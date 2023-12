https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html

Энтони Блинкен, биография

2023-12-05

2023-12-05T20:56

2023-12-05T20:56

Детство и образование Родился Энтони Блинкен 16 апреля 1962 года в городе Йонкерс в семье дипломата. Отец – Дональд Блинкен был американским послом в Венгрии. Мать - Джудит Писар работала музыковедом, а позже спецпосланником ЮНЕСКО по вопросам культуры. Когда Энтони был еще ребенком его родители развелись.В юности будущий политик увлекался киноискусством и задумывался о карьере режиссера. После школы Блинкен поступает в Гарвардский университет на специальность “социальные исследования”. Совмещал учебу Энтони с работой в студгазете The Harvard Crimson, где был редактором. После ВУЗа молодой Блинкен проходит стажировку в журнале The New Republic.Однако в 1985 году Блинкен решает получить второе высшее образование и поступает в Колумбийский университет: там он получает ученую степень доктора права. В Нью-Йорке и Париже Блинкен успевает поработать адвокатом, а затем делает первые шаги в политике.Карьера Так, в 1994 году Энтони устраивается в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства и придумывает речи для выступлений президента.Когда президентское кресло занял Джордж Буш-младший, Блинкен перешел работать в Сенат, где с 2002 по 2008 год руководил демократической фракцией комитета по международным отношениям. В это время Блинкен знакомится с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джозефа Байдена.После назначения Байдена на должность вице-президента, Блинкен стал его советником по нацбезопасности: разрабатывал политику США в отношении Пакистана, Сирии и Афганистана.В 2014 году, когда Уильям Бёрнс уходит на пенсию, пост заместителя госсекретаря занимает Блинкен. В 2017 году, когда президентом становится Дональд Трамп, Энтони покидает госорганы и вместе с партнерами создает консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США становится Джо Байден: он выдвигает Блинкена на пост госсекретаря. Инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Энтони, привлекла деньги для президентской кампании Джо Байдена 2020 года.Блинкен систематически выступает против политики Владимира Путина и за усиление санкций против России. После начала специальной военной операции Энтони заявил, что о поддержке Киева, в том числе о передаче истребителей F-16.Отношения и детиБлинкен состоит в браке с Эван Райан. Она была помощницей Хиллари Клинтон. Пара познакомилась в 1995 году, а спустя 7 лет поженилась. Во время церемонии бракосочетания Энтони поблагодарил американцев за то, что они голосовали за Клинтон, ведь это помогло ему встретить свою судьбу. У Блинкена двое детей, но на публике их можно увидеть нечасто.Интересные факты1. В Сети ходит мнение, что дальним родственником Энтони является Михаил Блинкин — аналитик Центра национальных проектов в России. По неофициальным данным у Блинкена украинские корни, так как родственник политика родом из маленького городка под Киевом.2. Политик предпочитает проводить свободное время, играя в футбол.3. Энтони играет на гитаре и даже записал несколько треков. В интернете было опубликовано видео, на котором Блинкен выступает на закрытой вечеринке посла Великобритании в США.

