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Оксана Маркарова, биография

Оксана Маркарова, биография - 19.03.2024 Украина.ру

Оксана Маркарова, биография

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

биография

украина

сша

министр

посол

оксана маркарова

министерство финансов

наталия яресько

ровно

алексей гончарук

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Детство и образованиеОксана родилась 28 октября 1976 года в Ровно.После школы училась в Киево-Могилянской академии, где в 1999 году стала магистром экологии. После этого у Маркаровой появилась возможность продолжить образование за границей, чем Оксана и воспользовалась. В 2001 году она защитила степень магистра в сфере международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы в США.Тогда Маркарова стала лучшей иностранной студенткой на курсе. Также она входила в общество Pi Alpha Alpha, в котором состоят студенты, изучающие государственное администрирование.Во время обучения в Университете Индианы Оксана проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, а также в других финансовых учреждениях Европы и Центральной Азии.КарьераЕще будучи студенткой Киево-Могилянской академии, Оксана начала работу в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics International Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".Перед Университетом Индианы Маркарова год занимала должность советника в американском фонде прямых инвестиций с капиталом $ 150 млн Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Здесь же в разное время работали министры финансов Украины Наталья Яресько и Александр Данилюк, с которыми Оксана позже пересекалась по работе на Украине.После приезда из США Маркарова возвращается в WNISEF и становится менеджером по внешним связям и корпоративным отношениям. На этом посту она проработала с 2001 по 2003 год.Более 10 лет с 2003 по 2014 год Оксана была президентом и председателем правления в частной "Инвестиционной компании" ИТТ-Инвест. Основная деятельность фирмы заключалась в инвестировании украинских производственных предприятий.Параллельно Маркарова была главой наблюдательных советов Дарницкого завода ЖБК, Обуховского завода пористых изделий, конференц-центра "Ирпень", гостиницы "Голосеевская", ІТТ-Плаза. Также являлась членом совета Украинской Ассоциации фондового рынка.В 2013-2014 Оксана была председателем наблюдательного совета Актив-банка. На тот момент финансовое учреждение возглавляли братья Андрей и Сергей Клюевы, соратники президента Виктора Януковича. Весной 2013 года в наблюдательный совет вошла Наталья Яресько, которая уже была хорошо знакома Маркаровой.На государственную службу Оксана поступает в марте 2015 года, когда становится заместителем министра финансов Украины все той же Натальи Яресько. В правительстве Арсения Яценюка Маркарова занималась реформированием системы управления госфинансами.В период, когда главой правительства был Владимир Гройсман, Оксана была назначена 29 апреля 2016 года первым заместителем министра финансов Александра Данилюка, с которым тоже уже была знакома по WNISEF. Тогда же Маркарова входит в наблюдательные советы "Ощадбанка", "Эксимбанка", "Приватбанка" и других финансовых организаций.Оксана входит в Совещательный совет Киево-Могилянской академии, а также в "Круг Друзей" Украинского католического университета, является членом Международной организации молодых президентов.После отставки Данилюка в июне 2018 года Оксана становится исполняющей обязанности главы Министерства финансов Украины, а с 22 ноября 2018 года – министром финансов. Этот же пост занимает 29 августа 2019 года при Алексее Гончаруке.Когда 4 марта 2020 года Верховная Рада приняла решение об отставке Гончарука со всем правительством, Маркарова также лишилась своей должности. Тогда она стала основательницей Фонда развития рынка капитала и открыла компанию Archidata.В период президентства Зеленского была назначена им в феврале 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Параллельно с 5 июля 2023 года является также чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде.Отношения и детиМаркарова замужем. Ее супругом является банкир и бизнесмен Даниил Волынец. С мая 2007 по апрель 2018 он входил в наблюдательный совет акционерного общества "Ощадбанка", а также был главой правления банка. Волынец владеет компаниями ЗАО ИК "ИТТ-Инвест", ООО "ТАМ Архитекта" и "Аккордбанк".В семье четверо детей: две дочери Даниила от первого брака – Анна и Мария, а также совместные сын Даниил и дочь Лидия.В сентябре 2021 года в своих соцсетях Маркарова сообщила, что у нее появился внук.Интересные факты1. Маркарова является обладательницей профессиональной лицензии по торговле ценными бумагами и управлению активами.2. Оксана получила кличку "член dreamteam Яресько" за тесную связь с упомянутой. Сама Маркарова никогда не скрывала своей дружбы с Натальей Яресько и, комментируя журналистам свое назначение на пост замминистра по финансам, заявила: "Наталка предложила мне присоединиться к ее команде, и я начала помогать ей как советник на общественных началах".3. Маркарова попала в скандал после публикации в сети в январе 2020 года записей прослушки из кабинета занимавшего тогда пост министра финансов Гончарука. Там он сообщает, что является "профаном в экономике", а у президента Зеленского "туман в голове", потому ему нужно повесить президенту лапшу на уши и придумать правдоподобные объяснения укрепления гривны на фоне ухудшения платежного баланса. И эту задачу Гончарук поставил перед Маркаровой.4. В 2021 году Маркарова попала в список 100 самых успешных женщин Украины по версии издания “Новое время”.5. По данным декларации от 2021 года, во владении Маркаровой значатся: квартира в Киеве самой Оксаны и две во Львове и США у мужа, 13 земельных участков, два гаража, помещение для Музея прессы, три жилых дома и баня в Киевской области у Даниила. Из ценностей – коллекция картин из более 1000 произведений живописи, сотни древних золотых и серебряных монет. Самый интересный задекларированный субъект – племенная рыжая кобыла ганноверской породы.

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