Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи - 28.03.2025 Украина.ру
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Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи
Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи - 28.03.2025 Украина.ру
Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи
Украинские войска нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. В результате атаки объект оказался практически полностью уничтожен. Об этом 28 марта сообщило Минобороны РФ
2025-03-28T12:53
2025-03-28T12:53
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По данным военного ведомства, удар был нанесен сегодня, 28 марта, около 10 часов утра. Также отмечается, что станция была атакована с помощью РСЗО HIMARS.Между тем за минувшие сутки ВСУ атаковали еще два энергообъекта на территории России. Накануне, 27 марта, был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго". В результате произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.Кроме того, утром 28 марта средства ПВО перехватили 19 ударных дронов в Саратовской области, где целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Также стоит напомнить, что в прошлую пятницу, 21 марта, украинские военные уже атаковали ГИС "Суджа". Тогда на станции прогремел мощный взрыв, после которого возник пожар. Тогда СК РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте. По данным следствия, украинские военные целенаправленно подорвали ГИС, в результате чего станция получила значительные повреждения.После телефонного разговора президентов России и США Кремль заявил, что российский президент Владимир Путин поддержал идею своего американского коллеги Дональда Трампа об отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду военным. Владимир Зеленский также согласился на предложение главы Белого дома прекратить удары по энергообъектам.А на переговорах которые прошли во вторник, 25 марта, Россия и США согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на удары. Однако даже после этого киевский режим продолжил атаковать российские энергетические объекты. Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей заранее. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины, суджа
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Суджа

Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи

12:53 28.03.2025
 
© видео из соцсетей
© видео из соцсетей
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Украинские войска нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. В результате атаки объект оказался практически полностью уничтожен. Об этом 28 марта сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, удар был нанесен сегодня, 28 марта, около 10 часов утра. Также отмечается, что станция была атакована с помощью РСЗО HIMARS.
"Произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — говорится в сообщении Минобороны.
Между тем за минувшие сутки ВСУ атаковали еще два энергообъекта на территории России. Накануне, 27 марта, был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго". В результате произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.
Кроме того, утром 28 марта средства ПВО перехватили 19 ударных дронов в Саратовской области, где целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
"Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", — заявили в военном ведомстве.
Также стоит напомнить, что в прошлую пятницу, 21 марта, украинские военные уже атаковали ГИС "Суджа". Тогда на станции прогремел мощный взрыв, после которого возник пожар. Тогда СК РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте. По данным следствия, украинские военные целенаправленно подорвали ГИС, в результате чего станция получила значительные повреждения.
После телефонного разговора президентов России и США Кремль заявил, что российский президент Владимир Путин поддержал идею своего американского коллеги Дональда Трампа об отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду военным. Владимир Зеленский также согласился на предложение главы Белого дома прекратить удары по энергообъектам.
А на переговорах которые прошли во вторник, 25 марта, Россия и США согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на удары. Однако даже после этого киевский режим продолжил атаковать российские энергетические объекты.
Вчера, 13:23
МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с СШАМосква рассчитывает на выполнение договорённостей с Вашингтоном, достигнутых в саудовском Эр-Рияде. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей заранее. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМинобороныВооруженные силы УкраиныСуджа
 
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