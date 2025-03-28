Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк - 28.03.2025 Украина.ру
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Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк
Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк - 28.03.2025 Украина.ру
Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк
Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, передает Reuters
2025-03-28T13:51
2025-03-28T14:13
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"Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - сказал Подоляк, отказавшись предоставить подробности.По его словам, финальный проект документа еще не готов.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Владимир Зеленский также обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". Подробнее о невыгодном соглашении - в материале Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, вашингтон, михаил подоляк, ярослав железняк, верховная рада
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Вашингтон, Михаил Подоляк, Ярослав Железняк, Верховная Рада

Cоглашение по ископаемым с США все еще не готово - Подоляк

13:51 28.03.2025 (обновлено: 14:13 28.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, передает Reuters
"Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - сказал Подоляк, отказавшись предоставить подробности.
По его словам, финальный проект документа еще не готов.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Владимир Зеленский также обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения".
Подробнее о невыгодном соглашении - в материале Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВашингтонМихаил ПодолякЯрослав ЖелезнякВерховная Рада
 
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