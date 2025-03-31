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Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК

Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК - 31.03.2025 Украина.ру

Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК

В Днепропетровской области местный депутат от партии "Евросолидарность" Валерий Ищенко подложил противотанковую мину ко входу ТЦК (украинского военкомата). Об этом 31 марта написало украинское издание "Страна.ua"

2025-03-31T14:32

2025-03-31T14:32

2025-03-31T14:32

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днепропетровская область

петр порошенко

депутат

мина

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По данным издания, местные паблики сообщили, что инцидент произошел в пгт (поселке городского типа) Широкое."Депутат задержан. Мина была обезврежена", — заявили авторы публикации. Стоит отметить, что партию "Евросолидарность" возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко*. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"** Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда Украина обвинила Россию в подготовке нападения и вербовке бывшего военного. Подробности в публикации Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного.* Внесен в России в список экстремистов и террористов. ** Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, украина, днепропетровская область, петр порошенко, депутат, мина