Зеленского "туман в голове", потому ему нужно повесить президенту лапшу на уши и придумать правдоподобные объяснения укрепления гривны на фоне ухудшения платежного баланса. И эту задачу Гончарук поставил перед Маркаровой.
4. В 2021 году Маркарова попала в список 100 самых успешных женщин Украины по версии издания “Новое время”.
5. По данным декларации от 2021 года, во владении Маркаровой значатся: квартира в Киеве самой Оксаны и две во Львове и США у мужа, 13 земельных участков, два гаража, помещение для Музея прессы, три жилых дома и баня в Киевской области у Даниила. Из ценностей – коллекция картин из более 1000 произведений живописи, сотни древних золотых и серебряных монет. Самый интересный задекларированный субъект – племенная рыжая кобыла ганноверской породы.
 
биографияУкраинаСШАминистрпосолОксана МаркароваМинистерство финансовНаталия ЯреськоРовноАлексей ГончарукПриватбанкВсемирный банк
 
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