https://ukraina.ru/20250328/1062117372.html

В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео

В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео - 28.03.2025 Украина.ру

В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанием украинского агента, который готовил теракт в административном здании в Москве. Кадры появились в общественном доступе 28 марта

2025-03-28T10:59

2025-03-28T10:59

2025-03-28T10:59

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На видео зафиксирован момент задержания диверсанта, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Отмечается, что мужчина был завербован в феврале. Он признался, что украинцы обещали заплатить ему 10 тысяч долларов и организовать выезд из страны.Также утверждается, что с помощью бомбы террорист должен был взорвать линию электропередачи. Кроме того, мужчина проводил разведку на Люблинской улице в окрестностях местной управы.У него изъяли бомбу массой пять килограммов, изготовленную на основе аммонала и снабженную таймером. Стоит уточнить, что задержанный ранее был судим, после теракта он намеревался присоединиться к украинским вооруженным формированиям и воевать против России.Между тем американский предприниматель Илон Маск сказал, чем завершится украинский кризис.

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новости, москва, россия, фсб, террорист, теракт