В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео - 28.03.2025 Украина.ру
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В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео
В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео - 28.03.2025 Украина.ру
В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанием украинского агента, который готовил теракт в административном здании в Москве. Кадры появились в общественном доступе 28 марта
2025-03-28T10:59
2025-03-28T10:59
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фсб
террорист
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На видео зафиксирован момент задержания диверсанта, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Отмечается, что мужчина был завербован в феврале. Он признался, что украинцы обещали заплатить ему 10 тысяч долларов и организовать выезд из страны.Также утверждается, что с помощью бомбы террорист должен был взорвать линию электропередачи. Кроме того, мужчина проводил разведку на Люблинской улице в окрестностях местной управы.У него изъяли бомбу массой пять килограммов, изготовленную на основе аммонала и снабженную таймером. Стоит уточнить, что задержанный ранее был судим, после теракта он намеревался присоединиться к украинским вооруженным формированиям и воевать против России.Между тем американский предприниматель Илон Маск сказал, чем завершится украинский кризис.
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новости, москва, россия, фсб, террорист, теракт
Новости, Москва, Россия, ФСБ, террорист, теракт

В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео

10:59 28.03.2025
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанием украинского агента, который готовил теракт в административном здании в Москве. Кадры появились в общественном доступе 28 марта
На видео зафиксирован момент задержания диверсанта, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Отмечается, что мужчина был завербован в феврале. Он признался, что украинцы обещали заплатить ему 10 тысяч долларов и организовать выезд из страны.
Также утверждается, что с помощью бомбы террорист должен был взорвать линию электропередачи. Кроме того, мужчина проводил разведку на Люблинской улице в окрестностях местной управы.
У него изъяли бомбу массой пять килограммов, изготовленную на основе аммонала и снабженную таймером. Стоит уточнить, что задержанный ранее был судим, после теракта он намеревался присоединиться к украинским вооруженным формированиям и воевать против России.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
10:42
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым ЯромРоссийские военный нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 марта сообщил телеканал "Звезда"
Между тем американский предприниматель Илон Маск сказал, чем завершится украинский кризис.
 
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