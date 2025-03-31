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Информация о якобы злости Трампа на Путина не была подтверждена цитатами — Песков

Информация о якобы злости Трампа на Путина не была подтверждена цитатами — Песков - 31.03.2025 Украина.ру

Информация о якобы злости Трампа на Путина не была подтверждена цитатами — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал журналистам сообщения в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском

2025-03-31T14:40

2025-03-31T14:40

2025-03-31T14:40

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"Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты", - заметил Песков.На прошлой неделе президент России во время визита в Мурманск предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволило бы провести на Украине "демократические выборы", чтобы привести к власти "дееспособное и пользующееся доверием народа правительство". Затем уже с этими властями можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы", которые будут "признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", сказал Путин.Согласно данным телеканала NBC News, американский лидер выразил свое недовольство комментариями Путина и описал свои чувства как "очень злые" и "взбешенные". Трамп также отметил, что несмотря на свою реакцию, он сохраняет "очень хорошие отношения" с президентом РФ. Он высказал уверенность, что "гнев быстро рассеивается, если он поступает правильно".О раздражении Трампа из-за Зеленского - в материале Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, сша, дмитрий песков, оон