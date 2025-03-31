https://ukraina.ru/20250331/1062173893.html
Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка - 31.03.2025 Украина.ру
Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если он откажется подписывать ресурсную сделку с США. Судя по утечкам в СМИ, условия соглашения с каждым новым предложением только ужесточаются. Для новой американской администрации это возможность показать в сжатые сроки свой первый реальный успех на международной арене
2025-03-31T13:59
2025-03-31T13:59
2025-03-31T14:28
эксклюзив
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сделка
ресурсы
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Кабальные условияУкраинским властям не позавидуешь – сделка с Вашингтоном предлагается вполне себе колониальная. Ситуация тяжелая – не подписывать нельзя, а подписать – обречь себя на проклятия ограбленных потомков на многие поколения вперед. Хотя сколько еще при нынешних темпах самоанигиляции населения просуществует украинское государство – вопрос дискуссионный.Впрочем, виноваты сами. Не надо было заикаться в пресловутом "плане победы" о готовности поделиться с США своими ресурсами. Это, пожалуй, единственный пункт той псевдопрограммы Зеленского, которую выигравший президентские выборы Трамп взял в разработку.Сделал он это с присущей ему бизнесовой нахрапистостью и с непререкаемой позиции сюзерена. Украине предлагается не ограниченный по времени вассалитет, обложенный данью Киев теряет последние остатки "незалежности" и окончательно становится дополнительной кормовой базой Америки.На сегодняшний день все варианты этой сделки официально не обнародовались, общую картину приходится складывать из небольших кусочков пазла, которые то и дело попадают в руки журналистов.Более-менее канонический ход событий таков. Придя на следующие четыре года в Белый дом Дональд Трамп решил, что американской помощи Украине было предоставлено его предшественником столько, что пора и честь знать.Примечательно, что точную сумму затрат, которые ушли на украинские нужды, в США вряд ли кто способен сегодня достоверно точно назвать. Сам Трамп обозначал за это время разные суммы, в диапазоне от 350 до 600 млрд долларов. Даже если взять по нижней планке, то расплачиваться Украине все равно придется еще очень и очень долго.Украинский цугцвангПрезидент Соединенных Штатов не скрывает аппетитов: Украина – это наша корова и мы ее доим, и доить ее будем пока кормилица не издохнет."Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить", - заявил Трамп в начале марта.Изначально у киевского режима еще был шанс как-то проскочить меж капелек дождя. Сорванное скандальной февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме подписание документа предполагало только рамочное соглашение.Теоретически, можно было бы выпросить более приемлемые условия, потянуть время или подготовить запасной план, однако все это было перечеркнуто хамством главы киевского режима в самом сердце американской демократии.С того момента Вашингтон изрядно подкрутил гайки – недавно в Киев поступило новое предложение по сделке, которое в разы хуже предыдущих вариантов. Если изначально речь шла про редкоземельные металлы, то теперь США хотят вообще все: металлы обычные, шахты, порты, нефть, газ и т.д.Как это будет работатьДепутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что ознакомился с текстом документа, который ему показали украинские чиновники. Краткое резюме парламентария: 58-страничное соглашение – "ужас".Согласно публикациям Bloomberg и Financial Times, журналисты которых также листали текст соглашения, работать это должно следующим образом.Украина и США создают инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.Соглашение распространяется на все природные ресурсы Украины, которые находятся на всей ее территории. Вашингтон по договору получит контроль над инвестициями в инфраструктуру, в которую входят порты, шахты, автомобильные и железные дороги, перерабатывающие заводы и т.д.Также США получают право "первой ночи", то есть покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года.Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.Естественно, в этой сделке нет ни слова про гарантии безопасности, Белый дом не рассматривает ресурсное соглашение в таком контексте.Подпишут или нетУвидев новый вариант документа, в Киеве спохватились, однако потерявши голову, как известно, по волосам не плачут. Зеленский снова намекает, что может взбрыкнуть и свою подпись на этих бумагах не поставить."Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте", - заявил он на днях, добавив, что не согласится с тем, что американская помощь была оказана в кредит, а не на безвозмездной основе.Новая фронда со стороны главы киевского режима не прошла незамеченной.Есть ли вероятность что Украина не пойдет на подписание соглашения с США? Такой вариант развития событий нельзя списывать со счетов, однако это возможно при условии, что Киеву удастся заменить США, их военную и финансовую помощью, то есть, если отбросить экивоки, сменить одного хозяина на другого.Вариант тут только один – Европа, поэтому все последнее время Зеленский по углам шушукается с лидерами Великобритании и Франции, пытаясь получить от них благословение и гарантии на дальнейшую пикировку со Штатами. Если Украина все же "кинет" Америку с ресурсной сделкой, то это будет означать, что такой карт-бланш Зеленским был получен.Но наиболее реалистичным видится все же вариант с окончательным прогибом под США и подписание всего, что скажут. Договор с Украиной по ресурсам может стать первым заметным внешнеполитическим достижением администрации Трампа, поэтому Вашингтону важно продавить свой вариант. Близится психологически важная для американской политической системы отметка в первые сто дней президентства, промежуточные итоги которых должны задать вектор на остальную часть срока Трампа.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией"
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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы
Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
13:59 31.03.2025 (обновлено: 14:28 31.03.2025)
Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если он откажется подписывать ресурсную сделку с США. Судя по утечкам в СМИ, условия соглашения с каждым новым предложением только ужесточаются. Для новой американской администрации это возможность показать в сжатые сроки свой первый реальный успех на международной арене
Украинским властям не позавидуешь – сделка с Вашингтоном предлагается вполне себе колониальная. Ситуация тяжелая – не подписывать нельзя, а подписать – обречь себя на проклятия ограбленных потомков на многие поколения вперед. Хотя сколько еще при нынешних темпах самоанигиляции населения просуществует украинское государство – вопрос дискуссионный.
Впрочем, виноваты сами. Не надо было заикаться в пресловутом "плане победы" о готовности поделиться с США своими ресурсами. Это, пожалуй, единственный пункт той псевдопрограммы Зеленского, которую выигравший президентские выборы Трамп взял в разработку.
Сделал он это с присущей ему бизнесовой нахрапистостью и с непререкаемой позиции сюзерена. Украине
предлагается не ограниченный по времени вассалитет, обложенный данью Киев
теряет последние остатки "незалежности" и окончательно становится дополнительной кормовой базой Америки.
На сегодняшний день все варианты этой сделки официально не обнародовались, общую картину приходится складывать из небольших кусочков пазла, которые то и дело попадают в руки журналистов.
Более-менее канонический ход событий таков. Придя на следующие четыре года в Белый дом Дональд Трамп решил, что американской помощи Украине было предоставлено его предшественником столько, что пора и честь знать.
Примечательно, что точную сумму затрат, которые ушли на украинские нужды, в США вряд ли кто способен сегодня достоверно точно назвать. Сам Трамп обозначал за это время разные суммы, в диапазоне от 350 до 600 млрд долларов. Даже если взять по нижней планке, то расплачиваться Украине все равно придется еще очень и очень долго.
Президент Соединенных Штатов не скрывает аппетитов: Украина – это наша корова и мы ее доим, и доить ее будем пока кормилица не издохнет.
"Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить", - заявил Трамп в начале марта.
Изначально у киевского режима еще был шанс как-то проскочить меж капелек дождя. Сорванное скандальной февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме подписание документа предполагало только рамочное соглашение.
Теоретически, можно было бы выпросить более приемлемые условия, потянуть время или подготовить запасной план, однако все это было перечеркнуто хамством главы киевского режима в самом сердце американской демократии.
С того момента Вашингтон изрядно подкрутил гайки – недавно в Киев поступило новое предложение по сделке, которое в разы хуже предыдущих вариантов. Если изначально речь шла про редкоземельные металлы, то теперь США хотят вообще все: металлы обычные, шахты, порты, нефть, газ и т.д.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
утверждает, что ознакомился с текстом документа, который ему показали украинские чиновники. Краткое резюме парламентария: 58-страничное соглашение – "ужас".
Согласно публикациям Bloomberg и Financial Times, журналисты которых также листали текст соглашения, работать это должно следующим образом.
Украина и США создают инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.
Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.
Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.
Соглашение распространяется на все природные ресурсы Украины, которые находятся на всей ее территории. Вашингтон по договору получит контроль над инвестициями в инфраструктуру, в которую входят порты, шахты, автомобильные и железные дороги, перерабатывающие заводы и т.д.
Также США получают право "первой ночи", то есть покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.
Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года.
Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.
Естественно, в этой сделке нет ни слова про гарантии безопасности, Белый дом не рассматривает ресурсное соглашение в таком контексте.
Увидев новый вариант документа, в Киеве спохватились, однако потерявши голову, как известно, по волосам не плачут. Зеленский снова намекает, что может взбрыкнуть и свою подпись на этих бумагах не поставить.
"Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте", - заявил он на днях, добавив, что не согласится с тем, что американская помощь была оказана в кредит, а не на безвозмездной основе.
Новая фронда со стороны главы киевского режима не прошла незамеченной.
"Думаю, Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него возникнут проблемы, очень большие проблемы. Мы уже согласовали сделку по редкоземельным металлам, и теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть сделку", - заявил Трамп 31 марта.
Есть ли вероятность что Украина не пойдет на подписание соглашения с США? Такой вариант развития событий нельзя списывать со счетов, однако это возможно при условии, что Киеву удастся заменить США, их военную и финансовую помощью, то есть, если отбросить экивоки, сменить одного хозяина на другого.
Вариант тут только один – Европа
, поэтому все последнее время Зеленский по углам шушукается с лидерами Великобритании
и Франции
, пытаясь получить от них благословение и гарантии на дальнейшую пикировку со Штатами. Если Украина все же "кинет" Америку с ресурсной сделкой, то это будет означать, что такой карт-бланш Зеленским был получен.
Но наиболее реалистичным видится все же вариант с окончательным прогибом под США и подписание всего, что скажут. Договор с Украиной по ресурсам может стать первым заметным внешнеполитическим достижением администрации Трампа, поэтому Вашингтону важно продавить свой вариант. Близится психологически важная для американской политической системы отметка в первые сто дней президентства, промежуточные итоги которых должны задать вектор на остальную часть срока Трампа.