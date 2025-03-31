https://ukraina.ru/20250331/1062164095.html

И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому

И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому - 31.03.2025 Украина.ру

И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому

Экономические вопросы – это ровно то, на чем сейчас в полной мере сосредоточена команда Трампа. Политические стратегии и политические урегулирования являются лишь только необходимым инструментом для реализации больших долгосрочных планов трампистов.

2025-03-31T13:10

2025-03-31T13:10

2025-03-31T13:10

мнения

украина

дональд трамп

владимир зеленский

мерлин монро

верховная рада

северный поток

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Здесь надо понимать - в одном ряду и история про Гренландию, и история про вброс, про третий срок Трампа. То есть, трамписты как бы говорят - мы пришли всерьез и надолго. Здесь и украинский трек, вне всякого сомнения, и та самая сделка по минеральным ресурсам. И в эту же логику укладывается свежее заявление нашего спецпредставителя по экономическим международным отношениям Кирилла Дмитриева, о том, что начата работа по выстраиванию комплекса соглашений между Россией и Соединенными Штатами по поводу редкоземельных металлов. То есть, на самом деле, повторюсь, команда трампистов, она про геоэкономику. Они сейчас заняты выстраиванием долговечной системы своего присутствия во власти в США и экономического пристусвия в глобальной экономике. Во внешнем контуре это такая себе доктрина Монро 2.0 или доктрина Монро 2050. Во внутреннем – намерены усмирить дипстейт и создать предпосылки для пребывания у власти много избирательных циклов подряд. Естественно, это не просто Трамп и правые американцы всех мастей. За всем этим стоят ребята из БигТеха и вот та самая банда PayPal. Но это гораздо более широкий сейчас уже круг. И для этой новой волны в американской политике важны и новая система взаимоотношений с Китаем, и критически важно выстраивать новые отношения с Россией (Москвой), потому что Москва это все-таки Хартленд, срединное государство, регулирующее весь характер взаимоотношений в Евразии. И здесь зашит еще один фундаментальный интерес трампистов, который не на поверхности, и он воплощается в эту самую сделку по недрам и сделку по украинской инфраструктуре. Это интерес - продажа углеводородов в Европу. То есть, совершенно очевидно, что при том, что добыча на сегодняшний день в Соединенных Штатах нефти и газа идет, наверное, самыми большими объемами, преимущественно это добыча методом гидроразрыва. То есть себестоимость высока. И понятно, что добыча эта крайне сильно зависима от цены на углеводороды и ее колебаний. Традиционная добыча истощаются, а сланцевые месторождения могут в момент стать нерентабельными. Это прекрасно понимают у Трампа. И понимают что можно временно отнять у России какую-то долю европейского рынка. Ну, собственно, что сделала ситуативная команда Байдена, не выбив нас, но сократив сильно нашу долю и подвинув собой. Но это не долгосрочная история. Долгосрочно они заинтересованы поставлять собственные углеводороды на более короткое расстояние, сокращая логистику и делая цены свои более интересными. А вот в Европе они хотят зарабатывать с нами. Каким образом? Они хотят войти в сотрудничество с нами. Отсюда и история про совместную разработку арктического шельфа и доставку сжиженного газа в порты Европы. Здесь же и всплывающая история про прощупывание темы вхождении американцев в проект "Северный поток". Отсюда вся нынешняя американская ближневосточная история, и интерес здесь просматривается в том, что американцы хотят поставить под собственный контроль доставку из ближневосточного региона углеводородов в Европу. Ну и самое интересное, как вишенка на торте, это украинская газотранспортная и нефтетранспортная система, которую они хотят сейчас в полном объеме получить и, возможно, даже готовы будут вместе с нами в эту историю входить. Ну и еще такой интересный инсайд связанный с этой темой, о том, что командой Трампа рассматривается участие в фонде, который будет управлять Украиной, в каком то формате нас, России.И тут открывается большое окно возможностей для того, чтобы переформатировать вообще это восточноевропейское политическое пространство. Повторюсь, для Трампа и команды трампистов политика это второстепенная история. Для нас принципиальный политический аспект, для них экономический. Для нас политическое переформатирование Украины - центральная задача. Для них экономический контроль Европы. Здесь есть полный паритет мнений. А потому магистрально все идет к "Большой сделке". И не нужно обращать внимание на разного рода заявления и вбросы от ключевых лиц. Это всего лишь публичное оформление происходящего "под ковром". А "под ковром" следующее. Позиции сторон на сегодняшний момент таковы, что Соединенные штаты представили Украине большой документ на 58 страниц, где очень плотно и обстоятельно расписано на что претендует Соединенные штаты. По большому счету, это выглядит как поражение Украины в войне, причем как будто они воевали с Соединенными Штатами и теперь выплачивают репарации по итогам капитуляции. При этом мы уже видели публичную реакцию Украины. Категоричное заявление Зеленского, что он не признает никакой долг, и что они готовят встречное предложение. Видели более сглаженные заявление вице-премьера Свериденко о том, что Киев готовит свое видение, и есть различие во взглядах на те или иные вопросы. И заявление Трампа: "Я вижу, что Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает, то у него возникнут проблемы, большие проблемы".По факту, консенсуса между Вашингтоном и Киевом здесь нет, но есть интересный нюанс. Уже во вторник на Украину прибывает новая аудиторская группа из США, 28 человек. Кто ее будет возглавлять, пока точно неизвестно. Но из Белого дома Банковый был передан сигнал о том, что комфортность итогов этого аудита для команды Зеленского зависит от той самой сделки. И в случае проблем с ее заключением, у Киева будут драматические итоги аудита. А это вполне себе конкретное уголовное преследование за разворовывание американской финансовой помощи. Причем, это будут американские следственные органы и суды, а не европейские, и не украинские. Так что та самая санкционная "дубина" и уголовное преследование будут задействована в отношении Зеленского и его команды в полной мере, если Зеленский и Ко будут несговорчивы по этой сделке.Ну и финальный нюанс. Речь про то, что Трампу не понравились высказывания нашего Верховного про Зеленскому, о том, что последний нелегитимен. Скажу просто - точно так же Зеленского воспринимает команда Трампа. Важный для них аспект здесь в том, что Трампу сейчас нужно, чтобы Зеленский подписал эту самую ресурсную сделку. Соответственно, им надо, чтобы Зеленский пробыл легитимным в их представлении ровно до того момента, как он подпишет этот договор. И чтобы Верховная Рада, тоже подписала этот договор.Почему именно Зеленский? Потому, что для любого украинского политика подписание такого документа – это смертный приговор карьере. И, по мнению американцев, никто, кроме Зеленского, подписать его не сможет, потому что кто бы там ни был из украинских политиков, претендующих на какое-то будущее на Украине, они это подписывать не станут, потому что это чистая кабала для страны. А Зеленскому, по мнению американцев, уже все равно. Они считают, что его политическая карьера завершена. Но, на самом деле, у Зеленского и окружения другое мнение. Они думают, что они имеют политическое будущее и готовятся к выборам. Вот и вся суть конфликта. И это единственная причина выдачи Вашингтоном "временной легитимности" Зеленскому. Как только сделка будет подписана закончится и "легитимность" недофюрера. И это прекрасно понимают в Киеве. И отбиваются как могут. Но это не надолго.О том, как к заявлениям президента Украины отнесся президент США -Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мерлин монро, верховная рада, северный поток