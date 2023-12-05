https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html
Энтони Блинкен, биография
Энтони Блинкен, биография - 05.12.2023 Украина.ру
Энтони Блинкен, биография
Государственный секретарь США
2023-12-05T20:56
2023-12-05T20:56
2023-12-05T20:56
биография
политика
энтони блинкен
сша
дональд трамп
джо байден
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Детство и образование Родился Энтони Блинкен 16 апреля 1962 года в городе Йонкерс в семье дипломата. Отец – Дональд Блинкен был американским послом в Венгрии. Мать - Джудит Писар работала музыковедом, а позже спецпосланником ЮНЕСКО по вопросам культуры. Когда Энтони был еще ребенком его родители развелись.В юности будущий политик увлекался киноискусством и задумывался о карьере режиссера. После школы Блинкен поступает в Гарвардский университет на специальность “социальные исследования”. Совмещал учебу Энтони с работой в студгазете The Harvard Crimson, где был редактором. После ВУЗа молодой Блинкен проходит стажировку в журнале The New Republic.Однако в 1985 году Блинкен решает получить второе высшее образование и поступает в Колумбийский университет: там он получает ученую степень доктора права. В Нью-Йорке и Париже Блинкен успевает поработать адвокатом, а затем делает первые шаги в политике.Карьера Так, в 1994 году Энтони устраивается в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства и придумывает речи для выступлений президента.Когда президентское кресло занял Джордж Буш-младший, Блинкен перешел работать в Сенат, где с 2002 по 2008 год руководил демократической фракцией комитета по международным отношениям. В это время Блинкен знакомится с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джозефа Байдена.После назначения Байдена на должность вице-президента, Блинкен стал его советником по нацбезопасности: разрабатывал политику США в отношении Пакистана, Сирии и Афганистана.В 2014 году, когда Уильям Бёрнс уходит на пенсию, пост заместителя госсекретаря занимает Блинкен. В 2017 году, когда президентом становится Дональд Трамп, Энтони покидает госорганы и вместе с партнерами создает консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США становится Джо Байден: он выдвигает Блинкена на пост госсекретаря. Инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Энтони, привлекла деньги для президентской кампании Джо Байдена 2020 года.Блинкен систематически выступает против политики Владимира Путина и за усиление санкций против России. После начала специальной военной операции Энтони заявил, что о поддержке Киева, в том числе о передаче истребителей F-16.Отношения и детиБлинкен состоит в браке с Эван Райан. Она была помощницей Хиллари Клинтон. Пара познакомилась в 1995 году, а спустя 7 лет поженилась. Во время церемонии бракосочетания Энтони поблагодарил американцев за то, что они голосовали за Клинтон, ведь это помогло ему встретить свою судьбу. У Блинкена двое детей, но на публике их можно увидеть нечасто.Интересные факты1. В Сети ходит мнение, что дальним родственником Энтони является Михаил Блинкин — аналитик Центра национальных проектов в России. По неофициальным данным у Блинкена украинские корни, так как родственник политика родом из маленького городка под Киевом.2. Политик предпочитает проводить свободное время, играя в футбол.3. Энтони играет на гитаре и даже записал несколько треков. В интернете было опубликовано видео, на котором Блинкен выступает на закрытой вечеринке посла Великобритании в США.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, политика, энтони блинкен, сша, дональд трамп, джо байден
Энтони Блинкен, биография
Государственный секретарь США
Родился Энтони Блинкен 16 апреля 1962 года в городе Йонкерс в семье дипломата. Отец – Дональд Блинкен был американским послом в Венгрии. Мать - Джудит Писар работала музыковедом, а позже спецпосланником ЮНЕСКО по вопросам культуры. Когда Энтони был еще ребенком его родители развелись.
В юности будущий политик увлекался киноискусством и задумывался о карьере режиссера. После школы Блинкен поступает в Гарвардский университет на специальность “социальные исследования”. Совмещал учебу Энтони с работой в студгазете The Harvard Crimson, где был редактором. После ВУЗа молодой Блинкен проходит стажировку в журнале The New Republic.
Однако в 1985 году Блинкен решает получить второе высшее образование и поступает в Колумбийский университет: там он получает ученую степень доктора права. В Нью-Йорке и Париже Блинкен успевает поработать адвокатом, а затем делает первые шаги в политике.
Так, в 1994 году Энтони устраивается в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства и придумывает речи для выступлений президента.
Когда президентское кресло занял Джордж Буш-младший, Блинкен перешел работать в Сенат, где с 2002 по 2008 год руководил демократической фракцией комитета по международным отношениям. В это время Блинкен знакомится с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джозефа Байдена
.
После назначения Байдена на должность вице-президента, Блинкен стал его советником по нацбезопасности: разрабатывал политику США в отношении Пакистана, Сирии и Афганистана.
В 2014 году, когда Уильям Бёрнс уходит на пенсию, пост заместителя госсекретаря занимает Блинкен. В 2017 году, когда президентом становится Дональд Трамп
, Энтони покидает госорганы и вместе с партнерами создает консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.
Спустя три года лидером США становится Джо Байден: он выдвигает Блинкена на пост госсекретаря. Инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Энтони, привлекла деньги для президентской кампании Джо Байдена 2020 года.
Блинкен систематически выступает против политики Владимира Путина
и за усиление санкций против России. После начала специальной военной операции Энтони заявил, что о поддержке Киева, в том числе о передаче истребителей F-16.
Блинкен состоит в браке с Эван Райан. Она была помощницей Хиллари Клинтон. Пара познакомилась в 1995 году, а спустя 7 лет поженилась. Во время церемонии бракосочетания Энтони поблагодарил американцев за то, что они голосовали за Клинтон, ведь это помогло ему встретить свою судьбу. У Блинкена двое детей, но на публике их можно увидеть нечасто.
1. В Сети ходит мнение, что дальним родственником Энтони является Михаил Блинкин — аналитик Центра национальных проектов в России. По неофициальным данным у Блинкена украинские корни, так как родственник политика родом из маленького городка под Киевом.
2. Политик предпочитает проводить свободное время, играя в футбол.
3. Энтони играет на гитаре и даже записал несколько треков. В интернете было опубликовано видео, на котором Блинкен выступает на закрытой вечеринке посла Великобритании в США.