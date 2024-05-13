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Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу

Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу - 13.05.2024 Украина.ру

Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 12 мая прибыла с двухсторонним визитом в Сербию. В сербской столице Белграде ее встретила супруга президента Александра Вучича Тамара, передает сербский телеканал РТС

2024-05-13T10:50

2024-05-13T10:50

2024-05-13T12:26

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Знакомство с сербской столицей Зеленская начала с библиотеки города Белграда, где ей показали книги на украинском языке, которые в библиотечном фонде оказались благодаря ее покровительству.Библиотека подарила женам президентов Сербии и Украины читательские билеты и книги, выпущенные по случаю 90-летия работы этого учреждения культуры.Елене Зеленской также показали Белградскую крепость. С ее историей она ознакомилась, послушав аудиогид, который с апреля этого года доступен на украинском языке в том числе.В присутствии жен президентов Сербии и Украины в Ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.Кроме супруги Владимира Зеленского, в Белград с визитом приехал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Как сообщало издание Украина.ру, Тамара Вучич в сентябре 2023 года посетила Киев. Там она выступила на Саммите первых дам и господ, который устроила Елена Зеленская. Темой мероприятия, которое по традиции организует первая леди Украины, в прошлом году было психическое здоровье.

https://ukraina.ru/20231130/1051629254.html

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новости, украина, елена зеленская, сербия, белград, александр вучич, владимир зеленский, визит, дмитрий кулеба