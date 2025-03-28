https://ukraina.ru/20250328/1062121553.html

Как Елена Зеленская управляет Украиной? За что убили националиста в Одессе? Боксер Усик - доктор права

Как Елена Зеленская управляет Украиной? За что убили националиста в Одессе? Боксер Усик - доктор права - 28.03.2025 Украина.ру

Как Елена Зеленская управляет Украиной? За что убили националиста в Одессе? Боксер Усик - доктор права

На Украине очередная порция скандалов с известными и не очень персонажами

2025-03-28T18:03

2025-03-28T18:03

2025-03-28T18:03

эксклюзив

елена зеленская

александр усик

тарас шевченко

украина

харьков

одесса

владимир зеленский

право

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062129908_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_9095fe354360379cd700cafc7c8637ee.jpg

Что обсуждают на Украине? Какие новости тревожат, интересуют, беспокоят людей?Кроме "продажи Украины", про которую власть пока объяснений не даёт, первое место - как всегда, у новостей про мобилизацию.Дикость эта продолжается. И чем дальше, тем больше. Пока Зеленский ездит на очередные саммиты, народ "пакуют" и отправляют на фронт.В Одессе появилось объяснение убийству националиста Ганула.Боксёр Усик спокойно защитил диссертацию в Харькове! Странно, но на фронт он не заехал.А Елена Зеленская, как выяснилось, главный консультант своего мужа.Но начнем с удивительно лживого репортажа британской газеты. Это пример того, во что превратилась журналистика Запада.Даже как-то не верится, что такую чушь кто-то написал и опубликовал в солидном издании."Дети в Херсоне втайне учат мову"Херсонские дети втайне читают на украинском. Так пишет английская "Гардиан". Целый большой репортаж."Рискуя быть разоблачёнными и даже попасть в тюрьму, юные читатели часто встречаются, чтобы обсудить тексты, которые путинские войска пытаются уничтожить."Это - ни много, ни мало - "самый опасный книжный клуб в мире", по утверждению "Гардиан"!"17-летняя Марийка (имя не настоящее) и её друзья должны сначала убедиться, что окна закрыты, и никто не прячется под дверями квартиры. Информаторы часто сообщают российской тайной полиции о тех, кто изучает украинский язык..."Это какая-то пародия? Но нет, серьезный репортаж.Этот лютейший бред дополняется подробностями: подростков, которые в школе говорят на украинском, уводят в лес для допроса (почему в лес??). А родителей могут лишить родительских прав, если ребенок разговаривает на украинском.Что именно читают дети, из репортажа непонятно. Павла Тычину?Кто учился на Украине, должен помнить знаменитый школьный стишок:"Краще зйисты кырпычыну,Ниж учыть Павла Тычыну"(Лучше съесть кирпичину,Чем учить Павла Тычину)И стихи самого классика:"Трактор в поле дыр-дыр-дыр,Мы за мир, мы за мир"Или они "тайком читают" стихи Тараса Шевченко? Памятники которому стоят в Москве, Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Евпатории?Лесю Украинку? Улицы, названные её именем, продолжают так же называться и в Крыму, и в Москве, и много где ещё в России.Не говоря уже о полной доступности их произведений. Просто сидя в Лондоне, можно глянуть, что продается в России в интернете из написанного на украинском языке: антология украинской поэзии, стихи Шевченко и Украинки, повести Коцюбинского, других авторов, сказки для детей.Только на одной торговой площадке - 965 предложений.Но нет, надо высасывать из пальца "Марийку и ее друзей".В Севастополе, кстати, стоит спокойно в самом центре гостиница "Украина", никто ничего не менял и не собирается.В Крыму украинский является одним из государственных языков (вместе с русским и крымско-татарским).Кстати, легко можно проверить, что и в Запорожской и Херсонской областях дети могут официально учиться в школе на украинском языке.В общем, что сказать? К "британским учёным" надо смело добавлять такую же высосанную из пальца "английскую журналистику".Будни страныЧто творится на Украине с самой жуткой для жителей страны темой - мобилизация?Это что-то страшное. Новости "от ТЦК" - приходят каждый день, и всё жутче. Потому что те, кто там работают, не получили и не получают никакого наказания.Абсолютная безнаказанность. Лицензия на отлов людей.Несчастные случаи, которых масса, игнорируются.Всегда можно отписаться: "он сам на нас набросился, а потом вдруг выпрыгнул из окна".Вот всего лишь несколько примеров.Парень из села Локачи. Шёл из гостей, был выпивший, потерял бдительность, проходил мимо полиции, схватили, заковали в наручники, отвезли в ТЦК, привязали к кровати и били до четырёх часов утра.Парень как-то отвязался и выпрыгнул в окно. Говорит: "мне все одно уже было, какой этаж, что будет, я уже ничего не соображал".Этаж оказался второй, но у него - перелом ног и позвоночника. Сейчас в больнице. Ему повезло: родственники наняли адвоката, и тот говорит про "букет статей", которые надо применить к ТЦК и полиции. Но как будет решать дело суд?В Ровно мобилизовали мужчину, который гулял с коляской. Ребёнка в коляске просто бросили посреди улицы, отца увезли в ТЦК. В местных пабликах ищут ребёнка.Мать в Киеве пыталась не дать мобилизовать сына, её оттолкнули, она упала, теперь женщина с переломом черепа - в больнице.В Одессе женщину на улице побил сотрудник ТЦК, она пыталась вступиться за парня.В Кривом Роге пьяного "работника" ТЦК остановили за рулем. Он угрожал "перестреляю всех". В его крови было 2,4 промилле алкоголя.В Одессе же произошёл такой смешной и грустный диалог между потребителем и службой доставки: "Почему так долго ждать заказ?" - "Потому что ТЦК ловит курьеров" - "Какой кошмар, жду"."Военные адвокаты"Так это только часть тех случаев, когда есть видео. А сколько тех, что не зафиксированы?ТЦК становятся всё злее.Народный депутат Украины Артем Дмитрук утверждает, что им "дано время еще на месяц мобилизации". Так это или нет, неизвестно. Но якобы именно тем, что остался месяц наживы, объясняется такая активность военкомов.И вот появилась новая, так сказать, "услуга": "военные адвокаты".За 3-4 тысячи долларов такой посредник вызволит вас из ТЦК.Взятка? Ну что вы! Как такое можно подумать. Работа посредника. "Адвокатов" вызывают сами ТЦК. Чтобы их не обвинили во взяточничестве, формируется прослойка.Чистая мафия.Позавтракай, как ГанулНа Украине ещё одна самая обсуждаемая новость – это, конечно, месть в Одессе.Нескрываемую радость одесситов вызвало сообщение о том, что убит отвратительный украинский нацист Ганул.Самые известные "подвиги" этого мерзкого гада: участие в сожжении людей в Одессе 2 мая, "отлов" народа на мобилизацию, попытка расстрелять из гранатомёта памятник Екатерине Второй. И множество "подвигов" в качестве рекетира.Ганул был расстрелян в Одессе прямо на улице. И некоторые прохожие прямо на месте расстрела показывали знаки одобрения: большой палец вверх. Не боялись даже попасть на камеры.А вдова убитого в Одессе националиста Ганула, не растерявшись, опубликовала по-быстрому рекламу:"Если хочешь позавтракать, как Ганул, заходи в кафе такое-то на такой улице в Одессе. Он там всегда завтракал тем-то и тем-то".Ну что ж, денежки сами себя не заработают. Надо успевать.Впрочем, вряд ли у рекламы "позавтракай как Ганул" будет бешеный успех.И сама вдова Ганула, кстати, гражданка Израиля, тут же пишет: "я ненавижу Одессу и весь этот вайб".И вместе с родственниками Ирины Фарион они возмущаются бездействием прохожих во время расстрела Ганула. Проклинают их: "пожелала бы смерти, но вы и так не живые".Что, интересно, должны были сделать прохожие? Отнимать у стрелка оружие? Закрывать собой жирное тело Ганула?Судебное заседание будет закрытым. Но ходят такие слухи: человек тот прибыл к Ганулу за джипом, который националист и сборщик всяческих "донатов" обещал воинской части. Деньги Ганул получил, джип не предоставил.Гонца вывезли в лес, избили и бросили умирать. Он выжил, долго лежал в больнице. И "вернул долг" Ганулу. Не скрывал лицо, не пытался бежать. У него была задача, он её выполнил.Никакой это не "самовольно оставивший часть", это был гонец с посланием от "серьёзных военных людей".Он, видимо, даже хотел, чтобы инцидент попал на камеры слежения, как и получилось.Ну собственно, чего-то в этом духе давно следовало ожидать.Но в соцсетях Одессы - праздник.Нацист Стерненко с горечью пишет про телеграм каналы Одессы:"Лучше не заходить в одесские телеграм каналы, потому что такой концентрации сепаратистов и ватников, которые радуются смерти украинца и активиста, вы ещё не видели."А жители Одессы уже собирают деньги на адвоката мстителю.Усик - доктор праваА тем временем боксёр Усик стал доктором права! Да, защитил диссертацию в Харькове, в национальном университете внутренних дел.Тема: "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта."Решение о присвоении степени принято было единогласно! Всё как положено: рецензенты, оппоненты. "Поздравляем, коллега".Правда, новый доктор права не смог произнести с первого раза все непривычные для него слова: "интенсификация", "теоретический". Говорил по слогам: "ин-тен-си-си-фи..."Как в детском саду.Ну ничего, научится. В спорте, как сказал Усик, ему осталось "полтора - два года". И вот тогда - возьмётся за науку.А Елена Зеленская, оказывается - президент УкраиныИ очередное заявление Зеленского:"У меня много советников. Моя жена стала одной из лучших. Но самые полезные люди - это те, кого я спрашиваю на улицах. Их рекомендации порой лучше рекомендации моих консультантов."Поразительно лживое и безответственное существо.Какие люди на улицах?Зеленский в принципе все шесть лет у власти вообще не появляется на улицах. Не то чтобы разговаривать с людьми.Ну а то, что рекомендации ему даёт Елена - это многое объясняет.Знайте, украинцы, вами управляет Елена Зеленская.Ну по крайней мере, судя по словам Зеленского, это так.И это совсем не смешно.О других европейских и мировых скандалах - в статье Елены Мурзиной Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели

украина

харьков

одесса

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, елена зеленская, александр усик, тарас шевченко, украина, харьков, одесса, владимир зеленский, право, мобилизация, россия