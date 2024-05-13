https://ukraina.ru/20240513/1055027344.html
Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу
Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу - 13.05.2024 Украина.ру
Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 12 мая прибыла с двухсторонним визитом в Сербию. В сербской столице Белграде ее встретила супруга президента Александра Вучича Тамара, передает сербский телеканал РТС
2024-05-13T10:50
2024-05-13T10:50
2024-05-13T12:26
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Знакомство с сербской столицей Зеленская начала с библиотеки города Белграда, где ей показали книги на украинском языке, которые в библиотечном фонде оказались благодаря ее покровительству.Библиотека подарила женам президентов Сербии и Украины читательские билеты и книги, выпущенные по случаю 90-летия работы этого учреждения культуры.Елене Зеленской также показали Белградскую крепость. С ее историей она ознакомилась, послушав аудиогид, который с апреля этого года доступен на украинском языке в том числе.В присутствии жен президентов Сербии и Украины в Ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.Кроме супруги Владимира Зеленского, в Белград с визитом приехал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Как сообщало издание Украина.ру, Тамара Вучич в сентябре 2023 года посетила Киев. Там она выступила на Саммите первых дам и господ, который устроила Елена Зеленская. Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины, в прошлом году было психическое здоровье.
https://ukraina.ru/20231130/1051629254.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, елена зеленская, сербия, белград, александр вучич, владимир зеленский, визит, дмитрий кулеба
Новости, Украина, Елена Зеленская, Сербия, Белград, Александр Вучич, Владимир Зеленский, визит, Дмитрий Кулеба
Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу
10:50 13.05.2024 (обновлено: 12:26 13.05.2024)
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 12 мая прибыла с двухсторонним визитом в Сербию. В сербской столице Белграде ее встретила супруга президента Александра Вучича Тамара, передает сербский телеканал РТС
Знакомство с сербской столицей Зеленская начала с библиотеки города Белграда, где ей показали книги на украинском языке, которые в библиотечном фонде оказались благодаря ее покровительству.
Библиотека подарила женам президентов Сербии и Украины читательские билеты и книги, выпущенные по случаю 90-летия работы этого учреждения культуры.
Елене Зеленской также показали Белградскую крепость. С ее историей она ознакомилась, послушав аудиогид, который с апреля этого года доступен на украинском языке в том числе.
В присутствии жен президентов Сербии и Украины в Ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
Кроме супруги Владимира Зеленского, в Белград с визитом приехал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщало издание Украина.ру, Тамара Вучич в сентябре 2023 года посетила Киев. Там она выступила на Саммите первых дам и господ, который устроила Елена Зеленская. Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины, в прошлом году было психическое здоровье.