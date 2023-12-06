https://ukraina.ru/20231206/1051767958.html

Виктория Нуланд, биография

Виктория Нуланд, биография - 06.12.2023 Украина.ру

Виктория Нуланд, биография

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам

2023-12-06T09:08

2023-12-06T09:08

2023-12-06T13:15

биография

политика

виктория нуланд

сша

дональд трамп

ссср

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Детство и образование Родилась Виктория Джейн Нуланд 1 июля 1961 года в американском штате Коннектикут. Отец – Шервин Бернард Нуланд был профессором хирургии и биоэтики Йельского университета. Мать - Рона Макханн, но род ее деятельности неизвестен.Виктории с детства прививали любовь к учебе. После окончания частного колледжа Choate Rosemary Hall в Уоллингфорде, будущий политик поступает в престижный частный вуз США — Брауновский университет на факультет государственной политики.Карьера В 21 год Виктория отравляется в Одессу, где поработала по обмену две недели вожатой в пионерлагере “Молодая гвардия”. Спустя два года Нуланд устраивается переводчиком на советское рыболовецкое судно.В 1985 году Виктория начинает политическую карьеру и отправляется в Китай: там за время работы она зарекомендует себя в качестве профессионального дипломата. Затем Нуланд переходит в бюро Госдепа по Тихому океану и Восточной Азии.Нуланд проявляла интерес к СССР, в связи с этим ее назначают курировать вопросы по Советскому Союзу в Улан-Баторе. С тех пор Нуланд взяла курс во внешней политике США в российском направлении.В 1991 году Виктория отправляется в командировку в Москву, где она работает в посольстве США и отвечает за связи с правительством первого президента России Бориса Ельцина. Спустя два года Нуланд занимается темой расширения НАТО. В конце 90-х дипломата повышают до замдиректора Госдепартамента по делам бывшего СССР. На посту она представляет политические интересы Америки в отношениях с Россией и странами Кавказа. Следом Нуланд входит в Совет по международным делам США.В 2000 году Нуланд занимает должность заместителя постпреда США при НАТО и привлекает в альянс 7 новых участников. Летом 2003 года Виктория работает в аппарате вице-президента США, занимаясь вопросами Ирака, Афганистана и Ближнего Востока.Через два года Нуланд становится постоянным представителем США при НАТО. В 2008—2009 годах Виктория служила на факультете Национального военного колледжа.В феврале 2010 года дипломата назначают на должность специального посланника Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Через год Нуланд занимает пост пресс-секретаря Госдепа США, а спустя два года ее повышают до помощника госсекретаря США по вопросам Европы.В 2017 году, когда к власти приходит Дональд Трамп, Нуланд уходит из Госдепартамента, так как президент не разделял ее политические взгляды. За время конфликта в Донбассе Нуланд настаивала на реализации Минских соглашений, называя их единственным способом прекратить войну.До начала 2019 года Виктория Нуланд занимала пост генерального директора Центра новой американской безопасности, а затем перешла фирму “Albright Stonebridge Group”, оказывающую консалтинговые услуги крупному бизнесу.После инаугурации Байдена Викторию назначают на должность заместителя госсекретаря США. На посту она часто посещает Москву и является ключевой фигурой в международных переговорах.Отношения и детиИнформации о личной жизни Нуланд немного. Известно только лишь то, что она замужем за американским неоконсервативным историком Робертом Каганом, основателем проекта “Новый американский век”. В браке родились двое детей.Интересные факты1. Во время Евромайдана в 2013 году Нуланд часто посещала Киев, где раздавала сладости протестующим вместе с послом США в Украине Джефри Пайеттом. По итогу даже появился мем, именующийся как “печеньки Госдепа”.2. Кроме того, Нуланд заявила, что на подготовку к так называемому переходу к демократии, Украина потратила с начала 90-х годов около 5 млрд долларов. 3. Считается, что Виктория Нуланд является последовательным и самым мотивированным русофобом во властных органах США. По некоторым данным, ук нее есть для этого не только политические, но и личные мотивы, связанные с ее пребыванием на китобойном советском судне.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, политика, виктория нуланд, сша, дональд трамп, ссср