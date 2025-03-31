https://ukraina.ru/20250331/1062173893.html

Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка

Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка - 31.03.2025 Украина.ру

Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка

Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если он откажется подписывать ресурсную сделку с США. Судя по утечкам в СМИ, условия соглашения с каждым новым предложением только ужесточаются. Для новой американской администрации это возможность показать в сжатые сроки свой первый реальный успех на международной арене

2025-03-31T13:59

2025-03-31T13:59

2025-03-31T14:28

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сделка

ресурсы

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Кабальные условияУкраинским властям не позавидуешь – сделка с Вашингтоном предлагается вполне себе колониальная. Ситуация тяжелая – не подписывать нельзя, а подписать – обречь себя на проклятия ограбленных потомков на многие поколения вперед. Хотя сколько еще при нынешних темпах самоанигиляции населения просуществует украинское государство – вопрос дискуссионный.Впрочем, виноваты сами. Не надо было заикаться в пресловутом "плане победы" о готовности поделиться с США своими ресурсами. Это, пожалуй, единственный пункт той псевдопрограммы Зеленского, которую выигравший президентские выборы Трамп взял в разработку.Сделал он это с присущей ему бизнесовой нахрапистостью и с непререкаемой позиции сюзерена. Украине предлагается не ограниченный по времени вассалитет, обложенный данью Киев теряет последние остатки "незалежности" и окончательно становится дополнительной кормовой базой Америки.На сегодняшний день все варианты этой сделки официально не обнародовались, общую картину приходится складывать из небольших кусочков пазла, которые то и дело попадают в руки журналистов.Более-менее канонический ход событий таков. Придя на следующие четыре года в Белый дом Дональд Трамп решил, что американской помощи Украине было предоставлено его предшественником столько, что пора и честь знать.Примечательно, что точную сумму затрат, которые ушли на украинские нужды, в США вряд ли кто способен сегодня достоверно точно назвать. Сам Трамп обозначал за это время разные суммы, в диапазоне от 350 до 600 млрд долларов. Даже если взять по нижней планке, то расплачиваться Украине все равно придется еще очень и очень долго.Украинский цугцвангПрезидент Соединенных Штатов не скрывает аппетитов: Украина – это наша корова и мы ее доим, и доить ее будем пока кормилица не издохнет."Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить", - заявил Трамп в начале марта.Изначально у киевского режима еще был шанс как-то проскочить меж капелек дождя. Сорванное скандальной февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме подписание документа предполагало только рамочное соглашение.Теоретически, можно было бы выпросить более приемлемые условия, потянуть время или подготовить запасной план, однако все это было перечеркнуто хамством главы киевского режима в самом сердце американской демократии.С того момента Вашингтон изрядно подкрутил гайки – недавно в Киев поступило новое предложение по сделке, которое в разы хуже предыдущих вариантов. Если изначально речь шла про редкоземельные металлы, то теперь США хотят вообще все: металлы обычные, шахты, порты, нефть, газ и т.д.Как это будет работатьДепутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что ознакомился с текстом документа, который ему показали украинские чиновники. Краткое резюме парламентария: 58-страничное соглашение – "ужас".Согласно публикациям Bloomberg и Financial Times, журналисты которых также листали текст соглашения, работать это должно следующим образом.Украина и США создают инвестиционный фонд под названием "Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития". Контроль над ним получат американцы, а именно Корпорация международного развития США (DFC) через наблюдательный совет при этом фонде.Трех из пяти его членов будет назначать DFC, они будут иметь право вето, украинская сторона не сможет вмешиваться в работу фонда. В эту структуру Украиной будет перечисляться 50% прибыли ото всех новых проектов в области инфраструктуры и ресурсов. Американцы не вкладывают ничего, считая своим вкладом ту помощь, которую они оказали Киеву ранее.Первыми прибыль из фонда забирают Соединенные Штаты. Они получают все и 4% годовых в придачу до тех пор, пока вся сумма американской помощи не будет оплачена Украиной. Далее, может быть, этот руководимый США фонд чем-то и поделиться с Киевом, но это будет еще не скоро, если будет вообще.Соглашение распространяется на все природные ресурсы Украины, которые находятся на всей ее территории. Вашингтон по договору получит контроль над инвестициями в инфраструктуру, в которую входят порты, шахты, автомобильные и железные дороги, перерабатывающие заводы и т.д.Также США получают право "первой ночи", то есть покупать украинские ископаемые на коммерческой основе в первоочередном порядке, без разницы, финансируется ли этот проект фондом или нет. Кроме того, Штаты будут иметь право вето на продажу Украиной ресурсов другим странам, а продажа ключевых ресурсов "стратегическим противникам" США будет запрещена автоматически.Также будет действовать запрет на предложение Киевом отклоненных фондом проектов для реализации третьей стороне в течение как минимум года.Все полученные фондом средства будут конвертироваться в валюту и отправляться за океан. Если Киев что-то не доплатит, то придется возмещать эту сумму дополнительно из своего кармана.Естественно, в этой сделке нет ни слова про гарантии безопасности, Белый дом не рассматривает ресурсное соглашение в таком контексте.Подпишут или нетУвидев новый вариант документа, в Киеве спохватились, однако потерявши голову, как известно, по волосам не плачут. Зеленский снова намекает, что может взбрыкнуть и свою подпись на этих бумагах не поставить."Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте", - заявил он на днях, добавив, что не согласится с тем, что американская помощь была оказана в кредит, а не на безвозмездной основе.Новая фронда со стороны главы киевского режима не прошла незамеченной.Есть ли вероятность что Украина не пойдет на подписание соглашения с США? Такой вариант развития событий нельзя списывать со счетов, однако это возможно при условии, что Киеву удастся заменить США, их военную и финансовую помощью, то есть, если отбросить экивоки, сменить одного хозяина на другого.Вариант тут только один – Европа, поэтому все последнее время Зеленский по углам шушукается с лидерами Великобритании и Франции, пытаясь получить от них благословение и гарантии на дальнейшую пикировку со Штатами. Если Украина все же "кинет" Америку с ресурсной сделкой, то это будет означать, что такой карт-бланш Зеленским был получен.Но наиболее реалистичным видится все же вариант с окончательным прогибом под США и подписание всего, что скажут. Договор с Украиной по ресурсам может стать первым заметным внешнеполитическим достижением администрации Трампа, поэтому Вашингтону важно продавить свой вариант. Близится психологически важная для американской политической системы отметка в первые сто дней президентства, промежуточные итоги которых должны задать вектор на остальную часть срока Трампа.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией"

https://ukraina.ru/20250329/1062123877.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы