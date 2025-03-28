ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия констатирует отсутствие контроля руководства киевского режима над его собственными вооруженными силами.
Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.