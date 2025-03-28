https://ukraina.ru/20250328/1062113354.html

Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина

Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина - 28.03.2025 Украина.ру

Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина

Поздно вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем корабля российский президент сделал несколько примечательных заявлений по Украине

2025-03-28T10:26

2025-03-28T10:26

2025-03-28T10:26

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Внешнее управление для УкраиныПервое, что обращает на себя внимание - это идея временного внешнего управления Украиной, которое поспособствовало бы проведению в этой стране законных выборов. Такое предложение в контексте украинского конфликта звучит впервые.Путин рассказал, что в недавней истории были прецеденты, когда в той или иной стране вводилось внешнее управление. Он привел в пример Восточный Тимор. Это небольшое островное государство в Юго-Восточной Азии, в котором в 1990-е гг. шла кровавая борьба за независимость от Индонезии.Ситуация тогда дошла до того, что ООН решением Совета безопасности ввела в Восточном Тиморе временную администрацию под своим мандатом, которая просуществовала с 1999 по 2002 гг. Основная ее задача была в поддержании безопасности и порядка, а также содействие в проведении выборов, формировании новых органов власти и т.д.В плане армии и полиции эта забота также легла на временную администрацию, которая имела свой миротворческий контингент и органы правопорядка. При этой администрации был создан консультативный совет из местных политиков с участием представителей международной общественности. Вместе они сформировали две переходные администрации, а также провели выборы в Конституционную Ассамблею (учредительное собрание), которое приняло основной закон страны и далее санкционировало выборы президента, парламента и др., после чего временные власти ООН сложили свои полномочия.Помимо Восточного Тимора, Путин также перечислил в качестве стран, где также вводилось внешнее управление бывшую Югославию и Папуа-Новую Гвинею.Это можно было бы сделать, чтобы провести на Украине демократические выборы, добавил Путин."Для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует", - пояснил глава российского государства свою мысль.Реакция Украины на это предложение пока не последовало. В США же заявили, что порядок управления этой страной регулируется ее Конституцией. Так, во всяком случае, заявил неназванный чиновник Белого дома, слова которого приводит Reuters.Договариваться не с кемИз этого же вытекает другая важная мысль Путина - а с кем договариваться на Украине?"Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал президент.Речь идет о том, что по Конституции весной и осенью 2024 года на Украине должны были быть проведены президентские и парламентские выборы. Согласно основному закону, во время военного положения на неопределенный срок переносятся выборы в Верховную Раду, но не главы государства.Тем не менее, с мая прошлого года Владимир Зеленский перестал был легитимным лидером страны. По словам Путина, из-за этого такую же нелегитимность имеют другие органы власти, которые назначаются президентом."Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - отметил Путин.Схожие мысли глава государства озвучивал и ранее. Интересно то, что в этот раз он никак не упомянул украинский парламент, при этом ранее он допускал, что подписантом гипотетических документов с Москвой от лица Киева мог бы быть спикер Рады.Получается ли так, что теперь на Украине России вообще не с кем вести дела или это уже додумывание за российского президента? Так или иначе, такая фигура умолчания в речи Путина обращает на себя внимание.Не дожимать, а добиватьПутин подробно остановился на ситуации на поле боя. Он отметил, что на сегодняшний день освобождено 99% территории ЛНР, 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Следует подчеркнуть, что в контексте освобождения упомянуты Запорожская и Херсонская области, которые регулярно оказываются в центре спекуляций о том, что Россия якобы не претендует на административные центры этих регионов и остальную неконтролируемую территорию и вообще чуть ли не готова разменять их в ходе переговоров.Исходя из слов Путина, задача полностью зачистить от ВСУ эти российские регионы, закрепленные в Конституции, с повестки дня не снята.Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут результата."Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.Он добавил, что украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит.Президент России также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.Украина под властью неонацистовВ беседе с моряками Путин коснулся еще одной темы, которая за всеми последними событиями стала несколько выпадать из фокуса внимания. Это денацификация Украины, которая когда-то была обозначена одной из основных целей спецоперации.Глава российского государства обратил внимание на переформатирование подразделений ВСУ, которые состоят из идейных неонацистов."Сейчас они и вот эти подразделения, в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии (корпуса - ред.). Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды", - заявил Путин.Он констатировал, что на Украине "усиливается влияние нациков".Таким образом, никто про необходимость зачистки Украины от неонацизма не забыл и это также будет одним из условий урегулирования, иначе какой долгосрочный мир возможен, если по Украине будут и дальше разгуливать вооруженные до зубов отряды неонацистов.Своим выступлением Путин дал понять, что если удастся договориться обо все этом дипломатическим путем - то это хорошо и предпочтительнее, можно придумать любые варианты, вплоть до временного управления ООН, была бы воля Киева и его хозяев. А если такой воли так и не найдется, то Россия в своем темпе продолжит планомерно достигать всех своих целей тем путем, которым она делает это сейчас. *Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о разговоре Владимира Путина с российскими моряками - в материале издания Украина.ру "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.

https://ukraina.ru/20250325/1062021623.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, восточный тимор, владимир путин, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, сво