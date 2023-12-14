https://ukraina.ru/20231214/1052077739.html

Анджей Дуда, биография

Анджей Дуда, биография - 14.12.2023 Украина.ру

Анджей Дуда, биография

Президент Польши

2023-12-14T09:57

2023-12-14T09:57

2023-12-14T09:57

биография

анджей дуда

польша

сейм

президент

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Детство и образованиеАнджей Себастьян Дуда родился 16 мая 1972 года в Кракове в профессорской семье. В горно-металлургической академии имени Станислава Сташица отец Анджея – Ян Тадеуш – занимался техническими науками, а мать –Янина – химией. Сейчас родители преподают в Технологическо-научном университете в Кракове. Дядя по отцу — Антоний Дуда — с 2015 года является депутатом Сейма Польши от партии "Право и справедливость".В юношестве Анджей с 1984 по 1990 годы был членом харцерской организации (аналог пионерии). Учился в средней школе Яна III Собеского, которую закончил в 1991 году.Далее Анджей поступает в Ягеллонский университет на факультет права и администрации, откуда выпускается в 1996 году. Здесь же в январе 2005 года он защищает докторскую диссертацию по теме “Юридический интерес в польском административном праве”.КарьераПосле окончания вуза Анджей несколько лет преподавал на кафедре административно-процессуального права родного Ягеллонского университета, а также в Высшей школе педагогики и управления в Познани. Параллельно в 1998-2002 годах сотрудничает с партией "Союз свободы", а после парламентских выборов 2005 года - с правой партией "Закон и справедливость", затем вступает в нее.После получения докторской степени в 2005 году Дуда основал свою юридическую компанию. Летом следующего года Анджея назначают заместителем госсекретаря Министерства юстиции. С 2007 по 2011 он был членом Государственного трибунала Польши.В течение двух лет с 2008 по 2010 Дуда работал госсекретарем в президентской канцелярии Леха Качиньского, а после его гибели покинул пост. В 2010 году Анджей пробовал свои силы на выборах мэра Кракова, но занял лишь третье место. Зато избрался в городской совет, а на следующий год – в Сейм от партии "Право и Солидарность". Там он в 2011-2014 годах был заместителем председателя комиссии по конституционной отчетности, а в 2013-2014 - заместителем председателя чрезвычайной комиссии по вопросам бюрократии. Также Дуда успел побывать депутатом Европейского парламента с 2014 по 2015 год.В 2015 году Анджей баллотируется в президенты и побеждает во втором туре с 51,55% голосов. В своей предвыборной кампании Дуда обещает положительные перемены, ратует за поддержание патриотизма, семейных ценностей, чувства национального единства, критикует Россию за "военное вмешательство в территориальную целостность Украины — европейской страны".В 2020 году Анджей переизбирается на пост президента, продолжая антироссийскую риторику и поддерживая Украину в качестве кандидата в члены ЕС.Отношения и детиАнджей женат на своей ровеснице - преподавательнице немецкого языка Агате Корнгаузер. Брак состоялся в 1994 году, а через год у них родилась дочь Кинга.Кинга получила юридическое образование, работала в Европарламенте и даже была советницей отца по социальным вопросам.Интересные факты:1. В июне 2022 года Анджей жестко высказался об Олафе Шольце и Эмманюэле Макроне за слишком долгие переговоры с Владимиром Путиным: "Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов".2. С 2016 года в Польше по инициативе Дуды действует закон, запрещающий пропаганду коммунизма. После этого в стране начали сносить памятники солдатам Красной армии.3. Во время открытия XII симпозиума Польского трансплантационного общества Анджей заявил: "Выражаю своё согласие на то, чтобы в случае моей смерти мои органы были пожертвованы" и подписал карту донора.

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