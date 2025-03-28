Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты - 28.03.2025 Украина.ру
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Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты
Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты - 28.03.2025 Украина.ру
Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о зверствах наёмников в Курской области и европейском стремлении вести войну чужими руками. Также он объяснил, почему российские солдаты готовы идти до Банковой
2025-03-28T15:24
2025-03-28T15:24
видео
украина
курская область
курск
иностранные наемники
европа
сво
дроны
британия
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00:24 – Судьба мирных в Курской области;08:29 – Насколько была важна курская авантюра?11:21 – Замечают ли европейцы зверства украинцев?15:48 – Важно ли перемирие для обычных жителей Украины?19:34 – Насколько опасна для России угроза Европейской коалиции?
украина
курская область
курск
европа
британия
финляндия
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видео, украина, курская область, курск, иностранные наемники, европа, сво, дроны, британия, финляндия, адольф гитлер, суджа, дональд трамп, владимир путин, авдеевка, ссср, вс рф, нато, видео
Видео, Украина, Курская область, Курск, иностранные наемники, Европа, СВО, дроны, Британия, Финляндия, Адольф Гитлер, Суджа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Авдеевка, СССР, ВС РФ, НАТО

Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты

15:24 28.03.2025
 
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Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о зверствах наёмников в Курской области и европейском стремлении вести войну чужими руками. Также он объяснил, почему российские солдаты готовы идти до Банковой
00:24 – Судьба мирных в Курской области;
08:29 – Насколько была важна курская авантюра?
11:21 – Замечают ли европейцы зверства украинцев?
15:48 – Важно ли перемирие для обычных жителей Украины?
19:34 – Насколько опасна для России угроза Европейской коалиции?
 
ВидеоУкраинаКурская областьКурскиностранные наемникиЕвропаСВОдроныБританияФинляндияАдольф ГитлерСуджаДональд ТрампВладимир ПутинАвдеевкаСССРВС РФНАТО
 
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15:24Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты
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