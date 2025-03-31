Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК
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© Политика Страны / Telegram
В Днепропетровской области местный депутат от партии "Евросолидарность" Валерий Ищенко подложил противотанковую мину ко входу ТЦК (украинского военкомата). Об этом 31 марта написало украинское издание "Страна.ua"
По данным издания, местные паблики сообщили, что инцидент произошел в пгт (поселке городского типа) Широкое.
"Депутат задержан. Мина была обезврежена", — заявили авторы публикации.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Стоит отметить, что партию "Евросолидарность" возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко*.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"** Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда Украина обвинила Россию в подготовке нападения и вербовке бывшего военного. Подробности в публикации Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного.
* Внесен в России в список экстремистов и террористов.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.