https://ukraina.ru/20240306/1053741839.html

Печеньки испортились: Нуланд ушла в отставку

Печеньки испортились: Нуланд ушла в отставку - 06.03.2024 Украина.ру

Печеньки испортились: Нуланд ушла в отставку

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая курировала Украину, подала в отставку. По данным экспертов, это политическое решение, принятое в знак несогласия с действиями Белого дома

2024-03-06T15:56

2024-03-06T15:56

2024-03-06T16:19

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Именно Нуланд и ее печеньки стали одним из символов Майдана 2014 года. Это она обсуждала по телефону с американским послом на Украине Джеффи Пайеттом, кого нужно назначить в украинские премьеры сразу после переворота. Чем еще известна Виктория Нуланд и что значит ее уход – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Дмитрий СпивакНесколько месяцев назад я предупреждал о том, что смена курса США по Европе в целом и Украине в частности должно ознаменоваться каким то кадровым решением. Это станет сигналом для всех участников процесса. Решение Виктории Нуланд оставить свою должность - это именно этот сигнал. Сигнал о том, что стратегия США по Украине не оправдалась в полной мере, и будут серьёзные изменения курса. Виктория Нуланд очень опытная в таких играх, и она не пошла бы на такой шаг, если бы понимала, что ее кейс "выигрышный". Она курировала многие политические процессы на Украине целое десятилетие после Майдана. Сегодня изменились тренды. Изменились приоритеты. А значит новые задачи должны решать другие персонажи. Кстати, фактор Пенни Прицкер (спецпредставитель США по Украине, назначенная на эту должность осенью 2023 года - ред.) сыграл не последнюю роль в решении опытной Нуланд. Боливар двоих не выдержит. Джон Басс (чиновник, пришедший на место Нуланд - ред.) – дипломат и разведчик, работавший в Грузии, Турции и Афганистане. Причём, по итогам его работы пал режим Михо и к власти пришла "Грузинская мечта" Иванишвили. В Турции Эрдоган с помощью Путина подавил военный мятеж, и потребовал выдворить Басса. А из Афганистана в 2021, после работы Басса, США ретировались бегством. Странная биография. Странные совпадения. "Зачистка поля" и смена парадигмы? Так говорят многие на Западе о новом кураторе. Подождём аналитику от Rand и месседжей от спецслужб…Политолог Малек ДудаковБелый дом спешно готовит ежегодное обращение Байдена к нации и Конгрессу. В этом году оно пройдёт в кризисных условиях - границу США штурмуют сотни тысяч нелегалов, украинский фронт трещит по швам, а хуситы успешно воюют с американским флотом. Усугубляет ситуацию и раскол внутри Америки. Республиканцы и вовсе хотели отменить речь Байдена - в отместку за отказ решать миграционный кризис. Вашингтон до сих пор не может и согласовать бюджет - а правительство США уже который месяц балансирует на грани шатдауна. Ряд республиканцев будут бойкотировать обращение Байдена. Другие пригласили на мероприятие родственников погибших от рук нелегалов. Байден же наверняка попытается переложить всю ответственность за ситуацию на границе на Трампа и республиканцев. Забавная история произошла с приглашением американцев. Белый дом хотел посадить вместе трёх женщин - Джилл Байден, Юлию Навальную и Елену Зеленскую. Но Навальная и Зеленская в последний момент отказались участвовать в этом цирке из-за антипатий друг к другу. Байден явно будет призывать Конгресс выделить деньги на Украину. Но подвижек с этим пока нет. И не зря в отставку уходит Виктория Нуланд - именно в её задачи входило выбивание украинских траншей. Скоро выборы - и Байдену вынужденно придётся делать упор на внутреннюю повестку США, которая в отличие от Украины реально волнует американцев. Так что ждём утомительных оправданий за бесконечные кризисы эпохи байденизма, которые никак не разрешаются.Политолог Константин БондаренкоВиктория Нуланд покидает свой пост. Вроде как добровольно. Она больше не будет заместителем госсекретаря США и больше не будет курировать украинский вопрос. Ей на смену приходит нынешний заместитель министра по вопросам государственного управления Джон Басс. Очень интересная личность. Профессиональный разведчик и дипломат. Родился в 1964 году. Ученик и последователь бывшего госсекретаря США Строуба Тэлботта. В 1999 году был одним из тех, кто продвигал идею создания независимого Косово. В 2009-2012 - посол США в Грузии (его пребывание в Грузии ознаменовалось победой "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили, а также скорым падением Саакашвили). В 2012-2017 годах - посол США в Турции. Во время его пребывания в Анкаре Эрдоган подавил военный мятеж и рассорился с Вашингтоном; в конце концов Эрдоган потребовал выдворения Басса.В 2017-2020 - посол США в Афганистане. Ну, что произошло в Афганистане летом 2021 года, не стоит напоминать. Теперь Басс будет курировать Украину… Любой, кто ознакомится с биографией Басса, воскликнет: "да это же классический "чистильщик", задача которого - вовремя зачистить следы". Тревожно как-то будет видеть в кабинете Басса портрет Владимира Зеленского рядом с портретами Михеила Саакашвили и Ашрафа Гани…Политик Дмитрий ВасилецГлавный чиновник Госдепа США, который лоббировал бойню на Украине, Виктория Нуланд вдруг накануне масштабной проверки подает в отставку! Трамп еще не победил на выборах, а "ястреб войны на Украине" уже бежит из Госдепа и, оказалось, неспроста! Сейчас начнут разбираться, где "растворились" 200 миллиардов долларов в недо-Рейхе. Чувствую, Вика не только подаст в отставку, а скоро сменит цвет волос, лицо, имя, пол, гендер и церковь, а также на каденцию Трампа переедет жить в Израиль.Политолог Михаил ПавливКто-то скажет: "Мавр сделал свое дело, мавр может уйти!" Я скажу "крысы бегут с корабля!" Виктория Нуланд, один из архитекторов майдана 2014 в Киеве и один из архитекторов украинского конфликта, уходит на покой! Хитрая бестия не хочет ассоциироваться с крушением Вашингтона на Украине. Куда более громкого, чем было в Афганистане.Сенатор Алексей ПушковВ ходе своего последнего визита в Киев Виктория Нуланд встала в центр площади и с оптимистичной улыбкой заверила мир в грядущих успехах Украины на всех фронтах. Но смотрелась она одиноко, ее улыбка была деланной, а оптимизм - вымученным. Вернувшись в Вашингтон, она - куратор украинского направления в Госдепе - обнаружила, что ее влияние на республиканцев в конгрессе равняется нулю, и что выделение Киеву долгожданного пакета помощи переносится в туманное будущее. Контрнаступление, на которое рассчитывала Нуланд, провалилось и сменилось падением Авдеевки и отступлением. Но, возможно, самое главное - ощущение обреченности администрации Байдена, которое охватило многих демократов и которое, вероятно, ощущает и Нуланд. Ее "звездным часом" был госпереворот на Украине, который она готовила лично, подбор членов "майданного" правительства в Киеве, фраза " Fuck the EU!" ( в мягком переводе - "К дьяволу ЕС !"), которой она ясно показала, что переворотом руководили США, а европейцы были у них на подхвате, и раздача пресловутых "печенек" на майдане. Большего ей уже не добиться. Момент торжества позади, а вести Киев от отступления к отступлению ей явно не хочется. Р. S. И еще одно. Не было никакой "эпохи" Нуланд. Она была крупным чиновником Госдепа, сыгравшей важную роль в свержении Януковича, - не менее, но и не более того. В этой роли она не была незаменимой: не ее личность определяла ход действий системы, как у крупных лидеров, а система определяла ход ее действий. Нуланд была менеджером, который в нынешних условиях утратил свою эффективность.

https://ukraina.ru/20231206/1051767958.html

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эксклюзив, украина, сша, виктория нуланд, джо байден, эксперты, соцсети, отставка