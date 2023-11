https://ukraina.ru/20231122/1051163075.html

Дональд Трамп. Биография

Дональд Трамп. Биография - 22.11.2023 Украина.ру

Дональд Трамп. Биография

45-й президент США

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в семье миллионера. Детство и образованиеОтец будущего президента США, Фред Трамп, занимался застройкой Нью-Йорка. Мать Дональда была домохозяйкой, всего в семье было пятеро детей.По отцу в Трампе-младшем течет немецкая кровь, а по матери – шотландская.В возрасте пяти лет Дональда зачислили в частную школу Кью-Форест. Чтобы привить мальчику дисциплину и побороть его хулиганистый характер, в 13 лет родители перевели его в Нью-Йоркскую военную академию. Там Трамп стал выдающимся атлетом и лидером среди курсантов.Затем Дональд поступил в Фордхемский университет, но вскоре перевелся в Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете. Выпустился из нее он в 1968 году бакалавром экономических наук.Бизнес После окончания ВУЗа Дональд начинает работать в компании отца и как истинный бизнесмен зарабатывает на недвижимости: он сдает в аренду дома для людей, относящихся к среднему классу. В 1971 году он отличается тем, что мастерски занялся реконструкцией отеля “Коммодор” и открыл гостиницы Grand Hyatt.Помимо прогрессивного строительного бизнеса, в 1980-е годы Трамп регистрирует собственную торговую марку и использует свою фамилию в названии брендов: Trump Financial, Trump Restaurants, Trump Ice, и другие.Пытался Дональд удержать наплаву управление футбольной командой New Jersey Generals, создание авиакомпании Trump Shuttle, издание медиа, производство водки, а также учреждение университета и интернет-компании. Однако финансовый кризис, нагрянувший в 1980 году, привел к росту долгов Трампа: по итогу цифра составляла около одного миллиарда долларов.Банкротство45-й президент США несколько раз становился банкротом: в 1991, 1992, 2004 и 2009 годах. Первый раз в центре скандала оказалось казино Trump’s Taj Mahal в Нью-Джерси. На тот момент его бизнес в штате достиг такого пика, что казино попросту не смогло затмить конкурентов. По итогу посетители отказывались оставлять там свои деньги.Второе банкротство связано с роскошным отелем Trump Plaza Hotel: за неимением богатых посетителей он постоянно пустовал. Решением Трампа было закрыть отель, а убытки на тот момент составляли больше 550 млн долларов.Следующий инцидент произошел в 2004 году — за последние 12 лет отели и казино в Атлантик-Сити успели накопить долгов на 1,8 млрд долларов. В результате суд обязал Трампа вложить в сделку 77 млн долларов и сократить его долю в проблемных активах до 25% — это банкротство оказалось для будущего президента самым выгодным.А в 2009 году его компания Trump Entertainment Resorts задолжала 53,1 млн долларов. Известно, что совет директоров рекомендовал миллиардеру самостоятельно ликвидировать убытки, сменив бизнес-тактику, но Трамп настоял на очередном банкротстве.ПолитикаВ конце 1990-х годов Трамп начинает активную политическую деятельность: он покидает ряды Республиканской парии и в 2000 году выдвигает свою кандидатуру от Партии реформ, предложив в качестве вице-президента телеведущую Опру Уинфри. Однако выиграв несколько праймериз, Трамп выходит из президентской гонки.Спустя 15 лет Дональд снова объявляет об участии в президентской кампании и заявляет, что “он будет самым великим президентом, которого когда-либо создавал Бог". На тот момент оппонентом Трампа была демократ Хиллари Клинтон. 19 июля 2016 г. съезд Республиканской партии утвердил его кандидатом на пост президента. Однако со стороны демократов начались протесты: представители партии заявили, что не признают победы республиканца, а фигура Трампа им неприятна.Став президентом, Трамп пообещал американцам прекратить нелегальную миграцию и создать новые рабочие места. Во внешней политике он поставил следующие цели: наладить конструктивный диалог с Россией, прекратить войны, и продвигать более активную политику по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также исключить создания ядерного оружия Ираном.В статусе президента США Трамп на первой пресс-конференции заявляет, что уходит из бизнеса и передает управление Trump Organization своим сыновьям Эрику и Дональду-младшему.Осенью 2019 года демократы требуют процедуру импичмента Трампа. Поводом для этого стали публикации переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пытался склонить Киев начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына Джо Байдена, главного соперника Трампа на выборах 2020 года, ставшего в итоге 46-м президентом США. Президента обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию. Однако сенат, в котором большинство составляли республиканцы, оправдал президента в феврале 2020 года.О намерении баллотироваться на второй срок в 2020 году Трамп заявил еще в начале первого президентского срока. Его соперником и в последствии победителем стал вице-президент США в администрации Барака Обамы Джозеф Байден.После заявлений Трампа о том, что у него украли победу и его требований не признавать итоги выборов, 6 января 2021 года состоялся штурм Капитолия. Сторонники Трампа отправились на Капитолийский холм и заняли часть здания. Действующий президент Соединенных Штатов демократ Джо Байден назвал эти события самым мрачным днем в современной американской истории.В январе 2023 года Трамп снова заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, и сделать это он планирует, по его мнению, “чтобы снова сделать Америку великой”.В частности, вмешаться в избирательный процесс пытался бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани: он договорился с властями о залоге в 150 тысяч долларов. Ему предъявили обвинение в 13 преступлениях, включая нарушение закона штата о рэкете, участие в различных преступных сговорах и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги.Кроме того, самому Трампу также были предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Тогда Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. Скандалы и аресты 1. Весной 2023 года большое жюри присяжных в суде Манхэттена высказалось за предъявление обвинений Трампу в отношениях и выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако Трамп отрицал связь с порноактрисой и называл расследование местью политических оппонентов. Но, как заявляют источники, адвокат бывшего президента Майкл Коэн передал порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание.Следствие отмечает, что деньги, которые направляли Дэниэлс, компания экс-президента в деловой документации обозначила как средства на оплату юридических услуг. По итогу окружной прокурор начал расследовать действия Трампа по делу о фальсификации деловой документации: ему вменили 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. 18 марта Трамп заявляет, что ожидает ареста. 4 апреля он был формально заключен под стражу, но наручники на него не надевали, только взяли отпечатки пальцев. Это был первый случай в истории США за последние 150 лет, когда президент стал фигурантом уголовного преследования. Последний раз подобный случай был в 1872 году – тогда полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.2. Трампу и его помощнику летом 2023 года американские власти предъявили по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Обнаруженные в его доме при обыске документы касались национальной обороны, ядерных сил США и других стран, а также разведки.Он хранил эти коробки, содержащие секретные документы, в поместье Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, ванной комнате и душе, туалете, служебном помещении, его спальне и кладовой.По самому тяжелому из обвинений бывшему президенту США грозит до 20 лет тюремного заключения.Отношения и дети Еще в студенческий период Дональд Трамп пользовался популярностью у женщин, поэтому его личную жизнь можно смело назвать насыщенной. Первой женой в 1977 году стала чехословацкая модель Ивана Зельничкова. Брак продолжался 15 лет, в семье родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Вскоре после развода в 1993 году Дональд заключил второй брак с 29-летней актрисой Марлой Мейплз. Вместе они пробыли 6 лет, Марла родила Трампу дочь Тиффани. Третьей женой Трампа стала фотомодель Мелания Кнаусс в 2005 году. Она младше мужа на 24 года. В этом браке родился сын Бэррон. Сейчас Дональд Трамп уже богатый дедушка: всего у него 9 внуков. Несмотря на то, что Трамп до сих пор в браке с Меланией, ему постоянно приписывают романы на стороне. В списке его потенциальных любовниц называли модель Кару Янг, теннисистку Габриэлу Сабатини, модель журнала Playboy Викторию Строк и др.Интересные факты: 1. В интервью Forbes Трамп поделилося, что вместе с братом собирал бутылки из-под напитков на своей первой работе. 2. Дональд никогда не пил спиртное. Одной из причин называется смерть его брата Фреда, который страдал алкоголизмом. 3. Трампу посвящена звезда на "Аллее славы" в Голливуде за продюсирование американского реалити-шоу "The Apprentice" ("Ученик"), в нем он был и ведущим. 4. За свою предпринимательскую карьеру Дональд 6 раз официально становился банкротом, в основном в сфере казино и гостиничного бизнеса. 5. Своей прическе Трамп не изменяет со времен студенчества. В интернете даже появились пародии и мемы с шевелюрой Дональда. 6. Дональд учредил конкурс красоты "Мисс Вселенная". Долгое время он лично отбирал кандидаток на участие в национальном конкурсе "Мисс Америка".

