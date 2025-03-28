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Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира

Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира - 28.03.2025 Украина.ру

Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира

Первое заседание международного "Клуба народного единства" (КНЕ) состоялось 27 марта 2025 года в гостинице "Президент-отель" в Москве и сразу на тему "Прямой диалог о будущем миропорядка". Ни много, ни мало.

2025-03-28T17:45

2025-03-28T17:45

2025-03-28T17:45

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виктор медведчук

александр казаков

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О КНЕ сразу было сказано, что это, как привыкли говорить на Западе, Think Tank – мозговой центр, в состав которого вошли политики, представители общественных организаций, политологи, блогеры, дипломаты и многие другие, считающие сами себя и считающиеся ЛОМами (лидерами общественного мнения).Что цель Клуба – восстановление и укрепление дружбы и сотрудничества между народами, объединенными общими историей, культурой, традициями и верой.И что КНЕ уже создал всемирную дискуссионную площадку для всех мировых лидеров общественного мнения, где будут обсуждаться актуальные вопросы миропорядка. Чтобы, значит, сформировать конструктивный диалог и обозначить поиск совместных решений для обеспечения стабильности и процветания на глобальном уровне. Вот участники как бы и обсудили векторы гуманитарного сотрудничества и новые механизмы сближения стран Большой Евразии на гражданском треке.Но говорили в основном об Украине – она была отправной точкой всех рассуждений. И все, в принципе, понятно, там идет война в виде специальной военной операции (СВО), которую сейчас пытаются свести к мирному окончанию. Вот все и гадают, как это будет. И – самое главное – что будет после этого. И в Украине, и вообще.Это первый главный вопрос. И мнения тут разбежались так, что не всякий психиатр от политологии сможет установить диагноз. От "не Россия может побеждать Украину, а Украина и Россия должны победить вместе, так как украинцы и русские – это один народ" до "не существует и не должно существовать никакой Украины и украинцев, потому что они выдуманы недобросовестными политиканами-русофобами и их никогда не было и не будет", а также "евразийство – это самая подлая форма русофобии, убивающей русский патриотизм"."После окончания боевых действий куда-то, теоретически домой, вернутся после прохождения службы сотни тысяч военнослужащих ВСУ. И у многих из них в паспорте написано: прописка — Донецк. Это их дом. Закончится война, они туда вернутся. Память эта никуда не денется, она останется на десятилетия. Огромное количество людей получило личные последствия, потеряв близких. Будем изучать и собирать исторический опыт и размышлять о применимости его к нам. Опыт у нашей страны есть — Германия сорок пятого", — объяснил первый замгендиректора КНЕ по политической и общественной деятельности Клуба Александр Казаков.Второй интересный вопрос: по чьему заказу и под кого создан КНЕ, существование которого требует средств? А главное – зачем?Заседание КНЕОтвет на последнее дал, как ни странно, президент России Владимир Путин, который, встречаясь с экипажем подлодки "Архангельск в Мурманске, заявил, что, во-первых, Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО военным путем. Потому что стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии на всей линии фронта, и войска России каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ. Освобождено свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 99% территории ЛНР. "Я еще совсем недавно говорил — мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем", – подтвердил Путин.Во-вторых, президент России допустил окончание конфликта в Украине путем введения там международного внешнего управления. "А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", – сказал Путин.И тем самым обозначил то тайное, что, не исключено, имеют в виду на перспективу многие участники и КНЕ, и всех таких структур, которые уже возникли и еще обязательно возникли. Причем заранее – уже сейчас делить шкуру неубитого медведя, которого для них должны завалить русские солдаты.Это означает одно – на территории Украины, которая в будущем обязательно будет не русофобской, однозначно понадобятся власти. Всякие. Вне зависимости от того, войдет ли Украина автономией или губерниями в состав России или же останется суверенным государством, отвечающим нынешним целям СВО и не представляющим угроз национальной безопасности России.Вот претенденты на то, чтобы порулить Украиной, и зашевелились. Заранее, загодя и вполне прогнозировано и даже оправдано: государство или территория не может быть без властей, а у России может сразу и не найтись такая прорва чиновников и прочих, как говорят в Украине, "керманичей" (руководителей). За процессом толкотни соискателей наблюдать небезынтересно.Упомянутый выше Казаков об идее создания КНЕ сказал: "Наш проект сам зародился. Не по чьему-то поручению, не под кем-то. Самозародившийся проект. Идея родилась из исторического факта 1943 года, когда в Ставке прошли первые заседания, посвященные вопросам, которые решались после войны: по демобилизованным, и даже вопросы школьной реформы тоже были сформулированы, основания о тех оценках, которые нам с вами стали в школе. Думать о проблемах будущего мира, а мы же боремся не за войну, за мир, надо заранее. В отличие от того мужика, который крестится после грома, мы сделаем это заранее".Тут мне почему-то вспомнился спор Швондера, Шарикова и прфессора Преображенского о "простом зарождении Шарикова в профессорской квартире" – помните в "Собачьем сердце":"Филипп Филиппович дернул усом:– Гм... Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом...– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите "и очень просто" – это очень не просто".И да, действительно, это очень непростое и недешевое дело – создать клуб, обеспечить его всем необходимым в "Президент-отеле", а не на скамье в парке, собрать и заинтересовать уважаемых людей, дать связь, еду и все остальное, что должно говорить о серьезности затеи.И главное – возбудить ревностных конкурентов. Это КНЕ удаось в полной мере. Потому как как снулая рыба весной, сразу вскинулось движение "Другая Украина" (ДУ) под руководством Виктора Медведчука, которое давно предлагает себя на роль неизменных и безальтернативных управителей обновленной Украины. Сам Медведчук, предваряя заседание КНЕ, в очередной раз разродился программной статьей, в которой заявил, что, дескать, на данный момент "договоренности с украинской властью не могут быть реализованы в принципе, так как эта власть не обладает реальными полномочиями и возможностями для того, чтобы выполнять какие-либо договоренности, пока в стране господствуют банды неонацистов". А мы, "Другая Украина", мол, есть, нас возьмите и дайте порулить…И вездесущий член ДУ, вошедший и в КНЕ Спиридон Килинкаров, предваряя будущее бывшей своей страны, тоже разродился: "У Украины есть два варианта: сохранить независимость в новых границах, но при этом иметь ограниченный суверенитет, не дающий права вступать в ЕС и НАТО. Либо выбрать путь продолжения этой войны, потеряв в итоге и суверенитет, и независимость".Теперь и КНЕ говорит об этом. И на первом засединии члены клуба сами обозначили свои задачи для будущей Украины и для обспечения ее места в новом мире. Это и гуманитарная реабилитация и постконфликтное восстановление социальных связей, и защита прав военнопленных и лиц, находящихся в заключении на Украине, и противодействие героизации нацизма и фальсификации истории, и разработка дорожной карты взаимодействия с украинскими НКО и другими движениями за дружеские отношения между российским и украинским народами после окончания СВО, и поддержка международных миротворческих проектов для регионов Украины, Грузии, Армении, Молдавии, Приднестровья, Казахстана, Азербайджана, Балкан, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.Среди задач КНЕ также сохранение традиционных ценностей и культурноисторического наследия, борьба с дезинформацией и укрепление позитивного образа России за рубежом, взаимодействие с зарубежными партнерамии русскоязычными диаспорами, работа СМИ и медиа в поствоенный период.Вообще КНЕ огромную роль в перековывании Украины и украинцев отводит СМИ и журналистам – от телевидения до интернент-блогерства. Им отводится одна их главных ролей в воспитании при помощи мягкой силы. Упор традиционно предлагают делать на подрастающих поколениях. И, как говорится, наконец-то. Но кто только не обещал это делать, а получается не у всех. Но КНЕ по всем направлениям и задачам решил создать рабочие коллегии и утвердить график их деятельности.И ловить души и популярность КНЕ намерен серьезно. Если у "Другой Украины" есть только Медведчук, на которого она и делает весь упор и расчет, то в КНЕ представительны известны даже члены президиума: советский и российский философ Александр Дугин, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Яна Лантратова, лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич и другие.А есть же еще четыре сопредседателя: Николай Азаров (экс-премьер-министр Украины), Сергей Глазьев (академик РАН, российский экономист и политик), Евгений Примаков (руководитель Россотрудничества) и упомянутый выше Александр Казаков (общественный и политический деятель, философ).И было огромное количество известных участников и гостей, среди которых, например, Ларри К. Джонсон, аналитик ЦРУ (1985-1989 год) и Скотт Риттер, американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998 год) из США, Александр Рар, журналист, политолог, историк из Германии, журналисты, политики, блогеры из Литвы, Латвии Франции, Чехии, Канады, Грузии.Другими словами, КНЕ и поставленные им задачи явно вызвали неподдельный интерес. И, как говорится, я там был, мед-пиво пил, по усам текло и от услышанного и увиденного даже надежда появилась: а вдруг это все не напрасно? А вдруг удастся на этот раз избежать рождения симулякра? Ведь собрались-то люди серьезные, знающие, как непросто в профессорской квартире "зародить собачку". Говорящую…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, россия, виктор медведчук, александр казаков, вооруженные силы украины, ес, нато, владимир путин, германия, мнения