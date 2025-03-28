Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира - 28.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250328/1062128446.html
Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира
Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира - 28.03.2025 Украина.ру
Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира
Первое заседание международного "Клуба народного единства" (КНЕ) состоялось 27 марта 2025 года в гостинице "Президент-отель" в Москве и сразу на тему "Прямой диалог о будущем миропорядка". Ни много, ни мало.
2025-03-28T17:45
2025-03-28T17:45
украина
россия
виктор медведчук
александр казаков
вооруженные силы украины
ес
нато
владимир путин
германия
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062129096_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_8c2152232251610b9f4a18d436fd6335.jpg
О КНЕ сразу было сказано, что это, как привыкли говорить на Западе, Think Tank – мозговой центр, в состав которого вошли политики, представители общественных организаций, политологи, блогеры, дипломаты и многие другие, считающие сами себя и считающиеся ЛОМами (лидерами общественного мнения).Что цель Клуба – восстановление и укрепление дружбы и сотрудничества между народами, объединенными общими историей, культурой, традициями и верой.И что КНЕ уже создал всемирную дискуссионную площадку для всех мировых лидеров общественного мнения, где будут обсуждаться актуальные вопросы миропорядка. Чтобы, значит, сформировать конструктивный диалог и обозначить поиск совместных решений для обеспечения стабильности и процветания на глобальном уровне. Вот участники как бы и обсудили векторы гуманитарного сотрудничества и новые механизмы сближения стран Большой Евразии на гражданском треке.Но говорили в основном об Украине – она была отправной точкой всех рассуждений. И все, в принципе, понятно, там идет война в виде специальной военной операции (СВО), которую сейчас пытаются свести к мирному окончанию. Вот все и гадают, как это будет. И – самое главное – что будет после этого. И в Украине, и вообще.Это первый главный вопрос. И мнения тут разбежались так, что не всякий психиатр от политологии сможет установить диагноз. От "не Россия может побеждать Украину, а Украина и Россия должны победить вместе, так как украинцы и русские – это один народ" до "не существует и не должно существовать никакой Украины и украинцев, потому что они выдуманы недобросовестными политиканами-русофобами и их никогда не было и не будет", а также "евразийство – это самая подлая форма русофобии, убивающей русский патриотизм"."После окончания боевых действий куда-то, теоретически домой, вернутся после прохождения службы сотни тысяч военнослужащих ВСУ. И у многих из них в паспорте написано: прописка — Донецк. Это их дом. Закончится война, они туда вернутся. Память эта никуда не денется, она останется на десятилетия. Огромное количество людей получило личные последствия, потеряв близких. Будем изучать и собирать исторический опыт и размышлять о применимости его к нам. Опыт у нашей страны есть — Германия сорок пятого", — объяснил первый замгендиректора КНЕ по политической и общественной деятельности Клуба Александр Казаков.Второй интересный вопрос: по чьему заказу и под кого создан КНЕ, существование которого требует средств? А главное – зачем?Заседание КНЕОтвет на последнее дал, как ни странно, президент России Владимир Путин, который, встречаясь с экипажем подлодки "Архангельск в Мурманске, заявил, что, во-первых, Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО военным путем. Потому что стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии на всей линии фронта, и войска России каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ. Освобождено свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 99% территории ЛНР. "Я еще совсем недавно говорил — мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем", – подтвердил Путин.Во-вторых, президент России допустил окончание конфликта в Украине путем введения там международного внешнего управления. "А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", – сказал Путин.И тем самым обозначил то тайное, что, не исключено, имеют в виду на перспективу многие участники и КНЕ, и всех таких структур, которые уже возникли и еще обязательно возникли. Причем заранее – уже сейчас делить шкуру неубитого медведя, которого для них должны завалить русские солдаты.Это означает одно – на территории Украины, которая в будущем обязательно будет не русофобской, однозначно понадобятся власти. Всякие. Вне зависимости от того, войдет ли Украина автономией или губерниями в состав России или же останется суверенным государством, отвечающим нынешним целям СВО и не представляющим угроз национальной безопасности России.Вот претенденты на то, чтобы порулить Украиной, и зашевелились. Заранее, загодя и вполне прогнозировано и даже оправдано: государство или территория не может быть без властей, а у России может сразу и не найтись такая прорва чиновников и прочих, как говорят в Украине, "керманичей" (руководителей). За процессом толкотни соискателей наблюдать небезынтересно.Упомянутый выше Казаков об идее создания КНЕ сказал: "Наш проект сам зародился. Не по чьему-то поручению, не под кем-то. Самозародившийся проект. Идея родилась из исторического факта 1943 года, когда в Ставке прошли первые заседания, посвященные вопросам, которые решались после войны: по демобилизованным, и даже вопросы школьной реформы тоже были сформулированы, основания о тех оценках, которые нам с вами стали в школе. Думать о проблемах будущего мира, а мы же боремся не за войну, за мир, надо заранее. В отличие от того мужика, который крестится после грома, мы сделаем это заранее".Тут мне почему-то вспомнился спор Швондера, Шарикова и прфессора Преображенского о "простом зарождении Шарикова в профессорской квартире" – помните в "Собачьем сердце":"Филипп Филиппович дернул усом:– Гм... Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом...– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите "и очень просто" – это очень не просто".И да, действительно, это очень непростое и недешевое дело – создать клуб, обеспечить его всем необходимым в "Президент-отеле", а не на скамье в парке, собрать и заинтересовать уважаемых людей, дать связь, еду и все остальное, что должно говорить о серьезности затеи.И главное – возбудить ревностных конкурентов. Это КНЕ удаось в полной мере. Потому как как снулая рыба весной, сразу вскинулось движение "Другая Украина" (ДУ) под руководством Виктора Медведчука, которое давно предлагает себя на роль неизменных и безальтернативных управителей обновленной Украины. Сам Медведчук, предваряя заседание КНЕ, в очередной раз разродился программной статьей, в которой заявил, что, дескать, на данный момент "договоренности с украинской властью не могут быть реализованы в принципе, так как эта власть не обладает реальными полномочиями и возможностями для того, чтобы выполнять какие-либо договоренности, пока в стране господствуют банды неонацистов". А мы, "Другая Украина", мол, есть, нас возьмите и дайте порулить…И вездесущий член ДУ, вошедший и в КНЕ Спиридон Килинкаров, предваряя будущее бывшей своей страны, тоже разродился: "У Украины есть два варианта: сохранить независимость в новых границах, но при этом иметь ограниченный суверенитет, не дающий права вступать в ЕС и НАТО. Либо выбрать путь продолжения этой войны, потеряв в итоге и суверенитет, и независимость".Теперь и КНЕ говорит об этом. И на первом засединии члены клуба сами обозначили свои задачи для будущей Украины и для обспечения ее места в новом мире. Это и гуманитарная реабилитация и постконфликтное восстановление социальных связей, и защита прав военнопленных и лиц, находящихся в заключении на Украине, и противодействие героизации нацизма и фальсификации истории, и разработка дорожной карты взаимодействия с украинскими НКО и другими движениями за дружеские отношения между российским и украинским народами после окончания СВО, и поддержка международных миротворческих проектов для регионов Украины, Грузии, Армении, Молдавии, Приднестровья, Казахстана, Азербайджана, Балкан, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.Среди задач КНЕ также сохранение традиционных ценностей и культурноисторического наследия, борьба с дезинформацией и укрепление позитивного образа России за рубежом, взаимодействие с зарубежными партнерамии русскоязычными диаспорами, работа СМИ и медиа в поствоенный период.Вообще КНЕ огромную роль в перековывании Украины и украинцев отводит СМИ и журналистам – от телевидения до интернент-блогерства. Им отводится одна их главных ролей в воспитании при помощи мягкой силы. Упор традиционно предлагают делать на подрастающих поколениях. И, как говорится, наконец-то. Но кто только не обещал это делать, а получается не у всех. Но КНЕ по всем направлениям и задачам решил создать рабочие коллегии и утвердить график их деятельности.И ловить души и популярность КНЕ намерен серьезно. Если у "Другой Украины" есть только Медведчук, на которого она и делает весь упор и расчет, то в КНЕ представительны известны даже члены президиума: советский и российский философ Александр Дугин, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Яна Лантратова, лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич и другие.А есть же еще четыре сопредседателя: Николай Азаров (экс-премьер-министр Украины), Сергей Глазьев (академик РАН, российский экономист и политик), Евгений Примаков (руководитель Россотрудничества) и упомянутый выше Александр Казаков (общественный и политический деятель, философ).И было огромное количество известных участников и гостей, среди которых, например, Ларри К. Джонсон, аналитик ЦРУ (1985-1989 год) и Скотт Риттер, американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998 год) из США, Александр Рар, журналист, политолог, историк из Германии, журналисты, политики, блогеры из Литвы, Латвии Франции, Чехии, Канады, Грузии.Другими словами, КНЕ и поставленные им задачи явно вызвали неподдельный интерес. И, как говорится, я там был, мед-пиво пил, по усам текло и от услышанного и увиденного даже надежда появилась: а вдруг это все не напрасно? А вдруг удастся на этот раз избежать рождения симулякра? Ведь собрались-то люди серьезные, знающие, как непросто в профессорской квартире "зародить собачку". Говорящую…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062129096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f9365e5718924b3110bd0ccb3cace2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, виктор медведчук, александр казаков, вооруженные силы украины, ес, нато, владимир путин, германия, мнения
Украина, Россия, Виктор Медведчук, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАТО, Владимир Путин, Германия, Мнения

Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира

17:45 28.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервое заседание "Клуба Народного Единства"
Первое заседание Клуба Народного Единства - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Первое заседание международного "Клуба народного единства" (КНЕ) состоялось 27 марта 2025 года в гостинице "Президент-отель" в Москве и сразу на тему "Прямой диалог о будущем миропорядка". Ни много, ни мало.
О КНЕ сразу было сказано, что это, как привыкли говорить на Западе, Think Tank – мозговой центр, в состав которого вошли политики, представители общественных организаций, политологи, блогеры, дипломаты и многие другие, считающие сами себя и считающиеся ЛОМами (лидерами общественного мнения).
Что цель Клуба – восстановление и укрепление дружбы и сотрудничества между народами, объединенными общими историей, культурой, традициями и верой.
И что КНЕ уже создал всемирную дискуссионную площадку для всех мировых лидеров общественного мнения, где будут обсуждаться актуальные вопросы миропорядка. Чтобы, значит, сформировать конструктивный диалог и обозначить поиск совместных решений для обеспечения стабильности и процветания на глобальном уровне. Вот участники как бы и обсудили векторы гуманитарного сотрудничества и новые механизмы сближения стран Большой Евразии на гражданском треке.
Но говорили в основном об Украине – она была отправной точкой всех рассуждений. И все, в принципе, понятно, там идет война в виде специальной военной операции (СВО), которую сейчас пытаются свести к мирному окончанию. Вот все и гадают, как это будет. И – самое главное – что будет после этого. И в Украине, и вообще.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это первый главный вопрос. И мнения тут разбежались так, что не всякий психиатр от политологии сможет установить диагноз. От "не Россия может побеждать Украину, а Украина и Россия должны победить вместе, так как украинцы и русские – это один народ" до "не существует и не должно существовать никакой Украины и украинцев, потому что они выдуманы недобросовестными политиканами-русофобами и их никогда не было и не будет", а также "евразийство – это самая подлая форма русофобии, убивающей русский патриотизм".
"После окончания боевых действий куда-то, теоретически домой, вернутся после прохождения службы сотни тысяч военнослужащих ВСУ. И у многих из них в паспорте написано: прописка — Донецк. Это их дом. Закончится война, они туда вернутся. Память эта никуда не денется, она останется на десятилетия. Огромное количество людей получило личные последствия, потеряв близких. Будем изучать и собирать исторический опыт и размышлять о применимости его к нам. Опыт у нашей страны есть — Германия сорок пятого", — объяснил первый замгендиректора КНЕ по политической и общественной деятельности Клуба Александр Казаков.
Второй интересный вопрос: по чьему заказу и под кого создан КНЕ, существование которого требует средств? А главное – зачем?
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервое заседание "Клуба Народного Единства"
Первое заседание Клуба Народного Единства - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заседание КНЕ
Ответ на последнее дал, как ни странно, президент России Владимир Путин, который, встречаясь с экипажем подлодки "Архангельск в Мурманске, заявил, что, во-первых, Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО военным путем. Потому что стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии на всей линии фронта, и войска России каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ. Освобождено свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 99% территории ЛНР. "Я еще совсем недавно говорил — мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем", – подтвердил Путин.
Во-вторых, президент России допустил окончание конфликта в Украине путем введения там международного внешнего управления. "А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", – сказал Путин.
И тем самым обозначил то тайное, что, не исключено, имеют в виду на перспективу многие участники и КНЕ, и всех таких структур, которые уже возникли и еще обязательно возникли. Причем заранее – уже сейчас делить шкуру неубитого медведя, которого для них должны завалить русские солдаты.
Это означает одно – на территории Украины, которая в будущем обязательно будет не русофобской, однозначно понадобятся власти. Всякие. Вне зависимости от того, войдет ли Украина автономией или губерниями в состав России или же останется суверенным государством, отвечающим нынешним целям СВО и не представляющим угроз национальной безопасности России.
Вот претенденты на то, чтобы порулить Украиной, и зашевелились. Заранее, загодя и вполне прогнозировано и даже оправдано: государство или территория не может быть без властей, а у России может сразу и не найтись такая прорва чиновников и прочих, как говорят в Украине, "керманичей" (руководителей). За процессом толкотни соискателей наблюдать небезынтересно.
Упомянутый выше Казаков об идее создания КНЕ сказал: "Наш проект сам зародился. Не по чьему-то поручению, не под кем-то. Самозародившийся проект. Идея родилась из исторического факта 1943 года, когда в Ставке прошли первые заседания, посвященные вопросам, которые решались после войны: по демобилизованным, и даже вопросы школьной реформы тоже были сформулированы, основания о тех оценках, которые нам с вами стали в школе. Думать о проблемах будущего мира, а мы же боремся не за войну, за мир, надо заранее. В отличие от того мужика, который крестится после грома, мы сделаем это заранее".
Тут мне почему-то вспомнился спор Швондера, Шарикова и прфессора Преображенского о "простом зарождении Шарикова в профессорской квартире" – помните в "Собачьем сердце":
"Филипп Филиппович дернул усом:
– Гм... Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом...
– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.
– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.
– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите "и очень просто" – это очень не просто".
И да, действительно, это очень непростое и недешевое дело – создать клуб, обеспечить его всем необходимым в "Президент-отеле", а не на скамье в парке, собрать и заинтересовать уважаемых людей, дать связь, еду и все остальное, что должно говорить о серьезности затеи.
И главное – возбудить ревностных конкурентов. Это КНЕ удаось в полной мере. Потому как как снулая рыба весной, сразу вскинулось движение "Другая Украина" (ДУ) под руководством Виктора Медведчука, которое давно предлагает себя на роль неизменных и безальтернативных управителей обновленной Украины. Сам Медведчук, предваряя заседание КНЕ, в очередной раз разродился программной статьей, в которой заявил, что, дескать, на данный момент "договоренности с украинской властью не могут быть реализованы в принципе, так как эта власть не обладает реальными полномочиями и возможностями для того, чтобы выполнять какие-либо договоренности, пока в стране господствуют банды неонацистов". А мы, "Другая Украина", мол, есть, нас возьмите и дайте порулить…
И вездесущий член ДУ, вошедший и в КНЕ Спиридон Килинкаров, предваряя будущее бывшей своей страны, тоже разродился: "У Украины есть два варианта: сохранить независимость в новых границах, но при этом иметь ограниченный суверенитет, не дающий права вступать в ЕС и НАТО. Либо выбрать путь продолжения этой войны, потеряв в итоге и суверенитет, и независимость".
Теперь и КНЕ говорит об этом. И на первом засединии члены клуба сами обозначили свои задачи для будущей Украины и для обспечения ее места в новом мире. Это и гуманитарная реабилитация и постконфликтное восстановление социальных связей, и защита прав военнопленных и лиц, находящихся в заключении на Украине, и противодействие героизации нацизма и фальсификации истории, и разработка дорожной карты взаимодействия с украинскими НКО и другими движениями за дружеские отношения между российским и украинским народами после окончания СВО, и поддержка международных миротворческих проектов для регионов Украины, Грузии, Армении, Молдавии, Приднестровья, Казахстана, Азербайджана, Балкан, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.
Среди задач КНЕ также сохранение традиционных ценностей и культурноисторического наследия, борьба с дезинформацией и укрепление позитивного образа России за рубежом, взаимодействие с зарубежными партнерамии русскоязычными диаспорами, работа СМИ и медиа в поствоенный период.
Вообще КНЕ огромную роль в перековывании Украины и украинцев отводит СМИ и журналистам – от телевидения до интернент-блогерства. Им отводится одна их главных ролей в воспитании при помощи мягкой силы. Упор традиционно предлагают делать на подрастающих поколениях. И, как говорится, наконец-то. Но кто только не обещал это делать, а получается не у всех. Но КНЕ по всем направлениям и задачам решил создать рабочие коллегии и утвердить график их деятельности.
И ловить души и популярность КНЕ намерен серьезно. Если у "Другой Украины" есть только Медведчук, на которого она и делает весь упор и расчет, то в КНЕ представительны известны даже члены президиума: советский и российский философ Александр Дугин, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Яна Лантратова, лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич и другие.
А есть же еще четыре сопредседателя: Николай Азаров (экс-премьер-министр Украины), Сергей Глазьев (академик РАН, российский экономист и политик), Евгений Примаков (руководитель Россотрудничества) и упомянутый выше Александр Казаков (общественный и политический деятель, философ).
И было огромное количество известных участников и гостей, среди которых, например, Ларри К. Джонсон, аналитик ЦРУ (1985-1989 год) и Скотт Риттер, американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998 год) из США, Александр Рар, журналист, политолог, историк из Германии, журналисты, политики, блогеры из Литвы, Латвии Франции, Чехии, Канады, Грузии.
Другими словами, КНЕ и поставленные им задачи явно вызвали неподдельный интерес. И, как говорится, я там был, мед-пиво пил, по усам текло и от услышанного и увиденного даже надежда появилась: а вдруг это все не напрасно? А вдруг удастся на этот раз избежать рождения симулякра? Ведь собрались-то люди серьезные, знающие, как непросто в профессорской квартире "зародить собачку". Говорящую…
 
УкраинаРоссияВиктор МедведчукАлександр КазаковВооруженные силы УкраиныЕСНАТОВладимир ПутинГерманияМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России
19:15Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
18:23Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
18:16Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
18:03Как Елена Зеленская управляет Украиной? За что убили националиста в Одессе? Боксер Усик - доктор права
17:45Первый словообмен. "Клуб народного единства" хочет мирную Украину для России и всего мира
16:58Армия России вышла на пик наступательной активности — Deep State
16:00Пел для советских лидеров от Сталина до Горбачёва. 100 лет Дмитрию Гнатюку
15:24Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты
14:48ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков
14:23Мой "Бессмертный полк": о личном накануне Дня Победы
14:20Киев намеревается создать антитрамповский альянс — Шарий
13:51Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк
13:45Фотоальбом Победы: Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Гулаев
13:00Зеленский "показал Трампу средний палец", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 марта
13:00Российские военные освободили Гоголевку в Курской области - Минобороны
12:53Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи
12:38Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко
11:56Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели
11:30Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда
Лента новостейМолния