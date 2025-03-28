https://ukraina.ru/20250328/1062113354.html
Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина
Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина - 28.03.2025 Украина.ру
Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина
Поздно вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем корабля российский президент сделал несколько примечательных заявлений по Украине
2025-03-28T10:26
2025-03-28T10:26
2025-03-28T10:26
эксклюзив
украина
россия
восточный тимор
владимир путин
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
сво
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Внешнее управление для УкраиныПервое, что обращает на себя внимание - это идея временного внешнего управления Украиной, которое поспособствовало бы проведению в этой стране законных выборов. Такое предложение в контексте украинского конфликта звучит впервые.Путин рассказал, что в недавней истории были прецеденты, когда в той или иной стране вводилось внешнее управление. Он привел в пример Восточный Тимор. Это небольшое островное государство в Юго-Восточной Азии, в котором в 1990-е гг. шла кровавая борьба за независимость от Индонезии.Ситуация тогда дошла до того, что ООН решением Совета безопасности ввела в Восточном Тиморе временную администрацию под своим мандатом, которая просуществовала с 1999 по 2002 гг. Основная ее задача была в поддержании безопасности и порядка, а также содействие в проведении выборов, формировании новых органов власти и т.д.В плане армии и полиции эта забота также легла на временную администрацию, которая имела свой миротворческий контингент и органы правопорядка. При этой администрации был создан консультативный совет из местных политиков с участием представителей международной общественности. Вместе они сформировали две переходные администрации, а также провели выборы в Конституционную Ассамблею (учредительное собрание), которое приняло основной закон страны и далее санкционировало выборы президента, парламента и др., после чего временные власти ООН сложили свои полномочия.Помимо Восточного Тимора, Путин также перечислил в качестве стран, где также вводилось внешнее управление бывшую Югославию и Папуа-Новую Гвинею.Это можно было бы сделать, чтобы провести на Украине демократические выборы, добавил Путин."Для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует", - пояснил глава российского государства свою мысль.Реакция Украины на это предложение пока не последовало. В США же заявили, что порядок управления этой страной регулируется ее Конституцией. Так, во всяком случае, заявил неназванный чиновник Белого дома, слова которого приводит Reuters.Договариваться не с кемИз этого же вытекает другая важная мысль Путина - а с кем договариваться на Украине?"Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал президент.Речь идет о том, что по Конституции весной и осенью 2024 года на Украине должны были быть проведены президентские и парламентские выборы. Согласно основному закону, во время военного положения на неопределенный срок переносятся выборы в Верховную Раду, но не главы государства.Тем не менее, с мая прошлого года Владимир Зеленский перестал был легитимным лидером страны. По словам Путина, из-за этого такую же нелегитимность имеют другие органы власти, которые назначаются президентом."Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - отметил Путин.Схожие мысли глава государства озвучивал и ранее. Интересно то, что в этот раз он никак не упомянул украинский парламент, при этом ранее он допускал, что подписантом гипотетических документов с Москвой от лица Киева мог бы быть спикер Рады.Получается ли так, что теперь на Украине России вообще не с кем вести дела или это уже додумывание за российского президента? Так или иначе, такая фигура умолчания в речи Путина обращает на себя внимание.Не дожимать, а добиватьПутин подробно остановился на ситуации на поле боя. Он отметил, что на сегодняшний день освобождено 99% территории ЛНР, 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Следует подчеркнуть, что в контексте освобождения упомянуты Запорожская и Херсонская области, которые регулярно оказываются в центре спекуляций о том, что Россия якобы не претендует на административные центры этих регионов и остальную неконтролируемую территорию и вообще чуть ли не готова разменять их в ходе переговоров.Исходя из слов Путина, задача полностью зачистить от ВСУ эти российские регионы, закрепленные в Конституции, с повестки дня не снята.Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут результата."Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.Он добавил, что украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит.Президент России также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.Украина под властью неонацистовВ беседе с моряками Путин коснулся еще одной темы, которая за всеми последними событиями стала несколько выпадать из фокуса внимания. Это денацификация Украины, которая когда-то была обозначена одной из основных целей спецоперации.Глава российского государства обратил внимание на переформатирование подразделений ВСУ, которые состоят из идейных неонацистов."Сейчас они и вот эти подразделения, в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии (корпуса - ред.). Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин.Он констатировал, что на Украине "усиливается влияние нациков".Таким образом, никто про необходимость зачистки Украины от неонацизма не забыл и это также будет одним из условий урегулирования, иначе какой долгосрочный мир возможен, если по Украине будут и дальше разгуливать вооруженные до зубов отряды неонацистов.Своим выступлением Путин дал понять, что если удастся договориться обо все этом дипломатическим путем - то это хорошо и предпочтительнее, можно придумать любые варианты, вплоть до временного управления ООН, была бы воля Киева и его хозяев. А если такой воли так и не найдется, то Россия в своем темпе продолжит планомерно достигать всех своих целей тем путем, которым она делает это сейчас. *Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о разговоре Владимира Путина с российскими моряками - в материале издания Украина.ру "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
https://ukraina.ru/20250325/1062021623.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, восточный тимор, владимир путин, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, сво
Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина
Поздно вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем корабля российский президент сделал несколько примечательных заявлений по Украине
Внешнее управление для Украины
Первое, что обращает на себя внимание - это идея временного внешнего управления Украиной, которое поспособствовало бы проведению в этой стране законных выборов. Такое предложение в контексте украинского конфликта звучит впервые.
Путин рассказал, что в недавней истории были прецеденты, когда в той или иной стране вводилось внешнее управление. Он привел в пример Восточный Тимор
. Это небольшое островное государство в Юго-Восточной Азии, в котором в 1990-е гг. шла кровавая борьба за независимость от Индонезии.
Ситуация тогда дошла до того, что ООН решением Совета безопасности ввела в Восточном Тиморе временную администрацию под своим мандатом, которая просуществовала с 1999 по 2002 гг. Основная ее задача была в поддержании безопасности и порядка, а также содействие в проведении выборов, формировании новых органов власти и т.д.
В плане армии и полиции эта забота также легла на временную администрацию, которая имела свой миротворческий контингент и органы правопорядка. При этой администрации был создан консультативный совет из местных политиков с участием представителей международной общественности.
Вместе они сформировали две переходные администрации, а также провели выборы в Конституционную Ассамблею (учредительное собрание), которое приняло основной закон страны и далее санкционировало выборы президента, парламента и др., после чего временные власти ООН сложили свои полномочия.
Помимо Восточного Тимора, Путин также перечислил в качестве стран, где также вводилось внешнее управление бывшую Югославию
и Папуа-Новую Гвинею
.
"И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления", - сказал он.
Это можно было бы сделать, чтобы провести на Украине демократические выборы, добавил Путин.
"Для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует", - пояснил глава российского государства свою мысль.
Реакция Украины на это предложение пока не последовало. В США же заявили, что порядок управления этой страной регулируется ее Конституцией. Так, во всяком случае, заявил неназванный чиновник Белого дома, слова которого приводит Reuters.
Из этого же вытекает другая важная мысль Путина - а с кем договариваться на Украине?
"Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал президент.
Речь идет о том, что по Конституции весной и осенью 2024 года на Украине должны были быть проведены президентские и парламентские выборы. Согласно основному закону, во время военного положения на неопределенный срок переносятся выборы в Верховную Раду
, но не главы государства.
Тем не менее, с мая прошлого года Владимир Зеленский перестал был легитимным лидером страны. По словам Путина, из-за этого такую же нелегитимность имеют другие органы власти, которые назначаются президентом.
"Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - отметил Путин.
Схожие мысли глава государства озвучивал и ранее. Интересно то, что в этот раз он никак не упомянул украинский парламент, при этом ранее он допускал, что подписантом гипотетических документов с Москвой от лица Киева мог бы быть спикер Рады.
Получается ли так, что теперь на Украине России вообще не с кем вести дела или это уже додумывание за российского президента? Так или иначе, такая фигура умолчания в речи Путина обращает на себя внимание.
Путин подробно остановился на ситуации на поле боя. Он отметил, что на сегодняшний день освобождено 99% территории ЛНР, 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Следует подчеркнуть, что в контексте освобождения упомянуты Запорожская и Херсонская области, которые регулярно оказываются в центре спекуляций о том, что Россия якобы не претендует на административные центры этих регионов и остальную неконтролируемую территорию и вообще чуть ли не готова разменять их в ходе переговоров.
Исходя из слов Путина, задача полностью зачистить от ВСУ эти российские регионы, закрепленные в Конституции, с повестки дня не снята.
Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут результата.
"Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит.
Президент России также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.
Украина под властью неонацистов
В беседе с моряками Путин коснулся еще одной темы, которая за всеми последними событиями стала несколько выпадать из фокуса внимания. Это денацификация Украины, которая когда-то была обозначена одной из основных целей спецоперации.
Глава российского государства обратил внимание на переформатирование подразделений ВСУ, которые состоят из идейных неонацистов.
"Сейчас они и вот эти подразделения, в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии (корпуса - ред.). Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин.
Он констатировал, что на Украине "усиливается влияние нациков".
Таким образом, никто про необходимость зачистки Украины от неонацизма не забыл и это также будет одним из условий урегулирования, иначе какой долгосрочный мир возможен, если по Украине будут и дальше разгуливать вооруженные до зубов отряды неонацистов.
Своим выступлением Путин дал понять, что если удастся договориться обо все этом дипломатическим путем - то это хорошо и предпочтительнее, можно придумать любые варианты, вплоть до временного управления ООН, была бы воля Киева и его хозяев.
А если такой воли так и не найдется, то Россия в своем темпе продолжит планомерно достигать всех своих целей тем путем, которым она делает это сейчас.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о разговоре Владимира Путина с российскими моряками - в материале издания Украина.ру "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.