"Коллапс и ночной кошмар". Дела Украины настолько плохи, что Блинкен приехал впервые за восемь месяцев

Как и анонсировали накануне источники издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным двухдневным визитом

Американский дипломат приехал рано утром ночным поездом из Польши, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, только что вернувшимся из Сербии, где сопровождал первую леди Украины Елену Зеленскую. Блинкен в ходе поездки также встретится с местными активистами и выступит с речью о будущем Украины.Помощь США лишь пластырь, а не животворящее лекарство для УкраиныКлючевыми темами переговоров главы Госдепартамента и украинских властей будут ситуация на поле боя, эффект от нового пакета военной помощи США, работа по ускорению восстановления национальной экономики. Кроме того, Блинкен объявит о сохраняющейся поддержке Киева со стороны Вашингтона.Однако эта инициатива может оказаться недосягаемой для ВСУ на фоне ситуации в Харьковской области, подчёркивает в свою очередь американское издание The Wall Street Journal.Насколько плохи дела Украины, можно судить по тому факту, что Блинкен незамедлительно приехал в Киев, чего не делал целых восемь месяцев. К слову, и тогда, в 2023-м, визит госсекретаря состоялся сразу после провала летнего контрнаступления ВСУ. Зато за это время он успел побывать в Израиле аж семь раз, т.е. посещал его практически ежемесячно. С осени прошлого года всё внимание главы Госдепартамента было сосредоточено на ближневосточном конфликте и попытках выработать приемлемое как для Тель-Авива, так и для ХАМАС соглашение об урегулировании. Но безуспешно.Более того, ситуация вышла из-под контроля Вашингтона: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действует по-своему, не слушая своего американского коллегу Джо Байдена.По словам того же дипломата, сопровождающего Блинкена, Украина уже получила в рамках возобновления военной помощи артиллерию, средства ПВО и ракеты большой дальности. Последний пакет США выделили 10 мая на фоне активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. Блинкен назвал ту отправку вооружений значительной и срочно необходимой, а Белый дом утверждал, что эта партия и дальнейшие поставки не позволят президенту РФ Владимиру Путину добиться значительных успехов на Украине, по крайней мере, до конца года.А незадолго до того, в конце апреля спустя полгода ожесточённых споров Палата представителей, наконец, одобрила законопроект о финансировании союзников, в котором для Украины заложена самая большая сумма – почти $61 млрд. Однако, как признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, этого хватит лишь для удержания обороны.Для начала же наступления в 2025 году, по его словам, потребуется увеличить финансирование и, следовательно, получить очередное одобрение Конгресса и Белого дома, что будет проблематично в случае переизбрания 45-го президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах."Одной только помощи недостаточно для фактического триумфа, и она служит не более чем пластырем, чтобы остановить кровотечение в рукопашной схватке", - отмечает издание The New York Post.По оценке аналитиков и дипломатических источников французской газеты Le Monde, возобновление поставок западной военной помощи ВСУ всё равно не способно переломить ход конфликта."Какими бы быстрыми и значительными ни были эти новые американские поставки, военные аналитики считают, что их будет недостаточно, чтобы изменить баланс сил, по крайней мере в краткосрочной перспективе. [Россия с осени 2023 года] владеет инициативой на поле боя и может удерживать её ещё несколько месяцев", - говорится в публикации.Французский дипломатический источник издания и вовсе предупредил, что "украинский коллапс возможен в любой момент", и Запад должен быть готов к этому, даже если это нежелательный вариант.Ночной кошмар Украины началсяА ситуация для ВСУ не просто плохая, она становится хуже день ото дня на фоне успешного наступления российских подразделений сразу на нескольких направлениях, вынуждающего украинские войска покидать свои позиций, говорит телеканал CNN. Дальнейшее отступление приведёт к потере всей ещё подконтрольной Киеву территорий [бывшей украинской] Донецкой области. Поводом для наибольшего беспокойства Украины должно стать успешное продвижение ВС РФ под Харьковом, которое осуществляется вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней спецоперации, отмечает CNN."Для Киева наступил ночной кошмар", - констатирует телеканал.Ситуация в Харьковской области на грани. Прямо так и сказал начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в интервью американскому изданию The New York Times.По его словам, она приближается к критической точке каждый час. Наступление российских войск на этом участке фронта нацелено на то, чтобы растянуть резервы ВСУ и отвлечь их от участия в боевых действиях на других направлениях, объясняет он.В свете этого следующие несколько недель станут решающими для Украины, предупреждает газета Times. Украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: в бой на российской границе или в Часов Яр в надежде удержать Донбасс."Все наши силы находятся либо здесь (в Харьковской области. – Ред.), либо в Часовом Яру. Я использовал всё, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве", - заявил Буданов, поясняя, почему трудно переправить подразделения с других участков фронта для укрепления обороны.А если падёт Харьков, то Украина рискует лишиться западной помощи, считает издание Politico. В ВСУ опасаются, что ставка Путина себя оправдает, и в таком случае российскому президенту удастся "подавить украинское сопротивление и истощить поддержку Киева со стороны Запада".Более того, в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские круги вновь могут потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой, говорится в статье. В общем новое наступление РФ "знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь решающее значение для исхода войны".Кто станет крайним из-за неудач УкраиныАмериканист Малек Дудаков полагает, что в конечном итоге крайним за провал Украины в конфликте с Россией могут сделать Блинкена, которому после отставки Виктории Нуланд, курировавшей в Госдепартаменте украинское направление, приходится лично заниматься внутренними дрязгами в Киеве, особенно на фоне приближения даты истечения полномочий Зеленского 21 мая."Сейчас у Белого дома вновь появился рычаг давления с выделением траншей, которым они будут пользоваться. Но Блинкен уже сбитый лётчик, досиживающий последние месяцы на посту госсекретаря. За полгода он провалил все ближневосточные дела, как и переговоры с Китаем. Так что, возможно, и его поездка в Киев тоже ни к чему не приведёт. Блинкен ещё и будет ассоциироваться со всеми провалами Украины на фронте. За это его в итоге и могут сделать крайним", - считает эксперт.Впрочем, у американского государства изначально не было чёткой стратегии по украинскому кризису. Представители Белого дома за два года так и не смогли ответить на вопрос конгрессменов: так что же Вашингтон будет считать победой в этом конфликте?Именно поэтому в декабре 2022 года США тайно модифицировали отправленные на Украину ракетные установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по территории РФ.А месяц назад высокопоставленные американские чиновники в унисон заговорили о завершении украинского конфликта не силовым путём: Блинкен сказал, что окончание войны "зависит главным образом от Владимира Путина и того, что он решит", а спустя несколько дней глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что большинство конфликтов такого рода заканчиваются какими-то переговорами."По сути, Белый дом предлагает Путину желанную "санитарную зону" в обмен на то, что осталось от суверенитета Украины. Тем временем Россия продвигается вперёд, Украина находится на переломном этапе на поле боя и начинает осознавать, что её полная победа никогда не входила в планы Вашингтона", - подытоживает The New York Post.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовКакова стратегия Белого дома на украинском направлении, читайте в материале Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно

