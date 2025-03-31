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Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times - 31.03.2025 Украина.ру
Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что перемирие может грозить выживанию Киева, пишет газета Times
2025-03-31T12:28
2025-03-31T12:28
2025-03-31T12:28
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"Он (Кулеба - ред.) предупредил, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на какое-либо ограниченное перемирие просто, чтобы угодить (президенту США Дональду) Трампу", - говорится в материале.Бывший министр опасается, что договоренности об урегулировании на Украине могут привести к тому, что европейские партнеры Киева приостановят предоставление ему военной помощи. При этом, по его мнению, американской стороне все равно, кого обвинять в возможных нарушениях перемирия.Подробнее о возможном перемирии - в материале Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, сша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, ростислав ищенко
Новости, Украина, Киев, США, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко
Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что перемирие может грозить выживанию Киева, пишет газета Times
"Он (Кулеба - ред.) предупредил, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на какое-либо ограниченное перемирие просто, чтобы угодить (президенту США Дональду) Трампу", - говорится в материале.
Бывший министр опасается, что договоренности об урегулировании на Украине могут привести к тому, что европейские партнеры Киева приостановят предоставление ему военной помощи.
При этом, по его мнению, американской стороне все равно, кого обвинять в возможных нарушениях перемирия.
"Единственное, на чем они (американцы - ред.) действительно сосредоточены, - это их повестка. Будущее Украины или какой-либо другой страны в мире на самом деле их не волнует", - добавил Кулеба.