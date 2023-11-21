https://ukraina.ru/20231121/1051171265.html

Владимир Путин, биография

Владимир Путин, биография - 21.11.2023 Украина.ру

Владимир Путин, биография

Президент Российской Федерации

2023-11-21T08:15

2023-11-21T08:15

2023-11-21T08:15

биография

владимир путин

россия

президент

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Детство и образование Родился Владимир Путин 7 октября 1952 года в Ленинграде. Как до сих пор говорит президент, вырос он в довольно простой семье. Отца Путина тоже звали Владимир, он был участником Великой Отечественной войны, позже работал на заводе. Мать – Мария Шеломова: она была разнорабочей, пережила блокаду Ленинграда. По воспоминаниям Путина, мама будущего президента всегда окутывала теплом, заботой и очень вкусно готовила, в то числе, пирожки с капустой и ватрушки.Поначалу Путин учился в школе-восьмилетке, а затем поступил в среднюю школу с химическим уклоном на базе Ленинградского Технологического института. Будущий лидер государства старался учиться хорошо, однако, как заявляла его учительница, он мог учиться и без троек. Педагог пыталась обсудить это с отцом Владимира, чтобы он смог повлиять на его успеваемость, но после 6 класса Владимир сам резко изменил свое отношение к учебе.Как говорил в юности будущий президент “стало ясно, что дворовых навыков не хватает”, и с тех пор, Владимир сделал упор на учебу и занятия спортом.Путину нравилось заниматься дзюдо – секцию он посещал с 11 лет. Как отмечал президент, его привлекало единоборство своей особой философией, культурой взаимоотношений с соперником и правилами ведения схватки.У Путина есть звание мастера спорта по дзюдо, а в сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо. Четырьмя годами позже он получает почётный диплом “доктор в области дзюдо” южнокорейского университета Ёнин.Кроме того, Путин увлекался горнолыжным спортом и хоккеем. В феврале 2011 года Владимир Путин пообещал участникам Универсиады в Турции научиться кататься на коньках и благодаря упорным тренировками стал очень хорошо держатся на льду. С самого детства Путин был увлечен деятельностью разведчиков и хотел работать по этой профессии и ради интереса сходил в приемную Управления КГБ, но там ему объяснили, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо окончить вуз, предпочтительно юридический факультет.Поэтому в 1970 году он решает поступает на юридический факультет ЛГУ, а в конце 70-х – начале 80-х годов Путин оканчивает московскую Высшую школу КГБ №1.Карьера в КГБ После окончания Ленинградского государственного университета Владимир Путин был направлен на службу в Комитет государственной безопасности. В следующем 1976 году он получил звание старшего лейтенанта юстиции в системе территориальных органов КГБ СССР после курсов подготовки оперативного состава в Ленинграде. Далее была служба в контрразведывательном подразделении управления КГБ по Ленинградской области. А в 1979 году Путин прошел курсы переподготовки при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского в Москве. После этого он перешел в 1-й отдел УКГБ по Ленинградской области (внешняя разведка). В 1985 году Владимира Путина направили на работу в ГДР. Там он проработал до 1990 года в должности директора Дома дружбы СССР-ГДР (таково было его прикрытие). По выслуге лет Путин получил звание подполковника и должность старшего помощника начальника отдела.После возвращения в Советский Союз Путин не захотел переходить в центральный аппарат внешней разведки КГБ СССР в Москве, а продолжил работу в Ленинградском управлении КГБ. Далее Владимир Путин вернулся в родной ЛГУ им. Жданова, но уже в качестве помощника ректора по международным вопросам. Карьера в политикеВ том же 1990-м году Путин стал советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В связи со сменой работы Владимир Владимирович уволился из КГБ. В мэрии Санкт-Петербурга будущий президент занимал должности председателя комитета по внешним связям администрации, а с 1994 – первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга с сохранением предыдущей должности. Спустя год Путин возглавил региональное отделение партии "Наш дом – Россия" (НДР). В 1996 году после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора, Владимир Путин был вынужден оставить работу в мэрии Санкт-Петербурге и одно время был безработным. Тогда же переехал в Москву. Здесь был принят в Управление Делами при президенте РФ. За 3 года Владимир Владимирович с заместителя управляющего по делам Президента вырос до секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. В 1998 году получил звание полковника. В 1998 году возглавил Федеральную службу безопасности РФ. А в 1999 году президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром России. Президент России После ухода Ельцина с поста 31 декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности Президента России. А вступил в должность официально он 7 мая 2000 года. На второй срок переизбрался 14 марта 2004 года. В мае 2008 года пост президента перешел Дмитрию Медведеву, а Владимир Владимирович стал председателем правительства России и председателем Всероссийской политической партии "Единая Россия" (членом ее при этом не являлся). В третий раз президентом (теперь уже сроком на 6 лет) Путин стал 7 мая 2012 года, выиграв в первом туре выборов. 18 марта 2018 года Владимир Владимирович вновь победил в предвыборной гонке с большим отрывом и стал президентом в четвертый раз. Как глава государства является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ. Возглавляет Военно-промышленную комиссию Российской Федерации (с 10 сентября 2014 года). Председатель советов при президенте РФ по межнациональным отношениям (с июня 2012 года), по противодействию коррупции, по науке и образованию (с июля 2012 года), по развитию физической культуры и спорта, по развитию местного самоуправления (с августа 2012 года), по культуре и искусству (с сентября 2012 года), по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года). Является председателем комиссий при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (с июня 2012 года). Кроме этого, Владимир Путин активно занимается общественной деятельностью: возглавляет общественное движение Общероссийский народный фронт, председательствует в попечительском совете Русского географического общества, Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, наблюдательных советах некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", российском движении детей и молодежи.Награды Владимир Владимирович Путин является обладателем многих званий, наград и медалей, среди которых: Действительный государственный советник РФ I класса (1997). Ордена "Знак Почета" (1988) и Почета (1996). Большой Крест ордена Почетного легиона (Франция, 2006).Орден Хо Ши Мина (Вьетнам, 2001).Орден короля Абдель-Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия, 2007) и многие другие. Отношения и детиВ браке Путин состоял с Людмилой - в девичестве Шкребневой. Она была по профессии стюардессой. Познакомил Владимира с его будущей супругой их общий друг. Через три года после знакомства, Владимир делает предложение Людмиле и 28 июля 1983 года они женятся.Союз продлился 30 лет: в 2013 году пара развелась. В 1985 году в браке у супругов родилась дочь Мария, а младшая Катерина появилась на свет годом позже. Обеих девочек назвали в честь бабушек: Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.Как рассказывает Людмила, Путин очень трепетно относится к дочерям и всегда их баловал.Автомобили Первый автомобиль у Путина появился еще на третьем курсе: тогда его мама выиграла Запорожец, купив лотерейный билет.Затем из отечественных авто Путин предпочел приобрести Ладу-Калину. На ней он преодолел тысячи километров.Еще одна машина от российского производителя – Нива хранится в президентской резиденции в Сочи. Однажды на ней он приехал на встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.Наиболее представительная из всего арсенала авто президента – Аурус. Это российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту “Единая модульная платформа”. Эту марку Путин представлял президенту Египта Абдельфаттаху Сиси в Сочи.Интересные факты1. Владимир Путин коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями известных людей.2. Перед тем как стать президентом, у семьи Путина произошла беда: у них сгорела дача со всеми вещами и сбережениям, сами домочадцы еле спаслись. На пепелище случайно Владимир Владимирович нашел свой крест, который был абсолютно невредим. После этого семья окончательно перебралась в Москву. Путин считает это событие знаком.3. Крестил маленького Владимира отец патриарха Кирилла, священник Михаил.4. В молодости Владимир Путин снимался на "Ленфильме" в качестве каскадера – в военной драме "Ижорский батальон" и эпопее "Блокада".5. Дедушка Путина работал поваром у Ленина в загородном доме. Несколько раз даже готовил Сталину.

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биография, владимир путин, россия, президент