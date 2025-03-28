ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков - 28.03.2025 Украина.ру
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ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков
ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков - 28.03.2025 Украина.ру
ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-28T14:48
2025-03-28T14:48
новости
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков.Он также отметил, что Россия констатирует отсутствие контроля руководства киевского режима над его собственными вооруженными силами.Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.
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новости, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков

14:48 28.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия констатирует отсутствие контроля руководства киевского режима над его собственными вооруженными силами.
Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.
 
НовостиРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
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