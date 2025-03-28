Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда - 28.03.2025 Украина.ру
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Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда
Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда - 28.03.2025 Украина.ру
Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда
В Русской православной церкви (РПЦ) осудили попытки украинских властей осквернить святыни Киево-Печерской лавры во время Великого поста. Об этом написал 28 марта в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
2025-03-28T11:30
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"Действия украинской власти... однозначным образом характеризуют тех людей, который за этим стоят. Это одержимые, которые не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться разрушить Церковь и издеваться над верующими… Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия", – написал Легойда.Он добавил, что веру невозможно победить. По его словам, история христианства не раз это доказывала, и нет сомнений в том, что торжество беззакония закончится и все виновные ответят.Полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с правоохранителями проникли в закрытое помещение монастыря. Они заменили замки и повесили пломбы на входы в Ближние пещеры, где хранятся мощи святых, лишив доступа в них братии монастыря.Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, запад, киев, владимир легойда, россия
Новости, Запад, Киев, Владимир Легойда, Россия

Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда

11:30 28.03.2025 (обновлено: 11:47 28.03.2025)
 
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В Русской православной церкви (РПЦ) осудили попытки украинских властей осквернить святыни Киево-Печерской лавры во время Великого поста. Об этом написал 28 марта в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
"Действия украинской власти... однозначным образом характеризуют тех людей, который за этим стоят. Это одержимые, которые не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться разрушить Церковь и издеваться над верующими… Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия", – написал Легойда.
Он добавил, что веру невозможно победить. По его словам, история христианства не раз это доказывала, и нет сомнений в том, что торжество беззакония закончится и все виновные ответят.

"Вместе с тем, хочется надеяться, что и там (на Западе – ред.) найдутся ответственные политики, которые более не захотят ассоциировать себя с издательствами над верующими", – заключил Легойда.

Полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с правоохранителями проникли в закрытое помещение монастыря. Они заменили замки и повесили пломбы на входы в Ближние пещеры, где хранятся мощи святых, лишив доступа в них братии монастыря.
Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.
 
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