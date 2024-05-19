https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html

Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации

Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации - 19.05.2024 Украина.ру

Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации

С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.

2024-05-19T09:43

2024-05-19T09:43

2024-05-19T09:44

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На украинском телевидении спикеры власти круглосуточно придумывают всё новые и новые кары для уклонистов или, как их называют на Украине, ухылянтов. Всё-таки во время своего недавнего визита хозяин, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал усилить мобилизацию.Призыв прийти в военкомат и обновить данные в чатах украинских уклонистов называют аналогом игры "Синий кит". "Сначала вам дают задание, а потом вы умираете", - пишет анонимный украинский уклонист.Украинские эксперты пугают уклонистов тем, что в случае прихода россиян их все равно мобилизуют и погонят на войну с Польшей, причем сделать это должны именно буряты. Украинские нацисты имеют зуб почему-то именно на этот народ. По телевидению рассказывают, что в случае прихода россиян те начнут репрессии, разыскивая националистов, участвовавших в АТО против Донбасса, то есть, все граждане, как один должны пойти в окопы для защиты этих самых атошников.Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив вообще не стесняется давать расистские комментарии, сравнивая беглецов от мобилизации с цыганами. "Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь. Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на "черных" работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", - заявил Андрусив, описывая тот самый европейский рай, за который стоял Майдан.Давление на военнообязанного украинца оказывается со всех сторон, как психологическое, так и физическое, включая похищения и избиения. Беглецов от мобилизации даже начали расстреливать. В Закарпатской области на днях пограничники застрелили жителя Днепропетровской области при попытке перейти границу, якобы, промахнувшись при предупредительном выстреле в воздух.В каждом продвижении российской армии, в потере каждого села обвиняют украинских уклонистов. Из-за каждого конкретного уклониста жена украинского военнослужащего якобы годами не может увидеть своего мужа.Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что власть специально создает такой образ внутреннего врага, чтобы отвести гнев от себя. "Всякое тоталитарное общество нуждается не только во враге внешнем, но и во внутреннем. Довольно скоро Украинским властям придется столкнуться с тем, что необходимо будет направить поток негатива в определенное русло - в том числе при ответе на вопрос "кто виноват?". Ясно, что в неудачах обычно винят власть. Именно по этой причине для перестраховки создается образ главного виновника и главной проблемы – ухилянтов", - пишет Бондаренко.Вместе с тем среди украинцев растет и протест против такой мобилизации, в котором есть даже некоторая бравада. Любое чрезмерное давление вызывает отторжение. "Уклоняйтесь, братья, и поборете", - пишут на стенах во Львове, искажая известную фразу Тараса Шевченко.В Киеве в метро можно встретить молодых людей в черных футболках с надписью "Я ухылянт" и женский вариант "Жена ухылянта". Продаются они на многих сайтах от 400 гривен (900 р.). Парни в таких футболках говорят, что сознательно их носят, как евреи желтую звезду при нацистской оккупации. Более опасливые носят футболки или нашивки просто с буквой "У" в треугольнике.Эти футболки донельзя возмущают украинских политиков, осуждающих их владельцев, называя их позором нации, обвиняя в работе на РФ."Когда человек надевает футболку с "гордой" надписью "уклонист", то что он хочет этим что сказать? Что он гордится этим? Или что он рад распространять российскую пропаганду? А не секрет, что основной удар россиян на информационном фронте идет на срыв мобилизации", - возмущается украинский банкир Сергей Фурса на телеканале "Новое время". Фурса также призывает СБУ заняться изготовителями и распространителями таких футболок. По его мнению, люди в таких футболках ничем не отличаются от наводчиков, которые выдают расположение ВСУ. Сам банкир при этом отнюдь не служит в ВСУ, хотя и подходит по возрасту.Ему вторит депутат Сергей Хлань из "Евросолидарности": "Метро в Киеве. Футболка Уклонист. Очевидно, парень гордится тем, что он уклонист. Ну как минимум не скрывает. Сейчас повод для гордости. Сейчас песню поют — уклонист! Вражеское ИПСО?"Украинский художник и националист Андрей Данкович искренне не понимает, как украинское общество от националистических нашивок про русский корабль дошло до глорификации уклонистов, считая, что людей, прославляющих уклонистов, необходимо насильно лечить в психиатрических клиниках.Однако речь ведь не только о футболках, а о явлении. Среди украинской молодежи популярными становятся песни, прославляющие уклонистов. "Границы закрыли, законы попринимали и я стал уклонистом. Уклонист – парень хороший, парень молодой 25 лет", - поется в одной из популярных песен. В начале мая в тренды ТикТока ворвалась и женская версия - песня "Ухилянтка" на мотив "Киевлянки" Гарика Кричевского.Политолог Андрей Золотарев недавно рассказывал, что такое прославления "уклонизма" является проявлением колоссального недоверия власти. По его мнению, очевидными тому свидетельствами является популярность флешмоба об "ухилянтах" в соцсетях. Также виной тому, считает Золотарев, является поведение депутатов и чиновников, которые спрятали своих родственников заграницей, а простых людей готовы отправить на смерть.Идейным "уклонизмом" бравируют нередко молодые люди младше 25 лет, которые пока не подлежат мобилизации. Определенную роль в данном случае играет, как ни странно, внимание девушек. Когда в стране погибли сотни тысяч мужчин, сотни тысяч стали инвалидами или страдают от психических расстройств после контузий, девушки предпочитают оставшихся молодых здоровых парней, которые не погибнут, не станут калеками и смогут стать им опорой в жизни. Особое внимание женского пола как бы поощряет молодых людей всячески избегать службы в ВСУ и тренироваться в беге от военкомов, а не с оружием на военном полигоне.Мобилизация на Украине давно превратилась в игру в догонялки. Украинский telegram-канал "Рубикон" вспоминает в этом плане американскую постапокалиптическую комедию "Добро пожаловать в Zомбиленд", где прописаны 33 правила выживания в мире зомби. "В современной Украине эти правила уж точно куда полезнее, чем, например, Конституция. Так вот, первое правило там звучит так: "Будь в форме. Чаще всего, при встрече с зомби вам придется очень много бегать. Однако если вы страдаете ожирением или не обладаете хорошей физической подготовкой, будьте готовы к смерти от живого трупа", - пишут авторы телеграм-канала. "Рубикон" также напоминает, что банальное умение быстро бегать спасет любого уклониста от мобилизации с вероятностью в 90%.Героями Украины на неофициальном уровне становятся мужчины, которые смогли сбежать из страны или дать отпор военным, которые пытались из них сделать такого же солдата.Молодые люди ради популярности в интернете намеренно переплывают пограничные реки, тренируясь месяцами хорошо плавать и быстро бегать. Побег от уже мобилизованных солдат стал своеобразным квестом на выживание и признаком хорошего здоровья. Определенная часть украинской молодежи, особенно в крупных городах, считает, что, если ты в украинской военной форме, значит тебя смогли поймать, у тебя нет денег откупиться, ты не смог отбиться от военных, значит ты – неудачник, которого ждет скорая гибель на фронте.О том. как украинские пограничники убивают уклонистов и как на них, уклонистов, в стране объявили власти охоту читайте в статье Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове

https://ukraina.ru/20240519/1055150941.html

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украина, киев, сша, кость бондаренко, фурса, андрей золотарев, вооруженные силы украины, мвд, сбу, эксклюзив