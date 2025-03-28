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Зеленский "показал Трампу средний палец", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Зеленский "показал Трампу средний палец", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 марта - 28.03.2025 Украина.ру

Зеленский "показал Трампу средний палец", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Украина нарушила перемирие и ударила по объекту энергетики. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-28T13:00

2025-03-28T13:00

2025-03-28T13:00

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Днём 28 марта министерство обороны России сообщило об ударах Вооружённых сил Украины по объектам российской энергетической инфраструктуры."28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО "HIMARS" по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Кроме того, утром того же 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолётного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Также накануне, 27 марта, в Белгородской области около 15:00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе."Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"", — подчеркнули в Минобороны России.Сторонние наблюдатели сочли это срывом перемирия."Всё. Переговорам крышка. И не по вине Москвы. Как ни цинично, лучший из вариантов, среди которых хороших нет", — указал историк и политолог Лев Вершинин.Как сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, Владимир Зеленский решил создать антиамериканский альянс, о чём он и договаривался в Париже."Мой инсайд из Офиса Президента Украины. У Зеленского решили создавать своего рода антитрамповский, антиамериканский альянс. На всех личных встречах, которые происходили у него в Париже, он, не выбирая выражений, давал всевозможные оскорбительные определения американской стороне, всем видом показывал, что подчиняться требованиям американцев в вопросе переговоров с Россией он не намерен", — написал Шарий в своём телеграм-канале.По его словам, Зеленский получал в частных беседах одобрение."Идея Зеленского заключается в том, чтобы в итоге отказаться от любого взаимодействия с Трампом, буквально послать его нахрен, таким образом получить поддержку европейских элит. У Зеленского намереваются создать из него своего рода лидера свободного европейского мира. Европейского мира без американцев", — подчеркнул медиаэксперт.Он отметил, что не знает, насколько этот план жизнеспособен, однако Зеленский и компания "активно внедряют его в жизнь"."Это совершенно точная информация. И в ближайшее время, думаю, будут сделаны очень резкие заявления Зеленского в адрес Трампа и американской администрации", — подытожил Шарий.Популярный в РФ телеграм-канал "Голос Мордора" расценил удар по ГИС "Суджа" как прямую демонстрацию Зеленским непокорности США."Кстати, удар ГИС "Суджа" был нанесён именно демонстративно, это такой средний палец, показанный Трампу. И очевидно, что эту гениальную об***ку (идею — Ред.) вчера посоветовали на саммите "коалиции желающих". Пошли, мол, этого Трампа нах, а мы тебя не бросим. Дурачок и поверил", — отметили авторы каналаАвтор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, указал, что с перемирием не очень получается."Судя по последним новостям, с перемирием не очень получается. Не взлетело, так сказать. Мы прошли следующие ступеньки: 1) желание перемирия; 2) публичные заявления обеих сторон о таких желаниях; 3) конкретика и условия этого самого перемирия. Сейчас мы находимся здесь", — отметил автор канала.По его словам, должно быть определено и прописано, какие действенные меры и кто конкретно применит к стороне, нарушившей перемирие, и кто и как будет определять провокации от действительно ударов.Обстрелы и налётыУтром 28 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов: 32 БпЛА – над территорией Воронежской области, 19 БпЛА – над территорией Саратовской области, 17 БпЛА – над территорией Курской, 6 БпЛА – над территорией Белгородской, 2 БпЛА – над территорией Липецкой, по 1 БпЛА – над территориями Ростовской и Тамбовской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 15 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 45 единиц различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 2 легковых автомобиля и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм и 2 БпЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 94 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 94 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 29; Великая Лепетиха — 17; Князе-Григоровка — 18; Малая Лепетиха — 10; Каиры — 6; Корсунка — 2; Днепряны — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка и Алёшки.Также, как сообщили "Таврии" в экстренных службах, в Алёшках в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель."Женщина 1975 года рождения госпитализирована в Алёшковскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением волосистой части головы", — рассказали в экстренных службах.Утром 28 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Дубовое и село Нечаевка атакованы 2 беспилотниками, один из которых сбит системой ПВО. В селе Нечаевка на территории предприятия повреждено складское помещение", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Зозули и Цаповка совершены атаки двух беспилотников, один из которых сбит. В селе Зозули повреждён один автомобиль.В Валуйском муниципальном округе село Кукуевка атаковано 5 беспилотниками. Повреждены один частный дом, 2 автомобиля и надворная постройка."В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Шаховка выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 3 беспилотников. В селе Тишанка повреждены 3 частных домовладения, автомобиль и 2 надворные постройки. В хуторе Шаховка повреждён трактор", — писал губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Смородино и хутору Масычево выпущено 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников. В селе Смородино в результате обстрела повреждены 4 частных домовладения. На участке автодороги Масычево — Грайворон движущийся автомобиль подвергся атаке дрона — транспортное средство повреждено.Над Ивнянским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка и Поповка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 6 боеприпасов. Кроме того, над районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Без пострадавших и разрушений", — сообщил Гладков.В Ракитянском районе по сёлам Илёк-Кошары и Святославка совершены атаки 5 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Илёк-Кошары повреждён один автомобиль, в селе Святославка — здание социального объекта.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Муром, Нехотеевка и Ржевка атакованы 14 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены 2 грузовых автомобиля, в селе Белянка — административное здание на территории предприятия, в селе Нехотеевка — частный дом и линия газоснабжения. Сегодня ночью в селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены 2 частных домовладения", — также писал губернатор.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Последствий нет.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как европейские лидеры пытались решить судьбу Украины — в статье Виктории Титовой "Не быть, а казаться: потешный саммит в Париже".

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хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, анатолий шарий, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины, офис президента