https://ukraina.ru/20231221/1052243357.html

Си Цзиньпин, биография

Си Цзиньпин, биография - 21.12.2023 Украина.ру

Си Цзиньпин, биография

Председатель Китайской Народной Республики

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

биография

политика

кнр (китай)

си цзиньпин

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Детство и образованиеРодился Си Цзиньпин 1 июня 1953 года в Пекине в семье политика. Отец - Си Чжунсюнь, занимал должность одного из партийного и государственного руководителя Китая. Кроме того, он входил в группу приближенных Мао Цзэдуна. В 1962 году Чжунсюна отправляют в ссылку в провинцию Хэнань: его обвинили в госизмене. Жизнь маленького Цзиньпина тоже меняется не в лучшую сторону: под предлогом трудового перевоспитания его направили в деревню Яньчуань, где он провел ужасных 7 лет. По рассказам Си, он жил в пещере, спал на кровати из кирпичей, боролся с блохами и ежедневно работал.Спустя почти двадцать лет Чжунсюнь возвращается в политику и становится членом Секретариата ЦК КПК, а затем членом Политбюро ЦК КПК.Мать – Ци Синь была кадровым работником и ветераном КПК. Синь уделяла много времени воспитанию детей: она прививала им любовь к ближним, учила трудолюбию и экономии. У Цзиньпина были очень теплые отношения с матерью: когда его отравили в ссылку, Синь вручила сыну сумку, на которой вышила красными нитками слова “Материнское сердце”.Также у Си есть брат и две сестры. Старшая сестра после того, как отца отправили в ссылку, покончила с собой.В 1975 году Цзиньпин возвращается домой и поступает в Пекинский университет на химико-технологический факультет. Однако большую часть времени он провел на "картошке": в то время многих студентов отправляли на сельхозработы. КарьераНаходясь в ссылке, Си порядка 7 раз подавал заявку на прием в комсомол, и по итогу ему выдали значок. Политический путь Си начал еще в 1974 году, когда его приняли в ряды Коммунистической партии Китая: в нее он попал с 10 попытки.В последующие годы Цзиньпин усердно трудился и заработал хорошую репутацию, по итогу в 1982 году он занимает должность секретаря министра обороны страны Гэн Бяо. Спустя несколько лет Си переезжает в Чжэндин, где его назначают управляющим местного комитета партии. На посту Цзиньпин в разы увеличил туристический пассажиропоток в регион, таким образом, финансовое положение провинции улучшилось.В 1985 году Си занимает должность вице-мэра города Сямэнь, а спустя три года становится секретарем комитета КПК округа Ниндэ (Фудзянь) и первым секретарем военного округа Фуцзянь Народно-освободительной армии Китая.В начале девяностых Цзиньпин становится секретарем Фучжоуского городского комитета, а в 1992 году Си был делегатом XIV Всекитайского съезда КПК.Стремительный карьерный рост Си пришелся на период, когда он занимал должность вице-мэра Фуцзяня. Си был близок к народу, был такой случай, когда через его офис прошло порядка 700 граждан, с которыми он пообщался лично. Особое внимание Цзиньпин уделял борьбе с коррупцией.В 2006 году, когда секретаря Шанхайского комитета КПК Чэнь Ланюя осудили за нецелевое использование госбюджета, Си назначают на место Чэня.Через 6 лет по итогам XVIII съезда КПК, Центральный комитет КПК 18-го созыва назначил Си Цзиньпина Генеральным секретарём ЦК КПК и председателем центрального военного совета ЦК КПК, а также включил его в состав Политбюро ЦК КПК и Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 18-го созыва.За время правления Си в Китае возрос уровень медицинского обслуживания, а также политик не оставил без внимания насущную проблему государства: переселение сельских жителей в города. Кроме того, в Китае зафиксировали значительный экономический рост: в стране было создано более 70 миллионов рабочих мест.Кстати, решение согласно которому в китайских семьях нельзя иметь больше одного ребенка, принадлежит Цзиньпину.В 2018 году в КНР был обнародован пакет поправок в конституцию государства, благодаря которому у Си появилось право на бессрочное правление.В декабре 2019 года, когда стало известно о появлении коронавируса, статус Си пошатнулся: Запад призвал Китай взять на себя ответственность за распространение ковида, однако глава Поднебесной заявил, что политизировать эту тему не нужно.Осенью 2022 года Си повторно был назначен главой руководящей партии, а годом позже его кандидатура была утверждена на пост главы КНР.Награды- орден “Хосе Марти”- орден Пакистана 1 класса- кавалер Большого креста ордена Леопольда I- орден Святого апостола Андрея Первозванного- большая цепь ордена Звезды Палестины- орден Заида- кавалер Большого креста Национального ордена Льва Сенегала- цепь ордена Освободителя Сан-Мартина- орден “Манас” I степени- орден “Зарринточ” I степениОтношения и детиПервый брак Си заключил с дочерью посла Китая в Великобритании Кэ Линлин, но вскоре пара рассталась.Во второй раз Председатель КНР женился на известной певице из Поднебесной – Пэн Лиюань. Став совершеннолетней девушка вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Сегодня супруга Си регулярно дает концерты по стране. Кроме того, Пэн является первым в стране магистром по китайской национальной вокальной музыке, а также занимается вопросами борьбы со СПИДом, туберкулезом и табакокурением.Супруги воспитывают дочь Си Минцзе. Она поступила в Гарвард, где обучается под псевдонимом во избежание излишнего внимания.Интересные факты1. В юности Цзиньпин зачитывался русской классикой. Среди любимых авторов он выделил: Лермонтова, Толстого, Достоевского, Гоголя и Шолохова. Но самое большое впечатление на СИ произвел роман Островского "Как закалялась сталь".2. Си Цзиньпин в переводе означает, как “приближающий мир”3. Председатель КНР происходит от ханцев – самой крупной этногруппы в мире.4. Цзиньпин удостоен титула “стержневого” лидера, который в свое время носилиМао Цзэдун, реформатор Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь.5. На досуге Си любит читать, путешествовать и играть в футбол.6. Герой мультфильма Винни-Пух с 2013 года находится под запретом в КНР, так как по сети разлетелся мем, в котором сравнивают Си и Обаму с Винни и Тигрой.7. Цзиньпин за последние 10 лет посадил более 100 тысяч чиновников-коррупционеров.

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биография, политика, кнр (китай), си цзиньпин