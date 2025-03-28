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ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков

ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков - 28.03.2025 Украина.ру

ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-28T14:48

2025-03-28T14:48

2025-03-28T14:48

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"Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков.Он также отметил, что Россия констатирует отсутствие контроля руководства киевского режима над его собственными вооруженными силами.Украина нарушает не только мораторий на удары, но и отказывается от соблюдения других обсуждаемых договоренностей. Подробности в публикации МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины