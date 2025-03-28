https://ukraina.ru/20250328/1062129745.html

Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты

Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты - 28.03.2025 Украина.ру

Как боевики ВСУ издевались над местными в Курской области: Хейсканен привёл шокирующие факты

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о зверствах наёмников в Курской области и европейском стремлении вести войну чужими руками. Также он объяснил, почему российские солдаты готовы идти до Банковой

2025-03-28T15:24

2025-03-28T15:24

2025-03-28T15:24

видео

украина

курская область

курск

иностранные наемники

европа

сво

дроны

британия

финляндия

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00:24 – Судьба мирных в Курской области;08:29 – Насколько была важна курская авантюра?11:21 – Замечают ли европейцы зверства украинцев?15:48 – Важно ли перемирие для обычных жителей Украины?19:34 – Насколько опасна для России угроза Европейской коалиции?

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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