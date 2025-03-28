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Киев намеревается создать антитрамповский альянс — Шарий

Киев намеревается создать антитрамповский альянс — Шарий - 28.03.2025 Украина.ру

Киев намеревается создать антитрамповский альянс — Шарий

Киев решил создать альянс против американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на информацию, полученную, по его словам, из Офиса Владимира Зеленского

2025-03-28T14:20

2025-03-28T14:20

2025-03-28T14:20

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"У Зеленского решили создавать своего рода антитрамповский, антиамериканский альянс... Намереваются создать из него (Зеленского - ред.) своего рода лидера свободного европейского мира... без американцев. Я не знаю, насколько этот план жизнеспособен, но они его активно внедряют в жизнь. Это совершенно точная информация", - написал Шарий.По его словам, на всех личных встречах, которые происходили у Зеленского в четверг в Париже, он, "не выбирая выражений, давал всевозможные оскорбительные определения американской стороне, всем видом показывал, что подчиняться требованиям американцев в вопросе переговоров с Россией он не намерен".В рамках частных бесед он получал одобрение, добавил Шарий. По его мнению, идея Зеленского заключается в том, чтобы в итоге отказаться от любого взаимодействия с Трампом и таким образом получить поддержку европейских элит.Шарий предположил, что в ближайшее время, Зеленский может сделать очень резкие заявления в адрес Трампа и американской администрации.Накануне в Париже прошел саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев". В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. Зеленский после саммита потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов о размещении на Украине так называемых "миротворцев", он настаивает на конкретизации сроков по развертыванию сил, их количестве и месторасположению.О жалобах Зеленского на американского лидера - в материале "Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США на сайте Украина.ру.

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новости, париж, киев, владимир зеленский, дональд трамп, украина, анатолий шарий, европейская комиссия, ес, нато